- Transportatorul low-cost irlandez a fost votata pentru al saselea an consecutiv drept cea mai proasta companie aeriana in Marea Britanie pentru zboruri pe distante scurte intr-un sondaj au participat alte 19 companii aeriene care efectueaza zboruri in Regat. Ryanair a primit note proaste la sistemul…

- Compania germana low-cost subsidiara a Lufthansa, Eurowings se va alatura din iunie companiilor aeriene care opereaza de pe Aeroportul International Traian Vuia Timisoara prin introducerea zborurilor din Stuttgart, Germania spre orasul din Banat, scrie T2T.ro. Zborurile vor debuta incepand din 3 iunie…

- Compania aeriana portugheza TAP Air Portugal va renunța incepand de la sfarșitul lunii ianuarie 2019 din nou la zborurile București – Lisabona. Ultimul zbor pe ruta București – Lisabona operat de TAP...

- Vulcanul Fuego din Guatemala, situat la 50 de kilometri distanta de capitala tarii, a inregistrat luni intre 10 si 15 explozii pe ora si expulzeaza o coloana de cenusa la 4.700 de metri deasupra nivelului marii, relateaza EFE. Exploziile, intre slabe si moderate, genereaza fluxuri incandescente…

- China Eastern Airlines, ocupanta locului sapte in topul celor mai mari companii aeriene ale lumii, va introduce zboruri directe pe ruta Shanghai-Budapesta in vara anului urmator, a declarat, luni, ministrul ungar de Externe, Peter Szijjarto, scrie agerpres.ro.