Stiri pe aceeasi tema

- Cea mai mare amenințare pentru Romania in viitorul apropiat o reprezinta corupția, urmata de o noua criza economica și de un razboi in zona. De asemenea, peste 60 la suta dintre romani cred ca Rusia a fost și ramane principala amenințare la adresa securitații Romaniei, conform unui sondaj realizat de INSCOP…

- Potrivit unui nou sondaj de opinie INSCOP Research, in opinia romanilor, cea mai mare amenințare pentru țara in viitorul apropiat o reprezinta corupția, urmata de o noua criza economica și un eventual razboi in zona. In opinia a peste 60% dintre romani, Rusia a fost și ramane principala amenințare la…

- În anul 2018 importurile de țigari în regiunea separatista au ajuns la circa 2,5 miliarde bucati, de cinci ori mai mult decât ar fi în stare sa consume populatia de acolo, potrivit unor date neoficiale. Cresterea atât de semnificativa a importurilor…

- Nistru se poate transforma curand in stepa. Vezi explicația ecologilor / În opinia ecologului Anatol Prohnițchi, Republica Moldova va avea de suferit foarte mult daca Ucraina va dezvolta programul CHEAP, care presupune construcția a șase hidroelectrice pâna în 2026. Chiar daca țara…

- In data de 03 mai 2019, secretarul de stat Victor Alexeev a participat la un eveniment prilejuit de proiectul ”De la Timoc la Tisa și la Nistru” organizat de Liceul Teoretic ”Gheorghe Asachi” din Chișinau. Aceasta ampla acțiune a fost organizata in parteneriat cu mai multe asociații și unitați de invațamant…

- Ministrul pentru afaceri europene, George Ciamba, a sustinut marti, 9 aprilie 2019, la Luxemburg, un discurs in cadrul Conferintei Aniversare de 10 ani a Parteneriatului Estic, alaturi de Jean Asselborn, ministrul luxemburghez pentru afaceri externe si europene. Ministrul roman a mentionat ca intarirea…

- Campania "Porți deschise - spre comunitate",desfasurata de Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului, a debutat in acest an cu un schimb de experiența cu Regiunea Cernauți din Ucraina și Raionul Soroca din Republica Moldova, astfel incat joi, 4 aprilie, a avut loc o ...

- Doua companii chineze intenționeaza sa construiasca, in R. Moldova, cate o autostrada: una de centura a Capitalei, iar alta – la nordul țarii, scrie Newsmaker.md Publicația moldoveneasca citeaza, la rândul sau, South China Morning Post care face referire la secretarul de stat al Economiei…