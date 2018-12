Stiri pe aceeasi tema

- Compania aeriana, TAP Air Portugal, informeaza ca, incepand cu data de 27 ianuarie 2019, nu va mai opera ruta directa Lisabona – București.Clienții cu bilete de avion deja cumparate vor fi protejați pe zborurile altor companii aeriene și vor fi informați despre noile rute sau vor putea solicita…

- Un roman s-a spanzurat in Italia dupa o cearta cu partenera lui, a informat torinosud.it . Barbatul, in varsta de 55 de ani, lucra de 14 ani in peninsula. El s-a spanzurat la marginea unui drum, in localitatea Stupinigi, in apropiere de Torino, pe o ruta care duce spre castelul Parpaglia. S-a certat…

- Guvernul ar trebui sa regandeasca intregul sistem de protectie sociala din Romania, iar autoritatile ar putea lua in calcul inclusiv renuntarea la cota unica, a declarat Hans Timmer, economist-sef al Bancii Mondiale pentru Europa si Asia Centrala, la Bucuresti. "Motivul pentru care politicienii pierd…

- eMAG, cel mai mare magazin online de pe piata locala, va lansa in noiembrie in Bucuresti o retea de automate de livrare (“express lockers”), din care clientii care si-au achitat online cu cardul produsele vor putea opta sa isi ridice coletele, a declarat Iulian Stanciu, director general si actionar…

- Aoro by Notino, magazinul online specializat în produse de frumusețe, a finalizat procesul de rebranding, aducându-le clienților din România o serie de evenimente și oferte speciale. Cel mai mare retailer online european, cu cea mai vasta selecție de parfumuri și produse de beauty,…

- Darren Cahill, antrenorul Simonei Halep, s-a aratat impresionat de Bogdan Ioan, concurentul de la Vocea Romaniei care a impresionat publicul și milioane de telespectatori și internauți cu felul in acre a interpretat melodia Earth Song a lui Michale Jackson. Antrenorul australian a publicat pe contul…

- Compania aeriana cu origini italiene Ernest Airlines, care s-a lansat pe plan local in iunie 2018, a decis ca, incepand cu 8 octombrie 2018 pana in aprilie 2019 sa isi opreasca temporar operatiunile, potrivit unui comunicat de presa trimis de reprezentantii companiei. Din comunicatul de presa reiese…

