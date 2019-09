O companie din Arabia Saudită va construi un gazoduct în Bulgaria Compania de stat Bulgartransgaz, operatorul retelelor de transport de gaze naturale din Bulgaria, a semnat miercuri un contract in valoare de 1,1 miliarde euro cu grupul Arkad din Arabia Saudita pentru constructia unui gazoduct care ar urma sa transporte, in principal, gaze naturale rusesti catre Serbia, de la granita Bulgariei cu Turcia, transmite Reuters. Contractul prevede ca Arcad Consortium va furniza materialele si echipamentele necesare, se va ocupa de designul, constructia si punerea in exploatare a unei conducte care va face legatura intre granita Bulgariei cu Turcia si granita… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

