- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a lansat o licitatie de 116 milioane lei (24,3 milioane euro), fara TVA, pentru reabilitarea podurilor de la Fetesti si Cernavoda, situate pe Autostrada A2, potrivit unui anunt publicat pe platfoma SICAP, scrie news.ro.

- Traficul rutier va fi inchis, astazi, timp de opt ore, pe calea 1 a Autostrazii A3 Targu Mures - Cluj-Napoca, intre Ungheni si Iernut, judetul Mures, pentru lucrari de asamblare a unui portal metalic si amplasare a unui panou, potrivit Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere…

- CNAIR pierde in instanța in fața constructorului lotului 3 al autostrazii Lugoj – Deva. Tribunalul București a admis, in prima instanța, solicitarea constructorului. “Admite cererea de chemare in judecata. Suspenda dreptul paratei de a cere plata in temeiul Scrisorii de garantie de buna executie…

- București. Ministrul Transporturilor, Razvan Cuc, a explicat joi care sunt problemele de pe Lotul 3 al autostrazii Lugoj-Deva și a indicat și persoanele vinovate de esecul lucrarilor. Cuc a precizat totodata ca „autostrada nu va ramane muzeu”, așa cum au curs acuzele miercuri, dupa rezilierea…

- Anunț major pentru toți șoferii din Romania! Risca sa incaseze o mare amenda daca nu platesc aceasta taxa. Este vorba despre taxa de drum, taxa pe care toți șoferii care circula pe drumurile naționale sunt obligați sa o plateasca. Cei care circula fara a avea o rovinieta valabila pot fi surprinși…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) continua montarea camerelor de control a valabilitatii rovinietelor. Dupa ce, in luna iulie, judetul nostru a mai primit un astfel de punct de control in apropiere de trecerea de frontiera de pe autostrada, de la Nadlac, acum suntem…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere a lansat recent o licitatie publica ce vizeaza ”carpirea” unei portiuni de 10 km din unul dintre cele mai afectate drumuri nationale din Apuseni.

- Premierul Viorica Dancila a spus, la inceputul ședinței de Guvern de marți, ca a cerut demiterea șefului Companiei Naționala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), Narcis Neaga. Dancila susține ca au fost blocate proiecte in mod nejustificat.