Stiri pe aceeasi tema

- "E greu sa comentez ceva ce e doar o declaratie. Nu am vazut nicio hartie, nu am vazut niciun proiect. Ce mi se pare clar sa spunem, serios, este ca trebuie sa gasim o solutie ca Oltenia sa functioneze pe termen mediu, deci intr-un numar de ani in care economia noastra va avea nevoie de energia produsa…

- Ziarul Unirea Romania vinde in supermarketuri produse din Olanda si Grecia, deși este pe locul trei in UE la suprafata cultivata cu rosii si mere Romania, una dintre tarile lider la culturile de mere si rosii, pe locul trei la suprafata cultivata cu meri si cu rosii in Uniunea Europeana, cu o pondere…

- O companie franceza a lansat pe piața o invenție science fiction: airbagul pentru biciclete. B Safe a fost dezvoltat de firma Helite din Annecy. Tot aceasta a lansat in 2006 airbaguri pentru motocicliști.

- Una dintre cele mai cunoscute companii aeriene low-cost din Europa a anuntat ca nu va ezita sa profite de pe urma iesirii Marii Britanii din Uniunea Europeana, chiar in cazul unui Brexit fara acord.

- Curtea Suprema a Marii Britanii a decis miercuri sa ii solicite premierului Boris Johnson sa prezinte un plan in legatura cu masurile in cazul in care instanța va anula decizia de suspendare a Parlamentului de la Londra, potrivit Bloomberg. Președintele Curții, judecatoarea Brenda Hale, a…

- Vinul roșu ar putea fi bun pentru sanatatea florei intestinale, crescand numarul diferitelor tipuri de bacterii benefice. Beneficiile ar proveni din polifenoli, compuși care sunt mai puțin gasiți la vinul alb, bere sau cidru, spune echipa King’s College London, potrivit BBC. Un pahar de vin roșu timp…

- N-ai fi spus dar oamenii nu sunt singurii care țin animale de companie. Au fost observate tot felul de specii din intreaga lume formand relații de același fel cu alte specii, relații esențiale pentru bunastarea ambelor animale, daca nu chiar pentru supraviețuirea lor. Tarantule și broaște Fiind o specie…

- "In prezent, scenariul central privind Brexitul este cel al unuia fara acord (no-deal)", a indicat miercuri presedintia franceza, in ajunul unei intalniri intre presedintele Emmanuel Macron si premierul britanic Boris Johnson la Paris, potrivit AFP."Exista o fermitate europeana asupra principiilor",…