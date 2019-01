Stiri pe aceeasi tema

- Desi are cele mai mici tarife la biletele de avion, mancarea proasta si scaunele incomode au reusit sa claseze aceasta companie, pentru al saselea an la rand, in fruntea celor mai proaste companii aeriene, scrie The Guardian.

- Primarul Emil Boc acuza Guvernul Dancila ca fura iarași din bugetul clujenilor 28 de milioane de euro. ”Se contureaza ca vom pierde și in acest an 28 de milioane de euro din bugetul local. Este probabil sa se mențina diminuate cotele defalcate primite de Primarie din bugetul local. Sper sa nu se…

- Goana dupa aur a antreprenorilor romani continua și nu exista semne mai puternice decat investițiile pe care aceștia le-au obținut in acest an. Anul 2018 a fost un an important pentru scena startup-urilor cu fondatori romani — a aparut primul "unicorn" cu origini romanești, UiPath, urmat de al doilea,…

- Un pachet de tigari va fi mai scump, chiar de la inceputul anului viitor. Guvernul va majora acciza la 475,77 lei pe mia de tigarete, desi conform calendarului initial aceasta trebuia sa creasca la numai 457,71 lei.

- O angajata a unei companii aeriene a izbucnit in ras atunci cand a vazut numele unei fetițe de cinci ani. Traci Redford și-a numit fiica Abcde, iar acest lucru a starnit rasetele care au indignat-o profund pe mama, scrie BBC News. Traci și fiica ei, Abcde (pronunțata ab-si-dee), decolau de pe aeroportul…

- Luni, 19 noiembrie, „Chefi la cuțite” a fost lider de piața cu aproape 2,3 milioane de romani care priveau emisiunea in minutul de maxima audiența de la 20.49. Telespectatorii Antena 1 au avut parte de inca o ediție savuroasa, in care mancarea spectaculoasa s-a impletit de minune cu poveștile unice…

- Calea Barladului va fi in cele din urma asfaltata. Contractul de execuție a fost semnat de Primaria Bacau cu o asociere de doua firme din Iași și Piatra Neamț. Asfaltarea va costa 3 milioane de lei, iar ordinul de incepere a lucrarilor va fi dat... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Cotidianul “Magazin Salajean” si Directia de Sanatate Publica Salaj ofera cititorilor o noua rubrica permanenta – “Caseta de sanatate”, in care cei interesati vor putea afla informatii, statistici, sfaturi pe probleme de sanatate. In lume – 1 din 11 oameni traiește cu diabet. – Peste 425 de milioane…