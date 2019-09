O companie aeriană britanică riscă o amendă record de 230 de milioane de dolari British Airways ar putea fi nevoita sa plateasca o amenda de 230 de milioane de dolari, dupa ce o eroare de pe site-ul companiei a expus datele cu caracter personal a cca. 500.000 de clienți. Amenda ar fi una record de la implementarea GDPR anul trecut in Uniunea Europeana și pana in prezent. Comisarul britanic care se ocupa de acest caz a explicat pentru CNN ca o vulnerabilitate a site-ului companiei aeriene a permis redirecționarea informațiilor catre un site fraudulent, inca din luna iunie a anului 2018. Hackerii au putut pune astfel mana pe datele cu caracter personal ale… Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

