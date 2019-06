O clădire din Viena s-a prăbuşit. Patru persoane au fost rănite grav Un purtator de cuvant al Ambulanței a spus ca sunt patru persoane ranite grav, mai multe ranite ușor, dar nimeni nu a murit. Brigada de pompieri avea aceleași date, insa nu a exclus decesele deocamdata.



Fotografiile postate pe social media arata o gaura de trei sau patru etaje in fața a ceea ce pare o cladire rezidențiala, iar strada este acoperita de praf și daramaturi. ”Este ca și cum o bomba a provocat o mare gaura in fațada”, a spus un purtator de cuvant al unitații de pompieri. Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

