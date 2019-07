Stiri pe aceeasi tema

- "Ofer o recompensa celor care ne vor putea oferi piste fiabile care sa conduca la prinderea celor trei traficanti de droguri mexicani evadati" in noaptea de vineri spre sambata, a scris ministrul intr-un mesaj pe Twitter, la care a adaugat fotografii ale celor trei evadati.Ministrul a precizat…

- Incidentul a avut loc sambata, pe aeroportul Newark, unul din cele trei care deservesc metropola New York. Avionul companiei United Airlines a iesit de pe pista, fara ca incidentul sa fi facut victime. "Zborul United Airlines 627 a aterizat la ora locala 13:00 pe pista 22 a aeroportului international…

- Craig Hicks, in varsta de 50 de ani, a acceptat miercuri sa pledeze vinovat dupa ce a obtinut garantii ca acuzarea va renunta sa ceara pedepsa cu moartea. Ca urmare, Hicks a primit detentie pe viata. In februarie 2015, Craig Hicks i-a impuscat pe Deah Barakat, 23 de ani, pe sotia acestuia, Yusor…

- Președintele american Donald Trump și-a reluat vineri atacurile împotriva Mexicului, cerându-i sa acționeze drastic și împotriva traficului de droguri, la o zi dupa anunțul sau surpriza cu privire la o creștere a taxelor vamale la produsele importate din țara vecina cu scopul de a…

- Autoritațile chineze au avertizat ca ar putea lua masuri dupa ce Donald Trump a semnat un ordin prin care interzice companiilor americane sa mai foloseasca echipamente de telecomunicatii realizate de firme straine care prezinta un risc pentru Washington, potrivit BBC. China vede aceasta decizie…

- Inovația este la mare cautare in aceste zile, iar așa cum am tot prezentat in paginile revistei connect in ultima vreme, ecranele pliabile sunt un trending topic pentru 2019, alaturi de 5G, inteligența artificiala sau internetul tuturor lucrurilor. Samsung și Huawei sunt printre cei mai mari jucatori…

- Ne aflam pe locul 40 cu cheltuieli de 4,6 mld dolari Cheltuielile militare ale Romaniei au crescut cu 18% in 2018 fața de anul precedent, ajungand la 4,6 miliarde de dolari, sau 1,9% din PIB-ul național. Comparativ cu anul 2009, cheltuielile pentru aparare ale Romaniei au inregistrat o creștere de 112%…

- Barbatul suspectat ca l-a impuscat mortal pe rapperul nominalizat la Grammy Nipsey Hussle, in urma unei dispute personale, a fost arestat marti intr-o suburbie a orasului american Los Angeles, la o zi dupa ce autoritatile i-au facut public numele, au anuntat surse din politie citate de Reuters, titreaza…