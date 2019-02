Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin 21 de persoane au fost prinse sub daramaturi dupa ce o cladire a Universitatii din orasul rus St. Petersburg s-a prabusit partial sambata, au anuntat autoritatile locale, citate de agentiile de presa Tass si Reuters.

- O cladire a universitații din Sankt Petersburg s-a daramat azi. Mai multe plafoane ale unor etaje ale stabilimentului s-au rupt pur și simplu. Evenimentul a avut loc cu puțin timp in urma și nu se știe cauza acestei intamplari, a anunțat rt.com. Nu se știe, deocamdata, daca inauntru erau oameni și daca…

- O cladire de opt etaje s-a prabușit, miercuri, la Istanbul, in districtul Kartal. Autoritațile spun ca cel puțin o persoana a murit. Alte patru sunt prinse sub daramaturi, relateaza presa turca, preluata de agențiile internaționale de presa.

- Echipele de intervenție inca acționeaza in zona cladirii prabușite la Haga. Noua persoane ranite se afla in spital in urma incidentului din orașul olandez. Ore in șir, salvatorii au acționat pentru scoaterea oamenilor prinși sub daramaturi.

- 1196 persoane au ajuns la Unitatea Primiri Urgente din cadrul Spitalului Clinic Judetean de Urgenta ldquo;Sf. Apostol Andrei" Constanta, de luni, 31.12.2018 , ora 08.00 si pana astazi, 03.01.2019, ora 08.00 .Este vorba despre 348 copii si 848 adulti. In urma investigatiilor, au fost spitalizate 270…

- O scara a unui bloc de locuit din orasul Magnitogorsk, Rusia, s-a prabusit in dimineata de luni, 31 decembrie. din cauza unei explozii de gaz ce s-ar fi produs la etajul doi. In consecinta, toate cele zece etaje ale blocului s-au prabusit, iar circa 80 de persoane au ajuns dub daramaturi.