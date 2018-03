O companie din Noua Zeelanda isi recompenseaza financiar angajatii care vin cu bicicleta la munca

Stiri pe aceeasi tema

- Angajații MAI vor fi platiți in plus pentru orele suplimentare. Ministrul Carmen Dan spune ca va merge in Parlament și va cere adoptarea unor amendamente pentru ca plata orelor suplimentare prestate de polițiști sa fie achitate. Asta in condițiile in care angajatul MAI nu beneficiaza de timp liber pentru…

- Senat: Locuri de munca in sectorul public, pentru tinerii dezavantajati Senatul a adoptat, luni, un proiect de lege, initiat de guvern, care prevede ca un procent de 5% din totalul posturilor specifice personalului contractual din institutiile publice va fi atribuit, in mod exclusiv, tinerilor…

- Coreea de Sud a aprobat un proiect de lege prin care se reduce numarul de ore de munca dintr-o saptamina pentru a se imbunatati calitatea vietii si a scadea rata somajului, scrie The Guardian. Parlamentul sud-coreean a aprobat legea care va face ca numarul maxim de ore de munca permis saptaminal sa…

- Printre ele, si Marea Britanie, acolo unde Guvernul a anuntat oficial ca este absolut legal ca angajatii sa beneficieze de zile libere din cauza vremii nefavorabile. n Regat, autoritatile au emis numeroase avertizari in legatura cu vremea extrema care a adus temperaturi chiar mai mici decat la Cercul…

- Angajații din minele de sare de la Praid și Slanic Prahova nu opresc protestele. Minerii sunt nemulțumiți de salariile mici și de condițiile de munca precare. In total, 350 de oameni au incetat lucrul, iar cateva zeci s-au baricadat de mai bine de 32 de ore in subteran.

- Un proiect de lege depus de PNL arata faptul ca angajații romani ar putea primi al 13-lea și al 14-lea salariu. Proiectul a primit aviz negativ din partea Comisiei de Buget, dar ramane de vazut ce se va intampla in Comisia de Munca, unde se va da un raport pe acest proiect de lege. Legea face referire…

- Angajații de la Ford, reprezentați de sindicaliști, au batut palma cu conducerea fabricii și au semnat CCM. Dupa tensiunile de pe final de an, acum sindicatul a acceptat maririle salariale propuse atunci. In luna decembrie a anului trecut, angajații de ...

- Sancțiuni mai mari pentru patronii care iși țin angajații peste program: Deputatul independent Adrian Dohotaru propune amenda pana la 3.000 lei pentru fiecare persoana care face munca suplimentara, proiectul de lege fiind depus in Parlament. Potrivit inițiatorului, peste 35% din angajații romani muncesc…

- Un fluturaș de salariu, al unei persoane angajate cu doua ore, fara alt contract de munca, a devenit viral pe Facebook, dupa ce internauții au constatat ca cea in cauza nu doar ca nu primește salariu din cauza banilor care trebuie dați catre Bugetul statului, ci trebuie sa vina de acasa cu 190 de lei.…

- O firma experimenteaza saptamana de lucru cea mai scurta la ora actuala dar, atentie, fara sa mareasca numarul de ore de munca, acestea ramanand tot 8 pe zi. Angajatii au fost extrem de incantati la aflarea vestii si gata de munca in doar 4 zile cu eficienta maxima stiind ca vor urma trei zile libere.

- Angajații din penitenciare au peste un milion de ore suplimentare efectuate și solicita Guvernului plata acestora, dar și scoaterea la concurs a peste o mie de posturi, acuzand ca deficitul de personal este de 40%. In caz contrar, aceștia amenința cu proteste. Acest deficit este, de altfel, și cauza…

- Amprenta pe care simțim ca ne-o lasam asupra lumii e unul dintre cele mai importante lucruri care ne fac sa ne simțim bine la un loc de munca. Mai mult, ne face sa ne simțim fericiți. O spun cercetatorii și studiile lor. Dar cum se explica asta și cui se aplica? Ei bine, veți fi surprinși. Nu conteaza…

- Cei care iubesc viața salbatica din Noua Zeelanda plang moartea unui exemplar de morus numit Nigel, cunoscut drept ”cea mai singuratica pasare din lumne”, care traia pe Insula Mana, in largul coastelor Wellingtonului. Chiar daca nu avea prieteni cu fulgi, Nigel petrecea timpul in preajma unor pasari…

- Angajatii din penitenciare vor protesta vineri, incepand cu ora 10:00, in fata Ministerului Justitiei, acestia reclamand conditiile de lucru improprii, deficitul de personal si neplata orelor suplimentare nerecuperate. ‘Avand in vedere ca ministrul Justitiei refuza dialogul, iar problemele din penitenciare…

- "Exista angajati care pierd din salariu, ca urmare a acestor modificari, angajati ale caror salarii nu se modifica si angajati care pierd drastic, adica aproximativ 25 la suta, precum cei de la departamentele Financiar si Administrativ ale DIICOT. Procurorii nici nu castiga, dar nici nu pierd, spre…

- Angajatii unui lant de supermarketuri din SUA, Whole Foods, se plang ca sunt terorizati de rigorile noului sistem de management al produselor, care ii face sa aiba cosmaruri, iar plansul la locul de munca a devenit o obisnuinta , relateaza Business Insider. Acest nou sistem, numit comanda…

- Postul de televiziune BBC a realizat un experiment menit sa identifice motivele pentru care unii angajatori britanici prefera sa ofere locurile de munca imigranților din Europa de Est. Potrivit documentarului, muncitorii sunt mai harnici daca omologii lor din Marea Britanie care au petrecut mai mult…

- Doar 48% dintre angajatorii din Romania au modificat contractele de munca modificate in programul REVISAL, iar peste 2 milioane de oameni vor avea salariile scazute in mediul privat, a declarat Dumitru Costin, liderul Blocului Național Sindical (BNS). Pentru ca salariații sa nu aiba lefurile reduse…

- Angajatorii americani cheltuie 100 de milioane de dolari pe an pentru ca nu gestioneaza corect volumul de munca al angajatilor, astfel acestia trag de timp pentru a-si indeplini sarcinile pentru a nu primi altele in plus, potrivit unui studiu facut recent de cercetatorii de la Harvard Business School,…

- Lantul american de supermarketuri Whole Foods a inceput sa foloseasca cartonase de pedeapsa pentru a se asigura ca angajatii respecta noul sistem de management al inventarului. Angajatii spun ca aceasta metoda le pune moralul la pamant, iar mediul de lucru a devenit foarte tensionat. Nivelul de stres…

- Aproximativ o mie de muncitori ai Combinatului Siderurgic galatean s-au revoltat, din nou, joi dimineata. Oamenii au protestat initial in fata portii principale a intrarii in combinat, apoi scandand, huiduind, agitand steaguri, pancarde si sufland in vuvuzele, au intrat in incinta combinatului pana…

- O companie de tip SRL-D din Buzau, cu activitati pe piata constructiilor, a ajuns la peste 200 de angajati, acesta fiind cel mai mare angajator in randul firmelor care au pornit de la zero in ultimii ani.

- Peste 1.000 de angajati ai combinatului siderurgic din Galati protesteaza luni in fata sediului administrativ din incinta unitatii, nemultumiti de oferta salariala pe care o face conducerea societatii in cadrul negocierilor Contractului Colectiv de Munca(CCM). Angajatii combinatului, care…

- Peste 400 de angajati ai combinatului siderurgic din Galati protesteaza, luni, in fata sediului administrativ din incinta unitatii, nemultumiti de oferta salariala pe care o face conducerea societatii in cadrul negocierilor Contractului Colectiv de Munca CCM , informeaza Agerpres.Angajatii combinatului,…

- Carillion are probleme financiare dupa ce a pierdut sume importante de bani in contractele mari si a acumulat multe datorii, potrivit BBC. Guvernul britanic va fi obligat sa aloce fonduri suplimentare pentru a furniza serviciile publice de care se ocupa Carillion pana in prezent. "Toti angajatii ar…

- Angajatii care se confrunta cu o crestere a nivelului de stres la locul de munca au un risc mai mare de imbolnavire, in timp, de diabet, in comparatie cu ceilalti lucratori, conform rezultatelor unui studiu recent, citat de Reuters.

- Actele administrativ-fiscale respective pot fi, potrivit proiectului, procese verbale de constatare si sanctionare a contraventiilor si hotarari judecatoresti pronuntate in materie penala care au la baza sesizari ale ANAF ramase definitive in sistemul cailor de atac, reprezentand: a) impozite,…

- Unul dintre cei mai importanți jucatori de pe piața locala intra 'la rupere' la concurența. Acesta a decis sa-și cheme angajații la serviciu chiar și in a doua zi de Craciun.Astfel, chiar daca ziua de 26 decembrie este, in mod oficial, zi libera, salariații acestui cunoscut hipermarket vor…

- Vulcanul Taranaki din sud-vestul Insulei de Nord a Noii Zeelande, a primit statutul de personalitate civila și este sub protecția drepturilor omului. Vulcanul este sacru pentru opt triburi de maori indigene, iar guvernul țarii le-a imparțti responsabilitatea in privinta sa. Aceasta este "recunoașterea…

- Angajații au intrerupt joi activitatea, oprind linia de producție mai multe ore, fiind nemulțumiți de condițiile financiare propuse de Ford și acceptate cu o zi inainte de sindicatul reprezentativ cu care s-au purtat negocierile Contractului Colectiv de Munca. Deși cu ...

- Sindicalistii si conducerea companiei americane Ford au anuntat ca s-au inteles in privinta semnarii Contractului Colectiv de Munca, insa astazi angajatii fabricii au potestat. Salariatii ii acuza pe liderii de sindicat de tradare.

- Cateva sute de angajati a Fabricii Ford din Craiova au intrerupt joi activitatea si au protestat in curtea societatii, in semn de nemultumire fata de modul in care noua conducere a sindicatului a negociat cu patronatul contract colectiv de munca pentru 2018 - 2019, care inca nu a fost incheiat.…

- Aproximativ 2.000 de angajați ai fabricii Ford Craiova au declanșat, joi la pranz, un protest spontan, nemulțumiți de negocierile din contractul colectiv de munca, document care nu a fost semnat inca. La aceasta ora, muncitorii au intrat in fabrica, dar nu au reluat lucrul. Muncitorii fabricii de autoturisme…

- Sindicalistii si conducerea companiei americane Ford s-au inteles in privina semnarii Contractului Colectiv de Munca. Salariul brut al angajatilor va creste de anul viitor, iar astfel nu o sa fie afectat absolut deloc netul.

- Senatul Romaniei a adoptat, pe 11 decembrie, in unanimitate, in calitate de prima Camera sesizata, o propunere legislativa care vizeaza stimularea angajarii tinerilor in sectoarele agricultura, acvacultura si industrie alimentara, in baza unui program derulat in perioada 2018 – 2020. Masura vine pe…

- Angajatii unei companii japoneze isi vor putea primi curand o parte din salariu in Bitcoin, daca se simt indeajuns de curajosi, scrie Business Magazin, citand Endgadget.com. GMO Internet, care ofera...

- CHIȘINAU, 19 dec – Sputnik. Rudele vameșilor moldoveni ar putea ramâne fara locul de munca în urma unor modificari la Legea cu privire la Serviciul Vamal. Proiectul urmeaza sa fie votat de deputați în lectura finala la una dintre ultimele ședințe ale sesiunii de toamna-iarna,…

- Costul orar cu mana de lucru in intreaga economie a crescut cu 1,6% in zona euro si cu 2,1% in UE, in trimestrul al treilea al acestui an comparativ cu perioada similara a anului trecut, in randul statelor membre cea mai mare crestere anuala fiind inregistrata in Romania, 16,5%, potrivit datelor publicate…

- PRIME DE CRACIUN 2017: Un cadou, cu ocazia sarbatorilor de iarna, oferit de șefi este intotdeauna bine venit și apreciat, fie ca vorbim de bani sau produse. Daca in trecut, foarte mulți bugetari beneficiau de aceste compensații, astazi puțini sunt acei care se mai pot bucura de acest cadou din partea…

- Masurile fiscale luate in acest an, multe dintre ele fara consultarea mediului de afaceri, sunt factori de presiune si frustrare pentru oamenii de afaceri, iar ultima propunere legislativa, referitoare la pedeapsa cu inchisoarea de la un an la 6 ani pentru neretinerea, neincasarea, re­ti­nerea…

- Firmele mai au doar cel tarziu maine timp de negocieri cu angajații pentru modificarea contractelor de munca privind transferul contribuțiilor sociale, in caz contrar riscand amenzi. Simultan, termenul scurt de negociere, de doar 1 luna, introdus de Guvern este pus sub semnul intrebarii chiar in…

- Discuțiile de astazi de la Direcția Miniera a CE Oltenia, in legatura ca imparțirea economiei la fondul de salarii, este una hotaratoare pentru angajații de la munca de jos din unitațile miniere. Asta deoarece angajații din producție, cu salarii mici, sunt nemulțumiți ca economia la fondul…

- Angajații și patronatul uzinei Ford ee la Craiova se afla in plina negociere a unui nou Contract Colectiv de Munca (CCM). In timp ce unii angajați reclama presiuni ale angajatorului in privința trecerii contribuțiilor in sarcina angajatorului, compania cauta modalitați de a iși menține competitivitatea.

- Casierii si lucratorii comerciali din magazine, supermarket-uri si hipermarket-uri isi schimba frecvent angajatorul, uneori chiar si de doua ori pe an. De obicei, acesti salariati se muta la concurenta pentru venituri nete lunare mai mari cu doar 40 de lei – 60 de lei decat cele incasate la angajatorul…

- Angajații unor instituții subordonate Ministerului Muncii au protestat marți, in mai multe județe, fața de nivelul scazut de salarizare și modificarile in acest domeniu preconizate incepand din 1 ianuarie 2018, precum și fața de condițiile de munca. Pentru angajații unora dintre Casele Județene de…

- Angajatii din Ministerul Muncii vor avea salarii mai mari cu 15%, anul viitor. Anuntul a fost facut de ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, la dezbaterea bugetului asigurarilor sociale din Comisia de Munca a Camerei Deputatilor, care a precizat ca suma necesara a fost inclusa in bugetul pe anul…

- Angajatii din Ministerul Muncii vor avea salarii mai mari cu 15%, anul viitor. Anuntul a fost facut de ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, la dezbaterea bugetului asigurarilor sociale din Comisia de Munca a Camerei Deputatilor, care a precizat ca suma necesara a fost inclusa in bugetul pe anul viitor.…

- Angajatii din Ministerul Muncii vor avea salarii mai mari cu 15%, anul viitor. Anuntul a fost facut de ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, la dezbaterea bugetului asigurarilor sociale din Comisia de Munca a ...

- Angajatii din sectorul operativ de la Penitenciarul Vaslui avertizeaza cu privire la faptul ca vor refuza sa intre la munca, din cauza numarului foarte mic de gardieni raportat la numarul persoanelor private de libertate. Conducerea sindicatului din penitenciar sustine ca angajatii cumuleaza…

- Peste 5.700 de straini din afara Uniunii Europene lucreaza legal in tara noastra. Majoritatea lucratorilor straini permanenti au intre 18 si 34 de ani. China, Turcia, Filipine si Vietnam sunt tarile din care au fost adusi la munca in tara noastra cei mai multi lucratori din spatiul extracomunitar, arata…