- Una dintre companiile infiintate de Primaria Capitalei cere o taxa de 200 de lei pe pagina A4 si 250 de lei pe pagina A3 pentru eliberarea documentelor solicitate in baza Legii 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, potrivit unui proiect de hotarare privind aprobarea delegarii…

- „Se imputerniceste Autoritatea pentru Supravegherea si Protectia Animalelor (ASPA) sa organizeze o procedura interna, avand ca obiect inchirierea unui acord cadru de prestari servicii medical-veterinare cu data de finalizare 31.12.2018. Obiectul acrodului cadru il constutuie sterilizarea gratuita…

- Primarul Capitalei Gabriela Firea solicita comisiilor din Ministerul Culturii care dau avizele pentru toaletarea arborilor din parcurile monument istoric, sa aprobe dosarele depuse de municipalitate, ca aceasta sa se poata ocupa de toaletarea copacilor. Firea i-a numit inconstienti pe functionarii…

- Municipalitatea a contractat serviciul de evaluare si reevaluare a bunurilor mobile si imobile, potrivit anuntului de atribuire nr. 187265 13.03.2018. Acest serviciu este necesar in vederea aplicarii prevederilor Legii nr. 165 2013 privind masurile pentru finalizarea procesului de restituire, in natura…

- PNL si USR ar trebui sa prezinte un singur candidat pentru Primaria Capitalei, in conditiile in care alegerile locale se desfasoara intr-un singur tur, a declarat consilierul municipal Ciprian Ciucu (PNL), in timp ce Roxana Wring (USR) apreciaza ca un candidat unic este o solutie buna, dar ca acest…

- DNA face verificari la Politia Locala Bucuresti in cazul achitionarii unei masini de topit zapada. Actiunea a produs ceva deranj la Primaria Capitalei, insasi Gabriela Firea grabindu-se sa dea asigurari ca achizitia masinilor de topit zapada a fost facuta conform legii. Informatia…

- Comuna Tureni, cu sediul in sat Tureni, nr.243, Comuna Tureni, tel./fax : 0264/310009, demareaza procedura de incheiere a contractului de inchiriere prin atribuire directa cu Asociatiile Crescatorilor locali din Comuna Tureni, pentru pasunile aflate in domeniul privat al Comunei Tureni. Read More...

- Curtea Constitutionala a Romaniei va dezbate in 29 martie sesizarea presedintelui Klaus Iohannis in cazul actului normativ pentru modificarea si completarea Legii 7/2006 privind statutul functionarului public parlamentar, au precizat joi pentru Agerpres oficiali ai CCR. Iohannis a trimis joi Curtii…

- Presedintele Klaus Iohannis a trimis joi CCR o sesizare de neconstitutionalitate asupra Legii pentru modificarea si completarea Legii nr. 7 2006 privind statutul functionarului public parlamentar, informeaza Agerpres.ro. Potrivit unui comunicat al Administratiei Prezidentiale, in textul sesizarii de…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a semnat luni, 5 martie a.c., urmatoarele decrete: Decret pentru promulgarea Legii privind trecerea unor bunuri imobile din domeniul public al statului si din administrarea Administratiei Nationale "Apele Romane" Administratia Bazinala de Apa Dobrogea Litoral,…

- Edilul Capitalei a informat ca in acest an vor fi reabilitate si consolidate 23 de cladiri cu risc seismic, in primavara urmand sa demareze si un alt program prin care se vor pune in siguranta alte 100 de cladiri aflate in diferite stadii de degradare.

- Uniunea Europeana (UE) ia in considerare aplicarea unor tarife de 25% la bunuri de 3,5 miliarde de dolari - o treime otel, o treime bunuri industriale si o treime produse agricole - pentru 'a reechilibra' comertul bilateral, au declarat surse UE. 'Vom pune tarife pe bourbon, motociclete Harley Davidson…

- 'Daca colegele mele de la organizatia de femei ma vor recomanda, le voi multumi, ma voi simti onorata si voi candida pentru un post de vicepresedinte al PSD. Mi-as dori nu atat pentru functia in sine, pentru ca oricum cea mai mare activitate a mea este la Primaria Capitalei, ci pentru faptul ca ar…

- CSM a dat aviz negativ,, marți, cu privire la solicitarea lui Tudorel Toader de revocare a Laurei Codruța Kovesi. "Dat fiind interesul public manifestat pe solicitarea ministrului Justiției cu privire la revocarea doamnei procuror-șef, Laura Codruța Kovesi, din funcția de procuror-șef al DNA, in ședința…

- Prim-ministrul Viorica Dancila a anuntat, duminica seara, ca isi doreste ca pana la finele acestui an sa fie prezentat in Parlament un proiect al legii pensiilor si ca, in baza acestuia, niciunui pensionar din sistemul public nu-i va scadea pensia, scrie Agerpres. "Noi ne-am propus ca anul acesta, până…

- Atentie, soferi si pietoni! Primaria Capitalei anunta ca sambata, 24 februarie, intre orele 07:00 si 16:00, va fi inchisa circulatia rutiera pe strada Ion Creanga din Capitala, in perimetrul strazilor Eugen Coca – Vissarion Belinski.

- Se anunta o zi importanta si la Primaria Capitalei. Si spunem acest lucru pentru ca in cadrul sedintei de joi a Consiliului General al Municipiului Bucuresti se voteaza bugetul pe anul 2018, anul Centenar. Inca de la inceputul sedintei, primarul Firea a adus in discutie faptul ca s-a propus alocarea…

- Primaria Capitalei susține ca acest informații sunt false și arata care vor fi dotarile autobuzelor, fapt ce justifica prețul mai mare. ”Referitor la informatiile care circula in mediul online, potrivit carora Bucurestiul achizitioneaza autobuze mai scumpe decat Clujul, Primaria Municipiului Bucuresti…

- Președintele Romaniei i-a sfatuit marți pe absolvenții Institutului Național al Magistraturii sa nu se lase influențați de tentativa celor care pun la indoiala actul de justiție și i-a asigurat de susținerea sa deplina, dar și a romanilor in indeplinirea misiunii lor.

- Klaus Iohannis: Actul de justitie este pus la indoiala public tocmai de acele persoane care sunt chemate sa raspunda in fata legii Presedintele Klaus Iohannis a transmis, marti, absolventilor Institutului National al Magistraturii ca investirea acestora are loc intr-un moment in care actul de justitie…

- ”In 2018 bugetul Capitalei este fantezie, care promite totul, fara sa rezolve nimic. In primul rand, veniturile sunt umflate din pix, cifrele nu au justificare, sunt facute doar sa sune bine: o creștere de la 3,9 miliarde lei in 2017 la 5,7 miliarde venituri și 6,267 miliarde lei cheltuieli, in 2018,…

- Bucurestiul sta, din nefericire, in fata unui dezastru care asteapta sa se intample. Inconstienta primarilor de dupa ’89 incoace incepe “sa dea roade”, iar Gabriela Firea nu face exceptie – nicio cladire nu a fost consolidata in anii sai de mandat, desi mii de apartamente…

- Soc la Primaria Capitalei dupa ce o companie din Turcia a castigat o licitatie de 100 de milioane de euro pentru a dota Bucurestiul cu autobuze. In direct la Romania TV, primarul Capitalei, Gabriela Firea, a facut dezvaluiri socante. Firea spune ca a fost amenintata cu moartea si cu bataia pentru…

- „Se solicita Guvernului Romaniei emiterea unei hotarari pentru transmiterea Mausoleului «Memorialul Eroilor Neamului» din domeniul public al statului si din Oficiului National pentru Cultul Eroilor din subordinea Ministerului Apararii Nationale in domenul public al municipalitatii, precum si declararea…

- Sute de feroviari din intreaga tara protesteaza vineri, 16 februarie, in fata Ministerului Transporturilor, acestia fiind nemultumiti de subfinantarea sistemului public de transport feroviar, precum si de conditiile de munca, se arata intr-un comunicat al Confederatiei Nationale Sindicale Meridian.…

- Proprietarii care refuza sa mute vehiculele abandonate de pe domeniul public risca amenzi cuprinse intre 1000 si 2000 de lei. Din punct de vedere legal, vehiculele declarate ca fiind fara stapan sau abandonate implica trecerea lor in proprietatea municipiului si valorificarea acestora, iar restituirea…

- Dupa protestul de astazi, cand localnicii din Micesti si-au exprimat nemultumirile legate de desfiintarea traseelor de transport public in localitatea lor, conducerea Consiliului Judetean a transmis, printr-un comunicat de presa, ca au fost emise licente pentru curse speciale care sa transporte elevii…

- Primaria Capitalei transmite site-urilor de vanzari ca tranzactionarea licentelor de taxi este ilegala si se sanctioneaza conform legii, precizand ca vor fi luate masuri drastice in cazul in care se va constata ca exista persoane care vand sau transfera, in mod ilegal, licente de taxi. …

- Buletin de Carei este acuzat ca este prezent mereu in oras si face poze. Aparatorii isterici ai adminstratiei careiene care pagubeste bugetul local cu zeci de miliarde de lei desconsidera presa care se afla in teren cu aparatul de fotografiat pentru a consemna realitatea careiana. Nu stim cum se…

- "Cat priveste votul negativ la sedinta de luna trecuta pentru transferarea administrarii unui teren de la RATB catre Directia de investitii, imi exprim inca o data dezacordul cu acest mod de a face politica. Inteleg adversitatile politice, dar cred ca singurul subiect asupra caruia nu ar trebui sa…

- Cu o vasta experiența profesionala ca membru al administrației publice centrale și de consultant in afaceri publice, Codrin Scutaru, DeputyManaging Director al McGuireWoods Consulting,are cateva recomandari pentru o buna colaborare a companiilor și organizațiilor cu instituțiile publice, intr-un mediu…

- Ministerul Transporturilor ar transfera Metrorex la Primaria Capitalei. Ministerul Transporturilor ar putea ceda Primariei Capitalei doar o parte a activitaților derulate de Metrorex, regia de transport cu metroul din București, dat fiind faptul ca existe cerințe legate de derularea finanțarilor primite…

- Proiectul de buget pentru 2018 prevede alocarea a peste 111 milioane de euro pentru cele 19 spitale pe care le administreaza Primaria Capitalei, precum si pentru demararea unor proiecte noi precum Spitalul Metropolitan, o noua unitate medicala in Sectorul 6 sau realizarea corpurilor A si B ale Maternitatii…

- Circul Globus a fost amendat de Primaria Capitalei pentru ca nu a grabit relocarea animalelor salbatice in gradini zoologice, dupa ce in spatiul public au aparut imagini cu animale tinute in custi, afara, in curtea institutiei. Consiliul General al Municipiului Bucuresti (CGMB) a interzis de la inceputul…

- Purtatorul de cuvant al PNL, Ionel Danca, sustine ca decizia CCR in privinta Legii 304/2004 privind organizarea judiciara este o victorie partiala si considera regretabila respingerea solicitarii de sesizare a Comisiei de la Venetia, potrivit Agerpres. Vezi și: Lovitura de teatru la DNA: Arsene…

- In cursul nopții de duminica spre luni și in prima jumatatea a zilei de luni temporar vor fi precipitații, la inceput sub forma de ploaie și lapovița, apoi in special sub forma de ninsoare, potrivit ANM. Meteorologii anunta ca se va depune strat nou de zapada care va masura in medie 6...8 cm, izolat…

- Presedintele Klaus Iohannis, a trimis joi, Parlamentului, spre reexaminare, Legea pentru modificarea si completarea Legii nr. 202/1998 privind organizarea Monitorului Oficial al Romaniei, care vizeaza trecerea acestuia de sub autoritatea Guvernului sub autoritatea Camerei Deputatilor.

- Presedintele Klaus Iohannis a trimis joi Parlamentului, spre reexaminare, Legea pentru modificarea si completarea Legii nr. 202/1998 privind organizarea Monitorului Oficial al Romaniei, care vizeaza trecerea acestei entitati publice de sub autoritatea Guvernului sub autoritatea Camerei Deputatilor.…

- “PSD administreaza tara ca si propria mosie, ceea ce este foarte grav. Un partid nu poate sa confiste o tara în folos propriu. Ei sunt temporar împuterniciti de cetateni sa guverneze în interes public. Din nefericire, ceea ce se întâmpla de un an de zile de la…

- Serban Sturdza, presedintele filialei Bucuresti a Ordinului Arhitectilor, a intrebat Primaria Capitalei (PMB) cate cereri de autorizatie de construire au fost depuse, cate au fost aprobate in termen legal si sub semnatura caror arhitecti sau companii de arhitectura. Directia de Urbanism a PMB a raspuns…

- Institutul National de Cercetare-Dezvoltare Medico-Militara „Cantacuzino” s-a inființat in subordinea Ministerului Apararii Nationale (MApN), ca urmare a semnarii de catre Președintele Klaus Iohannis, ieri, a unui decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea OUG 66/2017.

- "Stiati ca de 3 zile Bucurestiul nu mai are contract de gestionare a iluminatului public? Contractul cu Luxten, total netrasparent si neeconomic, s-a finalizat, iar noua Companie municipala, creata de Duamna, inca nu are licenta, personal, utilaje, etc. Dar are majorari de capital social si imprumut…

- Soția unuia dintre cei mai mari susținatori #rezist a fost co-prezentator al spectacolului de Anul Nou din Piața George Enescu din București, spectacol finanțat de Primaria Capitalei cu 500.000 de euro.