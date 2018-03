O companie a statului vrea să scoată profit de 27 de lei In anul 2016, Tarom a avut pierderi de 46,9 milioane de lei, arata datele raportate de companie la Ministerul Finantelor. In proiectul de buget pe 2018 al Tarom sunt prevazute venituri totale de 1.504.740 de lei de lei si cheltuieli totale de 1.504.713 lei, estimandu-se astfel un rezultat brut (profit) de 27 de lei. Compania aeriana de stat bugeteaza investitii de 440.247 de lei. Numarul de salariati va creste usor, de la 1.841 in 2016 la 1.877 in 2018, castigul mediu lunar pe salariat fiind de 7.970 de lei/persoana se mai arata in proiectul citat. Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Transportatorul aerian national Tarom estimeaza pentru acest an un profit brut de 27.470 lei, la venituri totale de 1,5 miliarde lei, dupa ce, in ultimii zece ani, compania a raportat pierderi in fiecare an.

- In anul 2016, Tarom a avut pierderi de 46,9 milioane de lei, arata datele raportate de companie la Ministerul Finantelor. In proiectul de buget pe 2018 al Tarom sunt prevazute venituri totale de 1.504.740 de lei de lei si cheltuieli totale de 1.504.713 lei, estimandu-se astfel un rezultat brut (profit)…

- Vineri au fost anulate sase curse pe aeroportul Henri Coanda, de langa Bucuresti, iar intarzierile pot depasi si doua ore, potrivit informatiilor afisate pe site-ul Companiei Nationale Aeroporturi Bucuresti (CNAB). Capitala si 14 judete sunt, vineri, pana la ora 15.00 sub cod portocaliu care…

- Compania aeriana a statului a inceput anul trecut un proces de reducere drastica a costurilor. Tarom spune, in exclusivitate pentru Capital, ca intenționeaza sa renegocieze peste 2.000 de contracte pe care le are cu diverși parteneri. In acest context, compania va marca și o premiera prin introducerea…

- OMV Petrom si-a bugetat pentru anul acesta un profit net de 2,58 miliarde de lei, cu 7,5% mai mare comparativ cu cel inregistrat anul trecut. Potrivit bugetului de venituri si cheltuieli al companiei, pentru OMV Petrom SA, pe standarde IFRS, compania mizeaza pe venituri de 13,68 miliarde…

- Apa Calipso, firma infiintata in 1991 de o familie de antreprenori, a inregistrat anul trecut o cifra de afaceri de aproximativ 65 de milioane de lei, in crestere cu 30%, si a livrat 210 de milioane de litri de apa, evolutia afacerilor fiind sustinuta de investitiile de 10…

- Comisia Europeana vrea detalii despre metroul spre Otopeni. Comisia Europeana a transmis o scrisoare prin care cere clarificari legate de traseul ales, dar si de costurile pentru proiectul liniei de metrou Bucuresti-Otopeni (Magistrala 6). Critica principala adusa de Comisia Europeana vizeaza traseul…

- Producatorul de medicamente Antibiotice Iasi va distribui dividende totale de 17,8 milioane lei, aferente profitului inregistrat anul trecut, din care actionarul majoritar, Ministerul Sanatatii, va primi 9,45 milioane lei. Valoarea unui dividend a fost stabilita la 0,0265 lei, iar plata…

- Proiectul a fost astazi adoptat de Camera Deputaților, in calitate de for decizional al Parlamentului, și urmeaza sa fie promulgat de președintele Iohannis. Romania trebuia ca pana la 27 noiembrie 2016 sa implementeze Directiva (UE) 2015/720 a Parlamentului European și a Consiliului din 29 aprilie…

- Transportatorul national de gaze Transgaz Medias a cumparat gaze naturale pentru echilibrarea fizica a Sistemului National de Transport in valoare totala de 13,16 milioane lei (2,83 milioane euro), fara TVA, de la WIEE Romania, unul dintre cei mai puternici importatori de gaze rusesti de pe piata locala.…

- Domeniul schiabil Sureanu este o destinatie preferata de presedintele Romaniei. Klaus Iohannis a urcat la Șureanu de cel puțin patru ori, in acest sezon. Imbracat cu echipament negru cu portocaliu, Klaus Iohannis a stat la rand la telescaun, unde a si fost fotografiat. "Companie selecta la…

- Societatea de stat Conpet Ploiesti, un monopol al transportului de titei prin conducte, si-a bugetat investitii de 76,62 milioane lei in acest an si estimeaza totodata un profit net de 60,66 milioane lei, in scadere cu 18% fata de cel realizat anul trecut.Compania estimeaza venituri totale…

- Transelectrica estimeaza ca va obtine in acest an un profit net de 72,7 milioane de lei, de aproape trei ori mai mare fata de rezultatul preliminar afisat pentru 2017, potrivit bugetului de venituri si cheltuieli aprobat luni in Adunarea Generala a Actionarilor. Veniturile totale sunt estimate la 2,8…

- Administratia Porturilor Dunarii Maritime (APDM) Galati estimeaza pentru acest an venituri totale de 17,8 milioane lei si si-a planificat investitii in suma de 10,5 milioane lei, potrivit proiectului privind bugetul de venituri si cheltuieli publicat de actionarul majoritar, Ministerul Transporturilor,…

- Compania franceza Edenred este pregatita din punct de vedere tehnic, operațional și comercial pentru a lansa tichetele de masa in Republica Moldova și estimeaza ca va produce primul tichet de masa in luna martie, dupa primirea autorizației de la Agenția de Servicii Publice. In acest scop, Edenred și-a…

- Numit in Noiembrie 2017 la carma TAROM, Werner-Wilhelm Wolff incepe sa-si arate valoarea. Desi erau prevazute pierderi de 206.79 milioane de lei urmare a managementului defectuos al predecesorilor Florin Susanu, Eugen Davidoiu si Daniela Dragne, “neamtul” si echipa lui au reusit sa reduca pierderile…

- Cinci companii aeriene se bat pe ruta Bucuresti - Londra, concurenta mare fiind si pe zborurile spre Roma sau Madrid, in timp ce spre Sofia sau Belgrad zboara doar transportatorii care asigura curse de linie. Bucurestiul este conectat cu marile capitale europene Londra, Paris, Roma sau Madrid…

- Compania TAROM lanseaza noi rute interne intre Iasi – Timisoara si Cluj-Timisoara, incepand cu 25 martie, la preturi pornind de la 40 de euro, informeaza miercuri operatorul aerian national. ‘Aceste noi zboruri reprezinta un prim pas al unui proiect ambitios de operare intre punctele interne ale Romaniei,…

- Compania aeriana Tarom introduce, din 25 martie, doua noi destinații de la Timișoara. Este vorba despre rute spre Cluj și Iași. Acestea nu mai erau operaționale de la jumatatea lunii februarie, de cand Blue Air a renunțat la ele.

- Sphera Franchise Group, compania care administreaza peste 100 de restaurante in Romania, trece prin primul dus rece pe piata de capital bucuresteana dupa ce a fost intampinata la inceputul intrarii in arena de tranzactionare cu valuri de optimism care au condus de altfel la o luna jumatate de la listare…

- Blue Air este singura companie aeriana care opereaza in momentul de fața pe Aeroportul din Bacau, iar nemulțumirea bacauanilor este din ce in ce mai mare vizavi de tarifele și serviciile oferite de companie. Oana Chelaru, directoarea Aeroportului... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- In cadrul ședinței de astazi, Cabinetul de Miniștri a avizat pozitiv inițiativa legislativa de anulare a prevederii referitoare la scoaterea placuțelor de inmatriculare de la vehiculele parcate neregulamentar. Astfel, vor fi depașite dificultațile cu care se confrunta conducatorii auto in cazul ridicarii…

- CFR Marfa estimeaza profit zero in acest an si si-a planificat investitii in suma de 81 milioane lei, potrivit proiectului de buget si cheltuieli pentru acest an, publicat in dezbatere de actionarul majoritar al companiei, Ministerul TransporturilorCFR Marfa si-a bugetat venituri totale de…

- In proiectul de lege se specifica faptul ca in societatile private care au profit se pot acorda al 13-lea salariu si al 14-lea salariu pentru angajati. Potrivit Romania TV, proiectul de lege a fost depus de PNL si deocamdata este sustinut sustinut in Comisii. In Comisia de Buget proiectul a primit…

- Tarom a platit despagubiri de 3,8 milioane lei, din cauza neregularitatilor de zbor, in perioada 2012-2016, potrivit unui raport al Curtii de Conturi. Compania aeriana nu si-a asumat si indeplinit in mod real, economic, eficient si eficace obiectivele, atributiile si responsabilitatile stabilite legal,…

- Compania hoteliera Turism Felix (TUFE), controlata de SIF Transilvania, a raportat pentru 2017 venituri totale de 61,1 milioane de lei, fata de 62,02 milioane de lei in 2016 si un profit net de 3,68 milioane de lei, in scadere cu 33% fata de anul precedent. In perioada analizata, capitalurile…

- Compania nationala Tarom anunta inceperea procedurii de inchiriere in regim de dry lease a unui numar de cel mult patru aeronave. Acestea pot fi Airbus 320 sau Boeing 737, se arata in anuntul companiei, potrivit economica.net. Tarom cauta sa inchirieze ...

- Producatorul de energie Nuclearelectrica (simbol bursier SNN), care opereaza centrala nucleara din Cernavoda, a raportat pentru anul trecut un profit net de 303 milioane lei, mai mare cu 172% fata de anul anterior, conform datelor preliminare anuntate joi de companie. De asemenea, veniturile din exploatare…

- Transgaz (TGN), operatorul tehnic al sistemului national de transport, a raportat pentru 2017 venituri totale din exploatare inainte de activitatea de constructii de 1,74 mld. lei, minus 3,6% fata de anul anterior si un profit net de 602 mil. lei, in crestere cu 1,28% fata de valoarea de 593 mil.…

- Ce bugete vor avea societatile CJ Cluj in 2018. Unde se castiga cei mai multi bani Consiliul Judetean (CJ) Cluj urmeaza sa aprobe in sedinta din 19 februarie bugetele regiilor si societatilor comerciale la care este actionar majoritar pentru 2018. S.C. Tetarom SA, societatea…

- Euro Construct Trading `98, una dintre marile companii de construcții romanești a intrat in insolvența din cauza datoriilor catre furnizori, informeaza Profit.ro. Compania ar avea restanțe de peste 371 de milioane de lei și și-a cerut singura insolvența, inainte ca judecatorii sa apuce sa se pronunțe…

- Pentru ca are suficient de mult timp pentru a medita in liniște și pentru ca nimeni altcineva nu se inghesuie sa faca așa ceva, Sorin Ovidiu Vantu a elaborat, de acolo unde este acum, un proiect de țara pentru Romania. Cum o vede el și cat de realist este proiectul sau, va puteți convinge citindu-l…

- Ministerul Finantelor va transfera, din fondul de rezerva al Guvernului, catre Consiliul municipal Chisinau, peste 15 milioane de lei pentru executarea titlurilor executorii legate de recuperarea valorii averii confiscate mostenitorilor persoanelor supuse represiunilor politice. Proiectul de hotarare…

- Ministerul Justiției a elaborat un proiect de hotarare cu privire la incheierea unui contract și alocarea mijloacelor financiare pentru a asigura reprezentarea intereselor statului in acțiunea inaintata de Gater Assets Limited impotriva Republicii Moldova, pendinte in fața Curții Districtuale a Statelor…

- Compania aviatica Ryanair a lansat duminica o noua ruta aeriana din Bucuresti, catre Amman, in Iordania, care va fi operata cu o frecventa de doua zboruri saptamanale incepand cu sfarsitul lunii octombrie, informeaza compania.

- PHI Group, un fond american de investiții in resurse naturale și agricultura, vrea sa cultive cannabis medicinal pe campurile Transilvaniei, alaturi de alte plante cu potențial curativ, scrie Profit.ro. Compania are in plan inclusiv deschiderea unui centru de wellness in zona, pentru turiștii aflați…

- "In contextul prorogarii termenului de depunere a Declarației 600, la nivelul Ministerului Finanțelor Publice este in curs de elaborare un proiect de act normativ care sa stabileasca un mecanism mai simplu de declarare și plata a CAS și CASS datorate de persoanele fizice. Se are in vedere reducerea…

- Marijuana medicinala este legala si in tara noastra, dar nu exista niciun medicament pe baza de cannabis pe piata romaneasca si nici vreo cerere de comercializare a unui astfel de produs. Recolta plantatiei celor de la PHI Group va merge deci in SUA, unde dupa legalizarea consumului de marijuana, inclusiv…

- Ministrul desemnat pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat, Radu Oprea, a afirmat, luni, ca rechizitoriul in care a fost acuzat de evaziune fiscala si spalare de bani a fost restituit procurorilor, de instanta, si anulat ca nelegal. De asemenea, el a spus ca nu este o rusine ca o firma privata…

- Modificari in proiectul de guvernare. Tariceanu: Romania nu trebuie sa ramana "o tara furnizoare de mana de lucru ieftina" Presedintele Calin Popescu Tariceanu a declarat, vineri, ca taxa de solidaritate a fost scoasa din programul de guvernare, insa a spus ca nu se renunta la impozitul pe venitul global,…

- Sursa citata de Reuters a precizat ca noua companie va fi condusa de o echipa de investitori si de un consiliu director din care vor face parte in majoritate femei. The Wall Street Journal a fost prima publicatie care a scris despre aceste negocieri, marti, mentionand ca aceasta companie ar putea fi…

- Ministerul Finantelor a scos, luni seara, in dezbatere publica un proiect de ordonanta de urgenta pentru amanarea termenului de depunere a formularului 600, pentru declararea veniturilor persoanelor fizice autorizate si a altor persoane cu venituri pe cont propriu, pentru plata contributiilor sociale…

- Ministerul Finanțelor a scos, luni seara, în dezbatere publica un proiect de ordonanța de urgența pentru amânarea termenului de depunere a formularului 600, pentru declararea veniturilor persoanelor fizice autorizate și a altor persoane cu venituri pe cont

- Societatea nu le cere organelor statului în masura în care ar trebui sa o faca responsabilizarea tuturor factorilor implicați în furtul miliardului. Din cauza acestui lucru, instituțiile statului s-au simțit relaxate și au întreprins prea puține pentru investigarea…

- Ministerul Agriculturii lucreaza la schimbarea regulilor privind cumpararea terenurilor agricole. Printre noile masuri se regasește și condiționarea vanzarii doar catre cei care se ocupa de agricultura, in special catre tinerii fermieri, fiind insa interzisa revanzarea pentru o anumita perioada. De…

- Compania TAROM pierde anual milioane de euro se arata intr-un raport al Corpului de control al premierului. Documentul are 177 de pagini si mentioneaza furturi de piese, furturi de mancare de la bord si decizii manageriale care au adus companiei daune anuale de milioane de euro. In raportul…

- Cheltuielile companiei Tarom vor fi diminuate cu 12,7 milioane de lei pe an, in urma optimizarii activitatilor logistice si eficientizarii operatiunilor informatice pentru deservirea pasagerilor, a anuntat, vineri, compania nationala de transport aerian. Această sumă a reieşit din analiza…

- Compania bulgara Eldrive a intrat in Romania, planul fiind de a acoperi complet Bucurestiul, pana in vara anului viitor, cu statii de incarcare a masinilor electrice. Bulgarii au incheiat in tara vecina un parteneriat cu Shell pentru a instala in benzinariile grupului petrolier statii de incarcare…

- Locuitorii capitalei sint indemnati sa vina cu idei referitoare la subiectul animalelor de companie și a celor cu și fara stapin. Despre aceasta anunta Primaria Municipiului Chisinau, care, astfel, vrea sa imbunatațeasca Proiectul de decizie cu privire la aprobarea Regulamentului privind stabilirea…

- Primele mari mișcari la Metrorex, dupa tragedia de la stația Dristor de luna aceasta. Compania va incepe sa caute bani pentru redactarea de studii de pre-fezabilitate și fezabilitate care sa indice soluțiile tehnice optime pentru instalarea unui sistem de protecție a calatorilor, la marginea peroanelor…