- Numarul barbatilor care au grija de infatisarea lor, de la piele pana la imbracaminte si coafura este tot mai mare la nivel global, iar marile branduri ale produselor de ingrijire nu rateaza noul val. Cand in scena apare si un brand precum David Beckham, succesul pare asigurat.

- In afara ofertei speciale, pretul versiunii cu WiFi de 32 GB este 329 de dolari, in timp ce varianta cu 128 GB costa cu 100 de dolari mai mult. Preturile sunt 459 dolari respectiv 559 dolari pentru modelele cu conexiune de date. Desi este cea mai ieftina tableta din portofoliul Apple, noul…

- Fara indoiala, Galaxy S9 Plus si iPhone X sunt telefoane mobile cu preturi exorbitante in varianta retail. Insa cat costa de fapt fabricarea acestora si care este marja de profit ramasa fiecarui producator? Fara a lua in calcul costurile ascunse, care tin de activitatea de proiectare, Galaxy S9 Plus…

- "Stapanul inelelor" revine la viata pentru o jumatate de miliard de dolari. Atat va plati compania Amazon, pentru a produce un serial dupa acest film, scrie digi24.ro.Informatia a fost obtinuta de agentia Reuters, care scrie ca vor fi produse cinci sezoane.

- Marius Tirca si Daniel Dines, fondatorii UiPath, primul startup cu origini romanesti care a ajuns sa valoreze peste un miliard de dolari, nu au reusit sa atraga niciun cent de la investitorii de acasa. Iar pentru publicul larg, cei doi erau niste anonimi.

- Casa de cob construita pe malul Nerei, la Sasca Montana, judetul Caras-Severin, ridicata de catre arhitecta timisoreana Ileana Mavrodin, este deschisa acum turistilor interesati s-o locuiasca.

- Charles P. Lazarus s-a nascut pe 4 octombrie 1923 in Washington, DC. In copilarie, Lazarus il ajuta pe tatal sau, care detinea o mica afacere cu biciclete, cu diverse reparatii si obisnuia, de asemenea, sa ii asiste pe clientii care vizitau magazinul. Cu tatal sau drept model, el visa la ziua cand va…

- Participarea la concursurile de fitness poate fi o pasiune destul de costisitoare. Pentru o pregatire adecvata, prețurile pornesc de la 4.000 de dolari și pot depași cu ușurința 10.500 dolari anual, in funcție de popularitatea antrenorului și perioada pe care o lucrezi cu acesta.

- Startup-ul UiPath, specializat in dezvoltarea de solutii pentru automatizarea proceselor interne ale unei companii cu ajutorul roboticii, a obtinut o finantare de 120 de milioane de dolari care a propulsat compania la o evaluare de peste un miliard de dolari, noteaza ZF.

- Toyota, cel mai mare producator auto din Japonia și unul dintre cei mai mari din lume, a anunțat un plan ambițios de investiții pentru perioada urmatoare.Alaturi de doi dintre furnizorii sai, Aisin Seiki Co.

- In REVISTA PRESEI de astazi, stiripesurse.ro va prezinta o analiza a jurnalistului Cristian Hostiuc, din Ziarul Financiar, in care este prezentat ceea ce poate fi considerat a fi businessul perfect: 'sa-ti faca placere sa muncesti gratis pentru o companie si in timpul acesta cineva sa numere miliardele'.Ziarul…

- Stadionul Olimpic din Pyeongchang, pentru construirea caruia s-au cheltuit 109 milioane de dolari, va fi demolat dupa Jocurile Paralimpice, competitie care va avea loc luna viitoare, scrie news.ro.Potrivit The Korea Times, arena va fi demolata deoarece pe termen lung aceasta este cel mai putin…

- Criminalitatea cibernetica costa economiile din intreaga lume aproximativ 600 de miliarde de dolari pe an, sau 0,8% din PIB-ul mondial, in crestere fata de aproximativ 445 de miliarde de dolari in anul 2014, arata un studiu publicat miercuri de firma McAfee, specializata in protectia impotriva atacurilor…

- Parada militara ceruta de presedintele american Donald Trump ar putea costa pana la 30 de milioane de dolari, a indicat Mick Mulvaney, directorul de buget al Casei Albe, in cadrul unei audieri in Congresul SUA, transmite joi dpa. Conform unei estimari preliminare, parada ar costa intre 10 si 30 de milioane…

- Reconstruirea Irakului dupa mai multi ani de razboi si turbulente economice va costa aproximativ 88,2 miliarde de dolari, a anuntat luni Ministerul irakian al Dezvoltarii, relateaza site-ul agentiei Reuters. In cadrul unei conferinte internationale in Kuweit, Qusay Abdulfattah, director in cadrul Ministerului…

- Aproape de Miami Beach, una dintre cele mai cunoscute plaje ale Americii, se gaseste a cladire de trei etaje si care ocupa 43.000 de metri patrati. De ce este aceasta iesita din comun? Pentru ca e destinata celor extrem de bogati, scrie businessmagazin.ro.

- Black Sea Oil & Gas, companie care deruleaza operatiuni de explorare a resurselor din Marea Neagra si care-i are in spate pe americanii de la Carlyle, cea mai mare firma de private equity din lume, cu un portofoliu de active de aproape 200 mld. dolari, spune ca pentru a scoate gazul din perimetrele…

- Kopi Luwak și-a caștigat renumele de cea mai scumpa cafea din lume, in condițiile in care o ceașca costa intre 35 și 100 de dolari, iar o punga de cafea le scoate din buzunare doritorilor chiar și 1.000 de dolari.

- Ministerul Justiției a elaborat un proiect de hotarare cu privire la incheierea unui contract și alocarea mijloacelor financiare pentru a asigura reprezentarea intereselor statului in acțiunea inaintata de Gater Assets Limited impotriva Republicii Moldova, pendinte in fața Curții Districtuale a Statelor…

- O reclama de 30 de secunde difuzata in timpul Super Bowl este una dintre cele mai scumpe pe care o companie poate s-o plateasca intr-un an de zile. Potrivit Thrillist , o reclama de 30 de secunde a costat aproximativ 5 milioane de dolari, ceea ce inseamna ca o companie poate plati aproximativ 170.000…

- Nissan Motor intentioneaza sa cheltuiasca 600 de miliarde de yuani (9,5 miliarde de dolari) in urmatorii cinci ani in China pentru a deveni cel mai mare producator de vehicule electrice din statul...

- Sunt simpatici, nu? Prețioși de-a dreptul! Pentru ca stapanii lor nu se uita la bani cand vine vorba sa le asigure acestor caței un trai mai mult decat decent. De fapt, extravagant de-a dreptul!… Mariah Carey a dat 45.000 de dolari doar pe frizerul canin Ea e fericita, dar el?… Doar n-o sa ramana micuții…

- Scaderea reflecta temerile investitorilor legate de viitorul criptomonedelor, sapreciaza Bloomberg. La Londra bitcoin a scazut cu 8 procente, la 8.378 de dolari, cel mai redus nivel din 24 noiembrie. Criptomonedele ripple, ether si litecoin au scazut cu 11%. La 18 decembrie 2017…

- Bitcoin a scazut vineri sub pragul de 8.500 de dolari, o cadere drastica de la maximele apropiate de 20.000 de dolari atinse la inceputul lunii decembrie 2017. Scaderea reflecta temerile investitorilor legate de viitorul criptomonedelor, apreciaza Bloomberg. La Londra bitcoin a scazut…

- Intr-o vizita facuta la sediul central al PSD, in ziua premergatoare anuntului oficial al numirii sale, premierul a purtat un palton alb, din lana, cu motive populare. In concordanta cu vremea de afara, dar in mare discrepanta cu insotitoarele ei, care purtau tinute all black. Pentru ca paltonul doamnei…

- Amazon a devenit, dintr-un magazin online de carti, cea mai mare afacere online a lumii, atat ca valoare bursiera cat si ca venituri –transformandu-se intr-un furnizor de infrastructura cloud si un producator de electronice. Recent a inceput sa se extinda dincolo de domeniul digital, iar preluarea…

- Conturile de pe retelele sociale ale bogatilor din lumea araba abunda de fotografii si filmulete care infatiseaza salbaticiuni transformate in animale de companie. Mari feline sunt pozate alaturi de masini de lux, iar in imagini apar si specii rare, precum leii albi.

- Compania Samsung va prezenta oficial noule flagshipuri Galaxy S9 și S9 în data de 25 februarie, ia precomenzile vor începe din 2 martie.De asemenea, coreenii au anuntat deja cat va costa Galaxy S9 si S9+ in Coreea de Sud. Astfel, pretul pentru noul flagship va porni de…

- Ministrul Apararii Nationale, Mihai Fifor, a declarat luni, 29 ianuarie, in cadrul audierilor de la Parlament, ca Romania si-a propus construirea unui submarin. Masura s-ar impune intrucat fortele navale romane lucreaza la un program de dezvoltare a capabilitatilor de lupta antisubmarina.

- Enrique Iglesias a dat in judecata fosta sa companie de inregistrari, Universal Music. Starul ii acuza pe cei de la companie ca nu i-ar fi platit drepturile de autor privind distribuirea online a melodiilor sale.

- Presedintele american Donald Trump si-a prezentat, miercuri, planul pentru un proiect de lege privind imigratia, precizind ca vrea sa obtina 25 de miliarde de dolari pentru construirea zidului la granita cu Mexicul si oferindu-le cetatenie copiilor care au ajuns ilegal in SUA, relateaza Reuters. Pe…

- Starul muzicii latino Enrique Iglesias a dat in judecata fosta sa companie de inregistrari, Universal, pe care o acuza de neplata unor drepturi de autor privind distribuirea online a muzicii sale, transmite AFP.

- Presedintele american Donald Trump si-a prezentat, miercuri, planul pentru un proiect de lege privind imigratia, precizand ca vrea sa obtina 25 de miliarde de dolari pentru construirea zidului la granita cu Mexicul si oferindu-le cetatenie copiilor care au ajuns ilegal in SUA, relateaza Reuters.

- O companie de tip SRL-D din Buzau, cu activitati pe piata constructiilor, a ajuns la peste 200 de angajati, acesta fiind cel mai mare angajator in randul firmelor care au pornit de la zero in ultimii ani.

- China iși pregatește atent teritoriul in Romania. Un gigant mondial ce ocupa locul patru in topul Fortune 500 și a consemnat in anul 2016, ultimul pentru care exista date oficiale, venituri totale de 262,5 miliarde de dolari și un profit net de 1,87 miliarde de dolari, vine in Romania.Conform…

- Grupul bancar britanic HSBC a acceptat sa plateasca 101,5 milioane de dolari pentru a pune capat anchetei demarate de autoritatile SUA, ce vizeaza manipularea pietei valutare, a anuntat vineri Departamentul...

- Armata israeliana construieste un zid subteran in jurul Fasiei Gaza in incercarea de a stopa gruparile militante sa sape tuneluri dinspre enclava palestiniana catre Israel, transmite joi DPA. Oficialii israelieni spera ca zidul respectiv, cu o lungime de 65 de kilometri, sa puna capat…

- Producatorul elvetian de ceasuri Tag Heuer a lansat smartwatch-ul Modular 45 Connected Full Diamonds. Acesta costa... 197.000 de dolari. Ceasul este o versiune o mult mai scumpa a modelului Connected Modular 41, care costa 1.200 de dolari. Dispozitivul ruleaza Android Wear 2.0, are 512 MB memorie RAM…

- Chiar daca a fost inclinata spre arta si gimnastica, tatal sau i-a sugerat sa urmeze un colegiu de inginerie electrica. Cand fabrica pentru care lucra a fost vanduta, nestiind ce se va intampla cu ea si cu echipa sa, Heather Blease a hotarat sa-si deschida propria afacere. Asa ca 1995 lanseaza EnvisioNet,…

- Testul cognitiv de reflecție a aparut in 2005, fiind propus de psihologul Shane Frederick. La scurt timp a devenit cunoscut drept cel mai scurt test de inteligența. Inițial a fost dezvolvat pentru a urmari capacitatea unei persoane de a ignora un raspuns instinctiv și a reflecta mai mult pentru a gasi…

- Medicament pentru ochi, care costa de 850.000 de dolari. Atat costa Luxturna, un medicament pentru tratarea unui afectiuni la ochi. Pretul cerut este pentru ambii ochi, dar exista si posibilitatea administrarii la un singur ochi, pentru jumatate din suma. Suma este insa mai mica decat se așteptau investitorii,…

- Cea mai scumpa ceașca de cafea se vinde în New York cu 18 dolari. Licoarea aromata este facuta din boabe arabica, importate din Panama. Extrem de costisitoare sunt însa și cele doua aparate în care se rasnesc boabele prajite, apoi și se fierb: mașînariile costa…

- Astfel, un fost administrator de rețea a fost condamnat pentru acces ilegal la un sistem informatic, transfer neautorizat de date informatice și frauda informatica (21 de acte materiale), in ceea ce, dupa cum rezulta din documentarea Profit.ro, este primul caz de acest tip din Romania. La inceputul…