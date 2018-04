Stiri pe aceeasi tema

- Cele mai mari 1.000 de companii din Romania au impreuna afaceri de 600 mld. lei, 48% din cifra de afaceri totala din businessul romanesc, insa in acest clasament al liderilor din economie judetul Gorj are numai 3 reprezentanti: Complexul Energetic Oltenia, fabrica Artego si distribuitorul Luzan…

- Sunimprof Rottaprint, cea mai mare tipografie flexografica producatoare de etichete autoadezive din Romania, a raportat in 2017 o cifra de afaceri de peste 19,8 milioane de euro, in creștere cu 21% fața de anul precedent și investiții in tehnologie și software de 2 milioane de euro. Compania se menține…

- Odata cu disparitia din Romania a fugarului Sebastian Ghita, firmele sale par sa se simta rau. Printre acestea se regaseste si Hidrocanal, firma bistriteana preluata inca din 2013 de Ghita, si care este deja obiectul unui dosar de insolventa, dupa ce a adunat datorii de milioane de euro. Firma controlata…

- Vascar, unul dintre principalii producatori de preparate de carne si conserve din Romania, a incheiat anul 2017 cu o cifra de afaceri de peste 16 milioane de euro, reprezentand o crestere de aproximativ 10% fata de 2016. Pentru anul acesta, Vascar estimeaza o crestere de 14% a cifrei de afaceri fata…

- Pirateria nu mai este atat de raspandita in prezent, in mare parte datorita serviciilor online de calitate care au inceput sa ofere alternative ieftine si usor de folosit. Spotify incearca sa rezolve problema pirateriei din domeniul muzical, insa in urma cu doar cateva saptamani s-a confruntat cu o…

- Datoria CFR Marfa catre CFR SA (administratorul infrastructurii feroviare) este de 100 de milioane de euro, iar pentru stergerea datoriilor mai vechi e posibil ca Romania sa fie sanctioata de Comisia Europeana – „ne asteptam la ce e mai rau”, a declarat luni ministrul Transporturilor, Lucian Sova.

- Cu aproximativ 9,8 milioane de oi in anul 2017, Romania se situeaza pe locul al treilea in Uniunea Europeana in ceea ce priveste efectivele de ovine, fiind devansata doar de Marea Britanie, cu 24,5 milioane capete si Spania cu...

- Un cunoscut om de afaceri din Arad, Viorel Lazar, administratorul companiei Lazar & Sohne, a fost trimis in judecata de procurori pentru o evaziune fiscala de peste 36 de milioane de lei. El este acuzat ca, prin doua firme de procesare a carnii, timp de trei ani a ascuns sursa impozabila, aducand…

- Investitiile directe ale nerezidentilor in Romania au insumat in ianuarie 310 milioane euro, comparativ cu 387 milioane euro in luna ianuarie 2017, iar datoria externa totala a scazut cu 651 milioane euro, informeaza BNR intr-un comunicat. Investitiile directe ale nerezidentilor in Romania…

- În 2017, Bonami a reușit o creștere cu 50% fața de anul anterior și a depașit ținta planificata de 27 milioane de euro. În plus, compania a fost profitabila pentru al patrulea an la rând. Magazinul online de home & deco și-a îmbunatațit semnificativ poziția pe toate piețele…

- Peste 4,3 miliarde de tigarete au fost vandute in 2017 pe piata neagra din Romania, iar statul roman nu a incasat nicio taxa pentru circa 16% din tigaretele consumate anul trecut, ceea ce inseamna ca 2,8 miliarde de lei (613 milioane de euro) au ajuns la retelele de contrabanda, potrivit unui studiu…

- Asociatia Societatilor Financiare din Romania (ALB) atrage atentia asupra efectelor negative pe care le poate avea adoptarea proiectului de Lege pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr. 13/2011, referitor la plafonarea dobanzilor atat la creditele ipotecare, cat si la cele de consum.

- Documentul constata "anularea imprumutului in valoare de 465 milioane euro, acordat Romaniei de catre Banca Europeana de Investiții (BEI) pentru finanțarea Proiectului de modernizare a metroului din București – etapa a V-a, magistrala 5 Drumul Taberei – Pantelimon, tronsonul Universitate-Pantelimon,…

- Modelul de business promovat prin intermediul platformei de comert online Amazon a ajuns sa valoreze in Romania minimum 50 de milioane de dolari pe an, arata estimarile din piata, publicate de catre reprezentantii comunitatii amazon-seller.ro. Conform datelor, numai vanzatorii din Top…

- Nimeni nu mai daduse de Israela timp de 5 zile, iar avocata ei a chemat autoritațile pentru a sparge ușa casei. Israela Vodovoz a fost gasita fara suflare in baie. Israela Vodovoz a devenit celebra cand a inceput relatia cu Liviu Arteni, un barbat cu 22 de ani mai tanar decat ea. Dupa o relatie…

- Un raport al Curții de Conturi arata cum edilul sectorului 3 al Capitalei, Robert Negoița, jongleaza cu banul public și vrea sa se transforme intr-un mogul imobiliar pe banii publici. Potrivit surselor din piața imobiliara bucureșteana, apropiați ai edilului Sectorului 3, Robert Negoița, ar fi cumparat…

- Omul de afaceri Daniel Serghei Condratov, proprietarul companiei care produce uleiul Hexol in Romania, a fost condamnat definitiv la inchisoare cu suspendare pentru infractiunea de ucidere din culpa. Decizia definitiva a fost pronuntata la Curtea de Apel Alba Iulia. Judecatoria Alba Iulia l-a condamnat…

- Bravo Europa, producator si distribuitor specializat de solutii metalice pentru acoperire, a incheiat anul 2017 cu o crestere a cifrei de afaceri de 46%. Intr-un interviu acordat wall-street.ro in noiembrie 2017, Adrian Minuta, fondator si CEO al Bravo Europa, estima atingerea unei cifre de afaceri…

- Cooperativele inscrise in Uniunea Nationala a Cooperativelor Agricole de Productie Integrata (UNCAPI), lansata luni, au afaceri de 40 de milioane de euro pe an in cele mai importante ramuri din agricultura, se arata intr-un comunicat al organizatiei, remis AGERPRES. Toate cooperativele,…

- Cea mai puternica femeie din businessul romanesc este Anca Vlad, 60 ani, care detine peste 99% si din distribuitorul de medicamente, dar si din lantul de farmacii Catena. Cele doua firme au avut in 2016 afaceri cumulate de peste 632 de milioane de euro, potrivit datelor de la Registrul Comertului, care…

- Esteto.ro, magazin online cu produse beauty deținut de antreprenorul Octavian Jomir, și-a dublat cifra de afaceri în 2017, atingând pragul de 1,5 milioane de euro. În cei 5 ani de la înființarea business-ului, s-au plasat peste 100.000 de comenzi online pe esteto.ro, în…

- Sistemul național de gaze se afla, miercuri, aproape de starea de risc, dupa ce consumul a crescut puternic in țara noastra ca urmare a viscolului și ninsorilor care au cuprins țara. Consumul de gaze se ridica la 54 de milioane de metri cubi pe zi. Astfel, indicatorul Line Pack era la 34,302 milioane…

- Importatorul si distribuitorul de produse pentru copii mici a inregistrat in 2017 o cifra de afaceri de circa 21 milioane de euro (97 milioane lei), in crestere cu aproape 10% fata de 2016, cand au fost raportate vanzari de 88 milioane lei (peste 19 milioane euro). Pentru 2018, este prognozata o…

- Agentia de turism online Vola.ro a raportat o crestere de doua cifre in anul 2017, ajungand la un volum tranzactional total de 60,7 milioane de euro (in crestere cu 24% fata de 2017) si o cifra de afaceri de 6,65 milioane euro (in crestere cu 13% fata de anul anterior) pentru activitatea companiei…

- Bilete de avion de la 3 euro pana la 7.400. Așa s-au imparți prețurile, anul trecut, pentru Vola.ro. Agenția de turism online a ajuns la un volum tranzacțional de 60,7 milioane de euro (in creștere cu 24%) și o cifra de afaceri de peste 6,5 milioane de euro in 2017, cu 13% mai mult fața de anul anterior,…

- Rezultatele preliminare ale companiei farmaceutice Remedia Deva (RMAH) pentru anul 2017 indica o cifra de afaceri de 351,2 milioane lei, in crestere cu aproape 40% fata de anul precedent, si un profit de 3 ori mai mare. Avand in vedere piata de medicamente si produse farmaceutice de peste 3 miliarde…

- Uniunea Nationala de Ramura a Cooperativelor din Sectorul Vegetal (UNCSV), o noua entitate dedicata sprijinului fermierilor din Romania, si-a anuntat lansarea in cursul saptamanii trecute, potrivit unui comunicat de presa, transmis luni AGERPRES. Uniunea reuneste opt cooperative agricole,…

- Gunther Krichbaum, presedintele Comisiei pentru afaceri europene din Bundestag, ii cere intr-o scrisoare adresata lui Jean Claude Juncker sa nu suspende aplicarea MCV privind justitia din Romania si sa initieze procedurile de activare a art 7 din Tratatul UE „in cazul unor noi atacuri asupra independentei…

- Cele mai mari 10 companii de taximetrie din Bucuresti au afaceri anuale de peste 70 de milioane de lei (15 milioane de euro), iar pentru unele firme activitatea de dispecerat este cel putin la fel de banoasa precum operatiunile efective de transporturi cu taxiuri. Topul este condus de grupul…

- Romania este importator net de trandafiri in conditiile in care, in primele 11 luni ale anului trecut, tara a importat trandafiri in valoare de 16,68 milioane de euro si a exportat trandafiri in valoare de 13,91 milioane euro, arata datele publicate marti de Eurostat. In cazul Uniunii…

- „Propunerea ministrului nu este una de impozitare. Este o falsa perspectiva a ceea ce dumnealui a comunicat. Ministrul s-a referit doar la o mai accentuata folosire a activitatilor filantropice si sociale a cultelor religioase din Romania, pentru ameliorarea unor stari disfunctionale din societatea…

- Patronii romani cu firme mici si mijlocii reuniti in principala organizatie de profil cer Ministerului pentru Mediul de Afaceri si altor autoritati romane sa ia masuri urgente, cum ar fi programe de consiliere gratuita pentru IMM-uri, pentru ca aceste societati sa evite incalcarea noului regulament…

- Procurorii DNA de la Ploiești l-au pus sub control judiciar pe Pompiliu Budulan, la data faptelor director general al Societații Naționale Nuclearelectrica, pentru doua pretinse fapte de luare de mita. In ordonanța procurorilor DNA se arata ca, exista date și probe care arata ca in perioada 2009-2010,…

- Antreprenorul Sergiu Negut, cunoscut pentru investitiile sale in firme ca Frufru, Softelligence sau 2Performant, considera ca un start-up sau o firma ceva mai matura care vrea sa obtina o investitie de la un fond de capital de risc poate avea nevoie de diversi specialisti reuniti intr-un board of advisors,…

- Numarul de firme din Romania cu participare straina la capitalul social, la sfarsitul anului trecut, este de peste 215.600, cele mai multe investiții venind din țari precum Italia, Germania sau Turcia. Rata de supravietuire a unei afaceri in Romania este de 52,7%. Cu alte cuvinte, aproximativ 1 din…

- ♦ Ce au in comun branduri precum Ikea, Zara, Sephora, Yves Rocher si CCC in afara de faptul ca toate sunt businessuri in retail? ♦ Toate au testat initial piata din Romania in sistem de franciza inainte ca grupurile mama sa se convinga de perspectivele locale si sa vina direct ♦ Gigantii internationali…

- Sistem antigrindina in zona granitei dintre Romania si Ungaria Grindina "cât bobul de struguri" în Salaj, mai 2016. Foto: Florin Gal - localnic afectat. Un sistem de aparare împotriva grindinei în zona judetelor Satu Mare si Szabolcs Szatmar Bereg din Ungaria ar…

- Omul de afaceri Dragos Anastasiu, presedintele Camerei de Comert si Industrie Romano-Germane (AHK Romania), se plange ca patronii din Romania sunt afectati de lipsa de forta de munca, in timp ce milioane de romani lucreaza in strainatate.

- Rulajul zilnic de tranzactionare cu actiuni Banca Transilvania (TLV), a doua institutie de credit din Romania, este la ora redactarii acestei stiri de circa 76 milioane de lei, din care 70,5 milioane de lei sunt doar pe piata REGS, potrivit datelor BVB. Pretul mediu este insa in scadere fata de…

- O subsidiara a China National Petroleum Company (CNPC), a patra cea mai mare companie din lume, s-a inregisrat deja la Registrul Comertului. BGP, parte a China National Petroleum Corporation, este o companie specializata in geologie si furnizeaza utilaje, servicii si echipamente pentru industria de…

- GapMinder, fond de investitii de capital de risc care vizeaza startup-uri inovatoare din Romania, isi anunta intrarea pe piata locala, cu un buget initial de 26 milioane de euro. Fondul va investi in urmatorii ani in firme aflate in faza de seed sume de pana la 1 milion de euro si, potential, inca 3…

- Romania TV a incasat in jur de 4,5-5,2 milioane de euro, suma asemanatoare ca si in cazul Digi 24. Postul RCS- RDS pus mana pe 4,5-4,8 milioane de euro in 2017. Realitatea TV a luat 3 milioane de euro din publicitate, in timp ce B1 TV 1,8-2,2 milioane de euro, conform sursei citate.

- De asemenea, si in trecut la Moreni au mai fost produse transportoare blindate care se afla in prezent in dotarea armatei romane. Compania mixta romano-germana Romanian Military Vehicle Systems (RMVS) a primit aprobarea de la Consiliul Concurentei chiar la finalul anului trecut si a fost inscrisa…

- Consiliul Concurentei a sanctionat cu amenzi în valoare totala de 23,4 milioane de lei (aproximativ 5 milioane de euro) un numar de 33 de companii si 4 asociatii de profil, pentru fixarea pretului minim, respectiv facilitarea fixarii pretului minim pe piata serviciilor

- ”Nu stiu daca romanii fac bani mai usor, dar cu siguranta fac mai multi“, spune Bogdan Pitigoi, fondator si presedinte al Tester Grup, referindu-se la motivul pentru care mediul de afaceri din Iasi traverseaza un moment favorabil. ”in Romania e fain si in Iasi e si mai fain“, rade el. ”Iasi este in…

- In ciuda faptului ca este datoare la capitolul trofee interne in ultimele sezoane, FCSB dispune de cel mai puternic și valoros lot din Romania, find an de an principala favorita la titlu in Liga 1. Gigi Becali este ”responsabil” de aceasta situație prin transferurile de la Steaua/FCSB facute in ultimii…

- Potrivit datelor Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR), tara noastra a exportat in primele noua luni ale anului trecut 7,87 milioane de tone de cereale, in scadere cu 5,6% fata de aceeasi perioada din 2016, in timp ce incasarile au inregistrat si ele cum era si normal un recul, de 2,5%,…

- Optsprezece persoane si doua societati comerciale au fost trimise în judecata de procurorii DNA într-un dosar privind obtinerea nelegala de fonduri europene pentru construirea unor ferme de porci, în suma de peste 1,5 milioane euro, respectiv evaziune fiscala, cu un prejudiciu de peste…

- SUA vor investi peste 200 milioane de dolari pentru renovarea si modernizarea unor facilitati - intre care baze aeriene - inainte de utilizarea lor in Europa de catre fortele aeriene americane,...