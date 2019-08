Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin doua persoane au fost ranite dupa ce o cladire aflata in renovare s-a prabusit partial in apropiere de orasul Londra, relateaza MEDIAFAX.Numeroase schele si o parte a unei cladiri aflate in renovare s-au prabusit joi in localitatea Reading (Berkshire). Citește și: Ultimatumul…

- Accidentul naval a avut loc, marti seara, la intersecția canalelor Mustaca si Solomon, din Tulcea, dupa impactul intre doua nave, in care erau 13 persoane. Echipajele au fost solicitate sa intervina la un accident naval produs la intersectia canalelor Mustaca si Solomon, potrivit ISU Tulcea. In accident…

- Cel putin 15 oameni au murit si 47 au fost raniti intr-o serie de atentate comise in capitala Afganistanului. Autoritatile de la Kabul au confirmat ca printre victime se afla mai multi angajati ai ministerului Minelor si Petrolului.

- O explozie a provocat panica vineri in orașul Christchurch din Noua Zeelanda. Mai multe persoane au fost ranite in urma unei deflagrații provocate de o scurgere de gaze dintr-o locuința. Autoritațile din Noua Zeelanda au anunțat vineri ca un incident grav a avut loc in orașul Christchurch. O casa a…

- Sase persoane au fost ranite, dintre care trei au fost impunse de tauri, duminica, in ultima zi a celebrelor curse cu tauri de la Festivalul San Fermin din Pamplona, Spania, conform unui comunicat al Crucii Rosii, transmite Reuters, citata de Agerpres. In fiecare dimineata, in perioada 7 - 14 iulie,…

- Un atac sinucigaș cu bomba a provocat cinci decese, iar peste 40 de persoane au fost ranite. Evenimentul a avut loc azi, in provincia Nangarhar, din Afganistan. Tragedia a avut loc in timpul desfașurarii unei nunți, a notat indiatoday.in. Autoritațile au declarat ca cel care a declanșat bomba era minor!…

- Descoperirea a fost facuta de politia din Manchester intr-un fost sediu al politiei orasului Failsworth, inchis in urma cu sase ani. Autoritatile suspecteaza ca plantele cultivate in ferma ''uriasa'' au fost indepartate miercuri dimineata, cu doar cateva ore inainte de sosirea politistilor. Radacini,…

- Tragedie in Cambodgia. Cel putin 17 oameni au murit, iar alti 23 au fost raniti dupa ce o cladire aflata in constructie s-a prabusit. Mai multi muncitori sunt dati disparuti. Autoritatile asiatice sunt ingrijorati ca ar fi putut sa ramana blocati sub muntele de moloz.