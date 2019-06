Stiri pe aceeasi tema

- Gigi Becali l-a ales pe Bogdan Andone (44 de ani) pentru postul de antrenor principal la FCSB in detrimentul unor antrenori cu CV și cu o experiența vasta in fotbalul romanesc. Daca Becali a fost refuzat de Edi Iordanescu și Nicolae Dica, in schimb, au fost tehnicieni care ar fi fost dispuși sa vina,…

- Discurs al Papei Franscisc la Palatul Patriarhal din Bucuresti Foto: basilica.ro Discurs al Papei Franscisc la Palatul Patriarhal din Bucuresti RRA, TVR 1 (31 mai, ora 16:09) - Papa Francisc: Hristos a Înviat! Învierea Domnului constituie nucleul vestirii apostolice transmise…

- Rusia va lua in considerare o posibila extindere a acordului sau privind reducerea productiei de titei incheiat cu Organizatia Tarilor Exportatoare de Petrol (OPEC) si alte state din afara cartelului, a declarat miercuri pentru Reuters vicepremierul rus Anton Siluanov, scrie agerpres.

- "Avem o poezie, Miorița, va spun sincer ca susțin sa fie scoasa din programa școlara. Nu numai fatalismul care exista și faptul ca un om, deși este inștiințat ca o sa i se intample ceva rau, nu face nimic, mai sunt și alte lucruri care nu cad bine. Sunt niște chestiuni acolo care intra in subconștientul…

- Poliția din Brașov face cercetari in cadrul unui dosar penal deschis sub aspectul savarșirii infracțiunilor de violența in familie și amenințare dupa ce o femeie și-a batut soțul cu o telecomanda. "In fapt, la data de 21 mai 2019, in jurul orei 19.30, o femeie, in varsta de 57 ani, din municipiul Brașov,…

- O companie moldoveneasca, care se presupune ca a copiat ilegal ambalajul unor produse ale unei companii din Ucraina, a fost amendata de Consiliul Concurenței, informeaza bizlaw.md. Suma amenzii insa a fost una modesta de numai 909 lei.

- Un roman de 48 de ani și fratele sau mai mic au murit, dupa ce au fost surprinși de o furtuna in timpul unei partide de pescuit in localitatea Urago d'Oglio din Italia. Cei doi frați au mers la pescuit, sambata seara, impreuna cu inca un roman. La un moment dat, o furtuna s-a iscat din senin, iar oamenii…

- Compania Vice Media a primit o finanțare printr-un imprumut in valoare de 250 de milioane de dolari din partea unui grup de investitori intre care se numara și George Soros, arata Variety.Finanțarea a fost acordata de 23 Capital, o companie financiara care care susține intreprinderi din domeniile…