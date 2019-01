Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Donald Trump analizeaza posibilitatea de a activa o prevedere destinata urgentelor nationale pentru a aloca fonduri necesare construirii zidului antiimigratie la frontiera Statelor Unite cu Mexicul, afirma specialisti citati de agentia Bloomberg, relateaza mediafax.ro.Citește…

- Desi are cele mai mici tarife la biletele de avion, mancarea proasta si scaunele incomode au reusit sa claseze aceasta companie, pentru al saselea an la rand, in fruntea celor mai proaste companii aeriene,...

- Desi are cele mai mici tarife la biletele de avion, mancarea proasta si scaunele incomode au reusit sa claseze aceasta companie, pentru al saselea an la rand, in fruntea celor mai proaste companii aeriene, scrie The Guardian.

- De aceasta data vorbim de noul 911 serie 992 II care este lansata in premiera cu inceputul acestui an si care trebuie sa reprezinte tot ceea ce este mai bun cand vorbim de Porsche. Noua masina are 5 elemente care sunt reprezentative pentru noul 911, o sportiva care are standard 385…

- Tesla ar putea cumara unele dintre cele cinci fabrici General Motors le va inchide anul viitor, a declarat CEO-ul Tesla Elon Musk pentru CBS, la emisiunea "60 de minute", informeaza Bloomberg preluat de mediafax Directorul executiv al GM, Mary Barra, s-a intalnit la Washington in ultimele…

- O angajata a unei companii aeriene a izbucnit in ras atunci cand a vazut numele unei fetițe de cinci ani. Traci Redford și-a numit fiica Abcde, iar acest lucru a starnit rasetele care au indignat-o profund pe mama, scrie BBC News. Traci și fiica ei, Abcde (pronunțata ab-si-dee), decolau de pe aeroportul…

- O companie israeliana specializata in dezvoltarea de software de supraveghere a dispozitivelor mobile i-ar fi ajutat pe asasinii jurnalistului saudit Jamal Khashoggi, a declarat intr-o video conferinta pentru publicul israelian fostul agent de securitate american Edward Snowden, relateaza Bloomberg.

- O companie israeliana specializata in dezvoltarea de software de supraveghere a dispozitivelor mobile i-ar fi ajutat pe asasinii jurnalistului saudit Jamal Khashoggi, a declarat intr-o video conferinta pentru publicul israelian fostul agent de securitate american Edward Snowden, relateaza Bloomberg.