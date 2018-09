Stiri pe aceeasi tema

- Premierul guvernului de la Chisinau, Pavel Filip, a pledat luni, intr-o sedinta a executivului, ca un mecanism de monitorizare a provocarilor din partea trupelor ruse in regiunea transnistreana sa fie ''pus la punct'', pentru ca OSCE-ul sa afle in timp real despre aceste actiuni neautorizate,…

- Compania americana S2Global, specializata in furnizarea de tehnologii pentru inspecția vehiculelor și a bagajelor in vama, dorește sa-și extinda activitatea in Republica Moldova. Intenția a fost anunțata in cadrul unei intrevederi cu premierul Pavel Filip.

- Republica Moldova are un cadru legal favorabil, o pozitie geografica avantajoasa si beneficiaza de spatiul economic liber cu UE si CSI. Suntem gata sa discutam despre diferite forme de cooperare. Declaratia a fost facuta de catre premierul Pavel Filip in cadrul unei intalniri cu reprezentantii a doua…

- Fundația Principelui Albert al II-lea de Monaco va acorda un grant de 100 de mii euro pentru reabilitarea Gradinii Botanica de la Chișinau, a anunțat premierul Pavel Filip, în ședința Guvernului. Ajutorul de 100 de mii de euro va fi oferit în tranșe, iar pe lânga…

- Republica Moldova este interesata sa preia experientei Macedoniei in procesul de integrare europeana, in special, in contextul lansarii Strategiei UE pentru Balcanii de Vest. Declaratia a fost facuta de premierul Pavel Filip la intrevederea cu presedintele Republicii Macedonia, Gjorge Ivanov, aflat…

- Vom pune pe primul plan nevoile urgente ale cetațenilor și le vom rezolva cât mai repede. Astfel a comentat prim-ministrul rezoluția Parlamentului European, care a recomandat Comisiei Europene sa amâne acordarea asistenței financiare pentru Moldova. Acest lucru nu va afecta, însa,…

- Decizia cu privire la transferul sau suspendarea primei tranșe din asistența macrofinanciara, din partea Uniunii Europene pentru Republica Moldova, nu sunt luate. Situația este prea fierbinte acum și neclara pentru a lua astfel de decizii și urmeaza a fi analizata la calm pentru ca are multe semne…