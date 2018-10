In fiecare primavara, in Himalaya, mii de sateni din Nepal, Tibet sau din Bhutan se grabesc sa recolteze o ciuperca faimoasa pentru proprietatile sale afrodisiace, care creste in interiorul unei omizi si este comercializata in China la un pret care il depaseste pe cel al aurului. Aceasta este, insa, amenintata atat de supraexploatare cat si de schimbarile climatice, conform unui studiu citat marti de AFP. Cercetatorii ciupercii yarchagumba - in traducere, ''planta vara, insecta iarna'' - erau la curent cu supraexploatarea si concurenta acerba care ameninta aceasta ciuperca. In…