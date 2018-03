Stiri pe aceeasi tema

- Autor: Florentin SCALETCHI Dupa ce v-am prezentat articol cu articol, tot ce inseamna Rezolutia 2199/ 17 iunie 2010 a Parlamentului European si care dupa publicare a devenit obligatorie pentru toate statele membre, a fi implementata intr- o lege speciala care sa priveasca aparatorii drepturilor omului.…

- Presedintele Partidului Social Democrat (PSD), Liviu Dragnea, a anunțat ca va promova un act normativ in baza caruia vor fi sanctionate persoanele care denigreaza imaginea Romaniei in exterior. Andreea Pora a calculat ce ar caștiga Dragnea in urma unei astfel de legi și de ce vrea liderul social-democrat…

- Atena va continua eforturile bilaterale de rezolvare a chestiunii celor doi soldati greci detinuti in Turcia, dar conteaza de asemenea pe sprijinul partenerilor sai din UE, a declarat vineri prim-ministrul grec Alexis Tsipras, informeaza Reuters. Cei doi soldati au fost retinuti si…

- Ministrul Afacerilor Externe si Comertului Exterior al Ungariei, Peter Szijjarto, a declarat joi, intr-o conferinta de presa sustinuta la Targu Mures, ca mass-media "a simplificat informatia" referitoare la contractarea in Ungaria de gaze din zacamantul de la Marea Neagra exploatat de OMV si Exxon…

- O delegatie a Parlamentului European a anuntat, miercuri, ca a avut discutii secrete in ultimii trei ani cu reprezentanti ai regimului nord-coreean, in incercarea de a convinge Phenianul sa renunte la testele nucleare si cu rachete balistice, relateaza site-ul televiziunii France 24. Grupul…

- Proiectul a fost astazi adoptat de Camera Deputaților, in calitate de for decizional al Parlamentului, și urmeaza sa fie promulgat de președintele Iohannis. Romania trebuia ca pana la 27 noiembrie 2016 sa implementeze Directiva (UE) 2015/720 a Parlamentului European și a Consiliului din 29 aprilie…

- Primaria unei comune din județul Alba va fi alimentata de energia verde furnizata de panouri fotovoltaice. Comuna Ciugud a solicitat APM Alba emiterea acordului de mediu pentru proiectul ”Realizare sistem integrat de producție energie electrica prin panouri fotovoltaice in comuna Ciugud”. Agenția pentru…

- Situatia geopolitica a Poloniei arata in prezent in felul urmator: In Est - se stie - relatiile Poloniei cu Rusia sunt inghetate, iar relatiile NATO cu Rusia incep sa aminteasca de realitatile razboiului rece. In Sud - vise cetoase despre Trei Mari, idee care deocamdata se reduce la alianta cu Victor…

- Parlamentul European a redactat un proiect de rezolutie privind relatiile viitoare Uniunea Europeana-Marea Britanie, in care subliniaza ca statele care nu sunt membre UE nu pot sa aiba aceleasi beneficii si acelasi acces pe pietele europene, potrivit unui document publicat de site-ul Politico.…

- Printr-o lege din 2013, Budapesta a impus incetarea contractelor care permiteau cetatenilor tuturor statelor din Uniunea Europeana sa beneficieze de profituri de pe urma terenurilor agricole din Ungaria. Potrivit legislatiei ungare, astfel de contracte sunt permise doar intre rudele apropiate. Efectul…

- Intr-un discurs extrem de asteptat referitor la viziunea Londrei asupra viitoarei relatii cu UE dupa Brexit, sefa executivului britanic a spus ca perioada de tranzitie respectiva trebuie sa fie limitata in timp si ca aceasta nu poate fi o solutie permanenta. Potrivit Theresei May, este…

- Numai produsele care contin 100% miere trebuie sa poata fi etichetate sub acest nume, iar Comisia Europeana poate garanta acest lucru prin revizuirea legislatiei, a subliniat eurodeputata Daciana Sarbu in plenul Parlamentului European, solicitand sprijin financiar mai consistent pentru apicultori si…

- Presedintele FIDESZ, premierul Viktor Orban, si presedintele Comisiei de Politica Externa a Legislativului de la Budapesta, Zsolt Nemeth, l-au primit miercuri, in Parlamentul Ungariei, pe presedintele formatiunii Fratii Italiei (FdI), Giorgia Meloni, a informat seful Biroului de Presa al premierului…

- Germanul Martin Selmayr a fost numit secretar general al Comisiei. O adevarata bomba in mica lume a institutiilor europene. Actualul sef de cabinet al presedintelui institutiei (Jean-Claude Juncker), Selmayr (47 de ani) este pe cat de admirat, pe atat de temut pe holurile Uniunii Europene., potrivit…

- Calitatea aerului, gestionarea deseurilor si expunerea la substante chimice sunt domenii cheie unde legislatia europeana de mediu este slab implementata, iar institutiile europene si statele membre trebuie sa actioneze de urgenta pentru a preveni degradarea mediului si pentru a reduce riscurile la adresa…

- „Daca vrem mai mult, trebuie sa platim mai mult!” - spune Iohannis, la Bruxelles „Suntem deschisi la aceasta chestiune. Este clar ca daca vrem sa rezolvam mai multe programe europene si tinand cont si de Brexit, unde sigur vom pierde ceva bani la buget, este clar ca se poate doar prin restructurare,…

- Recomandarile GRECO referitoare la modificarea legilor justiției. Delegația Grupului Statelor impotriva Corupției (GRECO), organismul anticorupție al Consilului Europei (CoE), a subliniat ca persoanele responsabile cu investigarea, judecarea și emiterea de verdicte privind faptele de corupție trebuie…

- Un barbat din Romania si a uitat pur si simplu sotia intr o parcare din Ungaria, scrie ebihoreanul.ro. Potrivit comunicatului Inspectoratului de Politie din Judetul Somogy, intamplarea s a petrecut chiar miercuri, 21 februarie, intr o parcare de pe autostrada M5, in apropierea orasului Szeged. Sotul…

- In data de 21.02.2018, in plenul Parlamentului European de la Bruxelles, eurodeputații au ales vicepresedintele Comisiei pentru Agricultura din cadrul Parlamentului. Eurodeputatul Gabriela Zoana, candidat din partea grupului politic S&D si reprezentant al Partidului Social Democrat, a fost aleasa vicepreședinte…

- Al N-șpelea... Comisarul european pentru politica regionala, Corina Cretu, a primit marti, la Bruxelles, vizita prim-ministrului Romaniei, Viorica Dancila, caruia i-a solicitat acordarea unei atentii sporite Programului Operational Regional (POR), ce inregistreaza cele mai mari intarzieri si un risc…

- Premierul Viorica Dancila a sustinut, marti, o conferinta de presa alaturi de presedintele Parlamentului European, Antonio Tajani. Liderul PE a declarat ca a cerut Guvernului roman „sa consolideze statul de drept si lupta impotriva coruptiei“.

- Al 2-lea #forumLFE pentru Europa Centrala si de Est Limba franceza, teritoriu al excelentei – cele mai bune licee francofone din Europa Centrala, de Est si Baltica isi dau intalnire in Romania. In perioada 25-28 februarie 2018, reprezentantii a 40 de institutii de invatamant bilingve, din 9 tari din…

- „Ca sa ințelegeți cat de jalnic se mișca Ministerul Transporturilor și compania de drumuri CNAIR, amintesc ca pentru acest proiect intitulat “Drum de legatura Autostrada A1 Arad – Timișoara – DN 69” licitația pentru studiul de fezabilitate a fost lansata la sfarșitul lui 2014, iar azi in…

- Premierul Viorica Dancila a declarat ca situatia privind construirea celor trei spitale regionale din fonduri europene nu este cea dorita, mentionand ca nu sunt trimise nici toate documentele necesare la Bruxelles. "Legat de cele trei spitale pe fonduri europene. Cele trei spitale nu sunt in situatia…

- Reprezentantii Coalitiei pentru Dezvoltarea Romaniei (CDR) organizatie care reuneste principalii investitori romani si straini care au afaceri in tara noastra, atrag atentia asupra necesitatii modernizarii si digitalizarii administratiei fiscale din Romania. Acestia au trimis in urma cu cateva zile…

- Miercuri a inceput reuniunea de doua zile la nivelul ministrilor apararii ai tarilor membre ale NATO. Planificata sedinta a Comisiei NATO-Ucraina la nivelul ministrilor apararii nu va avea loc, din cauza ca Ungaria s-a folosit de dreptul sau de veto pentru a bloca aceasta reuniune. Pe de alta parte,…

- Referitor la informatiile din mass media, privind eliminarea orei de vara de catre Parlamentul European, Servicul de Presa al Parlamentului European face urmatoarele precizari:Parlamentul European nu a solicitat sau votat eliminarea orei de vara. In cadrul sesiunii plenare de la Strasbourg, din perioada…

- Acum vedem cum președintele Romaniei se deplaseaza la Bruxelles pentru a asista la un perdaf dat de succesorul lui Jose Manuel Barroso, Jean-Claude Juncker, Parlamentului Romaniei, pentru modificarea legilor justiției. Naravul neschimbat al CE Scena se repeta nu doar pentru ca naravul Guvernului…

- Proiectul european Erasmus+ „School 21, Digitally and Socially Yours”, implementat de Colegiul National „Coriolan Brediceanu” Lugoj in parteneriat cu alte patru licee europene, isi urmeaza cursul. Dupa o prima reuniune transnationala a profesorilor, gazduita de Turr Istvan Gimnazium es Kollegium…

- Politia turca a retinut la Istanbul 31 de presupusi membri ai organizatiei jihadiste Statul Islamic care pregateau un atac , a anuntat agentia de presa turca Anadolu, relateaza Reuters. Politia a efectuat raiduri la sase adrese in trei districte din oras, a anuntat Anadolu, fara a da detalii cand…

- Oricine doreste sa puna mana pe carma guvernului italian dupa 4 martie, trebuie sa asculte cateva mesaje mai mult decat serioase care vin de la Bruxelles. Comisia Europeana ar dori sa se continue calea reformelor "pro-crestere, care sunt deja in curs de desfasurare", si mai ales sa se adopte "politici…

- Martin Schulz va deveni ministrul de Externe și demisioneaza de la șefia SPD dupa ce formațiunea politica pe care o conduce și conservatorii Angelei Merkle au ajuns la un acord și au fosrmat o coaliție care va conduce Germania pentru urmatorii patru ani. Martin Schulz, liderul social-democraților germani…

- Copresedintele Grupului Verzilor/Alianta Libera Europeana din Parlamentul European, Philippe Lamberts, a declarat marti, la Strasbourg, ca grupul politic pe care il reprezinta este profund ingrijorat de situatia din Romania in privinta justitiei, acesta fiind motivul pentru care a solicitat organizarea…

- BUCURESTI, 3 feb — Sputnik, Doina Crainic. În câteva dintre statele membre din estul Uniunii Europene, guvernele conservatoare ale acestora reafirma suveranitatea lor naționala, scrie editorialistul Christopher Akers de la American Conservative. Aceste state percep aspiratiile…

- S-a indepartat perspectiva considerarii Poloniei drept tara care nu respecta statul de drept, dar devine reala viziunea banilor mai putini din viitorul buget al Uniunii, potrivit Rzeczpospolita , citat de Rador. In plus, in afara de Polonia si alte tari au probleme. In mod traditional Ungaria, dar acum…

- Cotidianul ''La Repubblica'' a publicat luni dimineata un articol in care demasca jocurile de culise dintre partidul lui Berlusconi si UE. Potrivit ziarului, care a reconstituit etapele ultimei vizite efectuate la Bruxelles de liderul partidului Forza Italia, Berlusconi ar fi placat temerile partenerilor…

- Guvernele mai multor țari membre UE, inclusiv Ungaria, Suedia și Irlanda sunt dispuse sa impinga dincolo de 2020 termenul perioadei de tranziție aferent ieșirii Marii Britanii din Uniune. Proiectul unui document privind poziția UE spune ca tranziția ar trebui sa fie „clar definita și precis limitata…

- Aspectele politicilor privind azilul si migratia au fost dezbatute la Reuniunea interparlamentara "Agenda europeana privind migratia - Care sunt caile legale si de integrare de urmat?", eveniment desfasurat la Bruxelles si la care a participat miercuri presedintele Comisiei juridice din Senat, Robert…

- Silvio Berlusconi s-a intalnit cu presedintele Comisiei UE, Jean Claude Juncker, cu care a avut discutii timp de 40 de minute la Bruxelles. La intalnire a participat si presedintele Parlamentului European, Antonio Tajani, potrivit Rador care citeaza Il Giornale.

- Cetatea din Ineu ar putea deveni unul dintre punctele turistice importante ale județului, daca se vor concretiza planurile primarului Calin Abrudan. Vorbim de o investiție de aproximativ 9 milioane euro care ar avea șanse sa fie finanțata prin intermediul unui proiect transfrontalier. Insa, pentru…

- In toamna anului trecut, conducerea CJ Bihor a trebuit sa anunțe ca proiectul fusese respins, informație ce a generat o adevarata leapșa intre Puterea PSD, UDMR, ALDE și Opoziția PNL, ambele tabere invinuindu-se reciproc. „Proiect integrat pentru dezvoltarea durabila in zona montana…

- Cel mai vehement critic al politicii merkeliene privind migratia a fost chiar de la inceput, in afara de premierul Viktor Orban, ministrul austriac de externe de la acea vreme, Sebastian Kurz. Tanarul politician este, din decembrie anul trecut, cancelarul Austriei. Dupa alegerea sa in aceasta functie…

- "Bulgaria este un exemplu de succes", a declarat presedintele Comisiei Europene, Jean Claude Juncker, in fata deputatilor din Parlamentul European, cu ocazia discursului pe care l-a tinut la Strasbourg in fata lor premierul bulgar Boiko Borisov, care a prezentat prioritatile presedintiei bulgare a Consiliului…

- Deputatul PSD, Florin Iordache, președintele Comisiei pentru Legile Justiției a publicat un mesaj in care arata ca situația politica din PSD trebuie rezolvata cat mai rapid posibil, doar așa PSD va putea duce la indeplinire Programul de Guvernare.”Este nevoie urgenta de un CEx pentru a lamuri…

- Fostul ministrul al Sanatatii, Vlad Voiculescu, a explicat mai multe nereguli gasite la Agentia de transplant, dupa ce MS a cerut un control care l-a implicat si pe Florian Bodog, Voiculescu apreciind ca actualul sef al Sanatatii „este ca o floricica” si „nu a vazut nimic”.

- Anul acesta ar putea aduce finanțarea necesara pentru cel mai aparte parc din județul Timiș. Este vorba de nu mai puțin de 32 de hectare de teren, majoritatea impadurite cu specii deosebite de arbori. Ne referim la parcul din Buziaș, unde s-a plimbat insuși imparatul Franz Joseph al Austriei, iar Nicolae…

- Presedintele Rumen Radev a impus, marti, veto Legii anticoruptie si privind confiscarea averii dobandite in mod ilegal. El a promis ca va face asta si inainte de a fi adoptata legea, iar acum a precizat ca el contesta acest lucru in principiu si in integralitatea sa, potrivit Mediapool , preluata de…

- Ambasadorul Olandei la Bucuresti a fost unul dintre cei sapte diplomati straini care, in urma cu doua saptamani, au dat un comunicat de presa comun in care criticau modificarile aduse de Putere pe Legile Justitiei. Ei sustineau atunci ca trebuie aparata lupta anticoruptie cu orice pret. Numai ca aceasta…