Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat este dat in judecata de o companie aeriana din China dupa ce a aruncat in motorul avionului monede pentru a avea “noroc”, scrie The Independent. Acuzatul, Lu, spune ca a aruncat monedele in motor dupa ce le-a gasit pe acestea pe jos, la intrarea in avion. Zborul intern care trebuia sa decoleze…

- Un barbat a fost dat in judecata de o companie aeriana, dupa ce i-a suparat la culme pe reprezentanti. Pasagerul a rezervat un zbor dus-intos, l-a folosit, dar nu asa cum ar fi fost intelegerea.

- Strategia de "oras ascuns" nu este noua, fiind folosita de ani de zile de catre pasageri. Ea presupune achizitia unui bilet intre doua orase, obligatoriu cu escala, si renuntarea la al doilea segment de zbor. Practic, zborul cu escala este mai ieftin decat cel direct iar pasagerul economiseste astfel…

- Adrian Darie acuza in plangerea pe care a depus-o la judecatoria Iasi ca in urma anularii zborului a pierdut evenimentul pe care il astepta de ani de zile si ca de acum viata sa spirituala este mult mai saraca. Magistratii au analizat probele, insa au respins reclamatia pe motiv ca litigiul nu este…

- Autoritatea Aeronautica Civila a informat joi ca o companie aeriana si-a suspendat zborurile spre Guatemala ca urmare a norului de cenusa expulzat de Vulcanul Fuego, unul dintre cei mai activi din aceasta tara, relateaza EFE. "Informam ca o companie comerciala internationala - careia nu i s-a dat numele…

- Un barbat din California a fost surprins intr-un moment intim cu soneria de la interfonul unei case. Trei ore el a lins soneria, in timp ce facea eye contact cu camera de filmat. Pproprietarii abia iși instalasera sistemul de supraveghere. Jurnaliștii de la cotidianul The Independent scriu ca proprietarii…

- Desi are cele mai mici tarife la biletele de avion, mancarea proasta si scaunele incomode au reusit sa claseze aceasta companie, pentru al saselea an la rand, in fruntea celor mai proaste companii aeriene, scrie The Guardian.

- O angajata a unei companii aeriene a izbucnit in ras atunci cand a vazut numele unei fetițe de cinci ani. Traci Redford și-a numit fiica Abcde, iar acest lucru a starnit rasetele care au indignat-o profund pe mama, scrie BBC News. Traci și fiica ei, Abcde (pronunțata ab-si-dee), decolau de pe aeroportul…