O cladire s-a prabusit in Istanbul. Imagini de la fata locului

- Soc in Marea Britanie, dupa ce avionul in care se afla fotbalistul Emiliano Sala a fost depistat in apele Canalului Manecii! David Mearns, specialistul care a condus misiunea privata de cautare a aeronavei, a anuntat ca declarat ca epava a fost gasita intacta.

- Cel putin noua persoane au fost ranite duminica, la Haga, dupa ce o cladire rezidentiala cu trei etaje s-a prabusit din cauza unei explozii provocate de o scurgere de gaze, transmit dpa si Reuters, citand...

- Un accident rutier a avut loc in aceasta seara la intersectia bulevardului Ferdinand din Constanta si strada Mihai Viteazu, in fata cladirii Teatrului de Stat din Constanta. Din primele informatii in accident au fost implicate doua autoturisme, o Skoda si un BMW. Dupa impact autoturismul Skoda s a oprit…

- Momente de panica în parcul Gorki din Moscova, Federația Rusa, unde zeci de persoane au cazut de pe un pod din lemn dupa ce acesta s-a prabușit peste un patinoar în momentul intonarii imnului dupa ora 00:00.

- Un elicopter militar, la bodul caruia se aflau cinci militari, s-a prabusit luni intr-un cartier din Istanbul. Patru militari au murit, au anuntat autoritatile, iar al cincilea, ranit, a fost transportat la spital, relateaza The Associated Press.

- Prabusirea unui aparat de zbor militar in Istanbul a curmat patru vieti. O singura persoana a supravietuit accidentului de elicopter. Toate victimele sunt soldati. Elicopterul s-a prabusit in centrul orasului Istanbul, mai exact in cartierul Sancaktepe, potrivit site-ului BBC. Din cate se poate vedea…

- Muzeul National Cotroceni invita publicul sa sarbatoreasca Ziua Nationala a Romaniei, pe 1 decembrie, printr-o incursiune in istoria locului in care Regele Ferdinand a semnat „Proclamatia catre tara”, prin care se afirma idealul national – unirea Transilvaniei si Bucovinei cu Romania, potrivit unui…