- Un site care se ocupa cu schimbul de criptomonede numite QuadrigaCX a blocat fondurile utilizatorilor lor in valoare de peste 190 de milioane de dolari. Acum, fondurile nu pot fi accesate, intrucat acestea erau tinute intr-un „portofel rece”,...

- Monedele virtuale au aparut in urma cu un deceniu pe piața financiara, fiind considerate un mijloc de protecție a investițiilor dar și de speculații financiare. Daca pana acum cei care obțineau profit din tranzacțiile cu monedele virtuale nu erau taxați de stat, din acest an și acest tip de tranzacții…

- Organistul si compozitorul francez Jean Guillou, care a evoluat in cele patru colturi ale lumii si a fost titular timp de peste o jumatate de secol la marea orga a bisericii pariziene Saint-Eustache, a decedat sambata, in capitala Frantei, la varsta de 88 de ani, relateaza AFP citand un anunt publicat…

- Un tribunal american a ordonat luni Phenianului sa plateasca 501 milioane de dolari ca despagubiri pentru torturarea și moartea studentului Otto Warmbier, care a decedat in 2017, imediat dupa eliberarea dintr-o inchisoare nord-coreeana. Parinții lui Warmbier au dat in judecata statul nord-coreean in…

- Suedezul DJ Avicii, care a murit in aprilie, la varsta de 28 de ani, nu si-a facut testamentul, patrimoniul sau revenind direct tatalui si mamei lui, Klas-Otto Bergling si Anna Catarina Liden, o suma estimata la 22,4 milioane de euro de catre ziarul scandinav Expressen, citat de Le Figaro.

- Prosport a anunțat ca, la inceputul acestei luni, Horst Stumpf, fost boxer cu nume in anii '70, a decedat in condiții mizere, intr-un container. Gazeta l-a redescoperit in 2013 pe Horst Stumpf (sau Stump, așa cum ne-a spus ca il cheama), boxerul Securitatii care il teroriza inainte de '89 pe scriitorul…

- Seful Senatului, Calin Popescu Tariceanu, este acuzat ca a primit, in perioada in care era premier, „foloase materiale” de aproape 800.000 de dolari de o firma austriaca pentru a interveni pentru inchierea unor acte aditionale la un contract derulat de companie. Suma primita de Tariceanu reprezenta…