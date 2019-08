O colecţie de haine purtate de celebra actriţă Olivia de Havilland, scoasă la licitaţie O colectie de 27 de haine purtate de celebra actrita Olivia de Havilland, dintre care unele purtate de legenda de la Hollywood in filme in urma cu peste 50 de ani, va fi scoasa la licitatie luna viitoare, relateaza Reuters. La licitatia online din 17 septembrie, organizata de casa Hindman din Chicago, vor fi scoase la vanzare creatii haute couture Christian Dior pe care Havilland, care a implinit 103 ani in luna iulie, le-a purtat la gale si premiere de film intre anii 1954 si 1989. Olivia de Havilland, castigatoare a doua premii Oscar si cunoscuta mai ales pentru rolul cumnatei lui Scarlett O'Hara… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

