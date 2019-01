Gheata marina din jurul unei imense colonii de pinguini Adelie din Antarctica s-a topit mai devreme in acest an, conform observatiilor unui grup de oameni de stiinta din Noua Zeelanda aflati sambata la fata locului.



Cape Bird, situat in Peninsula Antarctica, adaposteste circa 30.000 de perechi de pinguini Adelie care se bazeaza pe gheata marina pentru a vana krill si peste pentru puii lor.



Specialistul in ecologie din cadrul institutului de cercetare Landcare Research, Dean Anderson, care monitorizeaza sezonul de imperechere al acestor pinguini, a declarat ca gheata marina…