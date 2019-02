Stiri pe aceeasi tema

- O cladire de opt etaje s-a prabușit, miercuri, la Istanbul, in districtul Kartal. Autoritațile spun ca cel puțin o persoana a murit. Alte patru sunt prinse sub daramaturi, relateaza presa turca, preluata de agențiile internaționale de presa.

- Cel puțin o persoana a murit și alte patru sunt prinse sub darâmaturi dupa ce un bloc de apartamente cu opt etaje s-a prabușit în Istanbul, potrivit televiziunii NTV și Reuters. Potrivit CNN Turk, este vorba de o explozie cu cauza necunoscuta. Echipele de intervenție încearca…

- Cel puțin 3 persoane au murit, iar alte 79 sunt date disparute, dupa ce un bloc din orașul Magnitogorsk, din Rusia, s-a prabușit parțial, în urma unei explozii cauzate, cel mai probabil, de o scurgere de gaze, relateaza The Guardian. Autoritațile din orașul aflat la 1.700 de km în…

- Martha Erika Alonso, guvernatorul statului Puebla și soțul acesteia, senatorul Rafael Moreno Valle, au murit dupa ce elicopterul in care se aflau s-a prabușit in centrul statului Puebla, la puțin timp dupa decolare, relateaza BBC, potrivit Mediafax. Printre persoanele decedate se numara și…

- Un subofiter SPP a fost gasit impuscat in aceasta dimineata, in camera in care era cazat in incinta bazei ONU din Libia.Potrivit unui comunicat transmis de Serviciul de Protectie si Paza SPP , barbatul avea 38 de ani si se afla in misiune internationala de protectie sub egida Natiunilor Unite in Libia.In…

- Cel putin patru oameni si-au pierdut viata si altul a fost grav ranit dupa ce un elicopter militar s-a prabusit intr-o zona rezidentiala din Istanbul. Aeronava a lovit acoperisul unei cladiri de patru etaje apoi s-a prabusit intre case, fara a provoca alte victime. În momentul incidentului,…

- Trei soldati turci au murit si unul a fost ranit, luni, din cauza prabusirii unui elicopter militar in districtul central al metropolei turce Istanbul, informeaza CNN Turk si alte media turce.

- Cel putin patru persoane au decedat, iar o alta a fost ranita, in urma prabusirii unui elicopter militar intr-o zona rezidentiala din orasul Istanbul, informeaza site-ul agentiei de stiri Anadolu.