Stiri pe aceeasi tema

- De la inceputul anului 2018 actiunile SNP au livrat un randament de 34% fara dividende l Spre comparatie, indicele principal BET are plus 9% l Pe 31 octombrie 2018 Petrom isi va prezenta rezultatele pe T3/2018.

- In anul 2018 nicio nava de croaziera maritima nu a acostat in Portul Constanta. Conducerea Companiei Nationale „Administratia Porturilor Maritime“ SA anunta ca de anul viitor lucrurile se vor schimba.

- Mama Natura ofera beneficii uimitoare. O plimbare in aerul proaspat va va liniști gandurile, va va relaxa corpul, pentru ca, astfel, sa va simțiți mai bine. Aceste lucruri sunt dovedite științific, medicii din Scoția incurajandu-și pacienți sa petreaca timp in aer liber, folosind ca remediu pentru afecțiunile…

- Fostul ofițer al GRU, Serghei Skripal, care a fost otravit in martie in orasul englez Salisbury, nu a putut sa creada mult timp ca a fost victima unei incercari de asasinat din partea serviciilor secrete ruse, scrie The Guardian, citand un fragment din cartea jurnalistului BBC Mark Urbain „The Skripal…

- Ministrul francez de Externe, Jean-Yves Le Drian, a avertizat luni ca exista riscul unui razboi perpetuu in Siria daca Rusia va refuza sa prelungeasca acordul de incetare a focului pentru o luna in provincia Idlib, relateaza site-ul cotidianului The Guardian, potrivit Mediafax.Afirmațiile…

- Un rus, in varsta de 51 de ani, a fost arestat in Norvegia in urma suspiciunii de spionaj din timpul unei conferinte intre administratiile palamentului european, vineri, noteaza The Guardian. Barbatul...

- Financial Times: Șeful spionilor germani a fost demis. Industria aviatica, in pragul unei noi revoluții ● The Guardian: Producatorii germani de automobile se confrunta cu o ancheta UE antitrust din cauza emisiilor ● The Times: Politicienii obisnuiesc sa minta in legatura cu Brexitul. ● Kathimerini:…