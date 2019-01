Stiri pe aceeasi tema

- Designerul italian Giorgio Armani a mizat pe o combinatie indrazneata de nuante rosiatice si tonalitati albastre in cea mai recenta colectie haute couture a casei sale, prezentata marti la Saptamana Modei de la Paris si inspirata din curentul Art Deco, ce a inclus o varietate de pene, paiete, piele…

- Keira Knightley joaca rolul scriitoarei a carei lucrare a fost publicata sub numele soțului sau. Ea este doar una dintre numeroasele femei ramase de cele mai multe ori anonime ale caror povești adevarate despre cum li s-a furat viața sunt spuse de Hollywood. Knightley joaca rolul autoarei Sidonie-Gabrielle…

- “Unele orașe reprezinta o casa departe de casa. Pentru Coco Chanel și Karl Lagerfeld, New York este punct de referința. Orașul unde nimic nu este imposibil” In mod tradițional, prezentata in decembrie, in afara programului oficial de prezentare a emisiunilor ...

- Luka Modrici a cucerit luni seara Balonul de Aur 2018. Cei mai emoționați au fost parinții fotbalistului croat, Radojka și Stipe. La ceremonia de la Paris, un detaliu a impresionat pe toata lumea: o inregistrare video cu parinții lui Luka Modrici, Radojka și Stipe care au avut tot ce a comandat. ”Fiul…

- Patru personalitați importante din spatele eforturilor de limitare a schimbarilor climatice au avertizat ca planeta “se afla la o rascruce de drumuri”, discuțiile cheie fiind deschise in Polonia. Reuniunea de la Katowice este cea mai critica pentru schimbarile climatice de la acordul de la Paris din…

- „Flori de ie” va defila la Coresi Shopping Resort, pe 1 Decembrie, incepand cu ora 17.30, in cadrul paradei centenare „Port cu BucurIE”. Vor fi prezentate 100 de costume populare din toate colțurile țarii, colecția privata Flori de ie fiind unica in Romania. „Port cu BucurIE” marcheaza centenarul…

- Margaret Atwood scrie o continuare a romanului Handmaid’s Tale (Povestea slujitoarei), inspirata de lumea moderna. Cartea scrisa in 1985, despre un viitor distopic in care viața s-ar putea afla sub un regim totalitar din SUA, a devenit un serial TV de succes in 2017. Intr-un mesaj, Atwood a scris: “Dragi…

- O noua revoluție in domeniul tehnologiei mobile este pe cale sa se produca! Este vorba despre tehnologia 5G, prin care viteza de transmitere a datelor va fi mult mai mare și care iși propune sa aduca pana in anul 2026 venituri de aproape 5 miliarde de euro și sa creeze 250.000 de locuri de munca. Ce…