- O cisterna cu 31.000 litri de motorina s-a rasturnat DN13, in Mures, in localitatea mureseana Chendu. Autoritațile informeaza ca nu exista pericol de explozie. Pe DN13, in localitatea Chendu, judetul Mures, o cisterna care transporta aproximativ 31.000 litri de motorina s-a rasturnat in afara partii…

- Un camion care transporta motorina a cazut vineri seara de pe un pod, pe raza localitatii Chendu, cauzele accidentului fiind in curs de stabilire. Purtatorul de cuvant al Inspectoratului Judetean pentru Situatii de Urgenta (ISU) Mures, mr. Cristian Virag, a declarat pentru AGERPRES ca soferul a fost…

- Un autocar cu 31 de copii si 6 adulti, care se deplasa pe DJ 153, a derapat si a ajuns in afara soselei, vineri, intre localitatile Reghin si Beica, nefiind victime, a anuntat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta "Horea" al Judetului...

- 'Este foarte multa apa, mai multe cursuri de apa in zone de confluenta si se creeaza acel blocaj, acel fenomen de remuu si, din cauza aceasta, cred ca trebuie sa constientizam oamenii din aceste zone ca este important sa fie pusi intr-o zona de siguranta. Este o situatie temporara, toate autoritatile…

- "In momentul de fata, pompieri, jandarmi si politisti, impreuna cu voluntari de la fata locului, actioneaza pentru intarirea, cu saci de nisip, a digului de protectie care preia unda de viitura produsa pe cursul raului Olt, in comuna Baraolt, sat Capeni", mentioneaza sursa citata. Si ministrul…

- In urma precipitatiilor abundente cazute in judetul Dambovita, subunitatile de interventie ale Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta „Basarab I” Dambovita au actionat pentru evacuarea apei din gospodariile populatiei. Detasamentul de pompieri Targoviste – a intervenit in cartierul Priseaca din…

- Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Covasna a anuntat ca a suplimentat efectivele care vor actiona, miercuri noapte, pentru evacuarea populatiei din localitatea Capeni, zona Baraolt, unde exista riscul ruperii digului de protectie contra inundatiilor, din cauza unei viituri care ar putea…

- Inundatii in județul Mureș. Mai multe gospodarii din localitatea Gurghiu au fost inundate, in urma revarsarii raului Orsova, a informat miercuri Inspectoratul Judetean pentru Situatii de Urgenta (ISU) Mures. In localitatea Gurghiu au fost inundate 20 de gospodarii, pivnitele a cinci locuinte si o bucatarie…

- Mai multe gospodarii si terenuri agricole au fost inundate in localitatea Gurghiu, in urma revarsarii raului Orsova, a informat miercuri Inspectoratul Judetean pentru Situatii de Urgenta (ISU) Mures. Potrivit raportului operativ, in localitatea Gurghiu au fost inundate 20 de gospodarii, pivnitele a…

- Mai multe terenuri agricole si gospodarii din zona Baraoltului si Intorsurii Buzaului au fost inundate marti, in urma revarsarii apelor, pe fondul precipitatiilor abundente si topirii zapezilor. Purtatorul de cuvant al Inspectoratului Judetean pentru Situatii de Urgenta (ISU) Covasna, Marius Tolvaj,…

- Mai multe terenuri agricole si gospodarii din zona Baraoltului si Intorsurii Buzaului au fost inundate marti, in urma revarsarii apelor, pe fondul precipitatiilor abundente si topirii zapezilor. Purtatorul de cuvant al Inspectoratului Judetean pentru Situatii de Urgenta (ISU) Covasna, Marius Tolvaj,…

- Luni 5 martie în jurul orei 2330 poliiti din cadrul Serviciului Rutier lau oprit în trafic pe un brbat în vârst de 31 de ani din Bucureti în timp ce conducea o autoutilitar pe DN 2B în localitatea Lacu Srat.Cu ocazia controlului autovehiculului poliitii au gsit în…

- Prefectul județului Olt a avut luni o intalnire de lucru cu reprezentanții Consiliului Județean Olt, Inspectoratului pentru Situații de Urgența, Inspectoratului de Poliție Județean, Inspectoratului Județean de Jandarmi, Sistemului de Gospodarire a Apelor, Sistemului Hidrotehnic Independent, Direcției…

- Barbatul decedat era pasager intr-o masina condusa de o femeie de 63 ani, domiciliata in localitatea bistriteana Susenii Bargaului, care, din primele date, a pierdut controlul asupra volanului si a patruns pe contrasens, unde a lovit un microbuz in care se aflau doi adulti si doi copii.In…

- De-a lungul celor 85 de ani de la infiintare, indiferent ce denumire a purtat si din ce structura a facut parte, protectia civila din Romania a desfasurat o intensa activitate, s-a dovedit utila si a slujit numai interesele nationale, protejand vieti, bunuri materiale si valori de patrimoniu. In prezent,…

- Pompierii militari intervin la aceasta ora pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o cisterna care transporta motorina, pe DN1A, inainte de intrarea in Bradet. Purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Brașov, Luiza Danila, a precizat ca incendiul a izbucnit la una…

- S-a dat alarma in aceasta dimineata in zona localitații Slatina de Mureș. Pompierii au fost solicitati sa intervina de urgenta pentru a stinge un incendiu ce a cuprins un camion incarcat cu lemne. „Garda nr. 2 de intervenție Gurahont și Garda nr. 1 de intervenție Barzava, cu doua autospeciale de stingere…

- Un camion a ars in urma unui accident in Nadeș, Mureș. Șoferul mastodontului incarcat cu ciocolata a pierdut controlul, a lovit un stalp de electricitate, o țeava de gaz și a distrus gardul unei locuințe. Miercuri dimineața, sute de oameni din intreaga comuna nu au curent electric, din cauza incidentului.…

- Un TIR plin cu ciocolata a ars in totalitate miercuri dimineața dupa ce șoferul acestuia a ieșit de pe partea carosabila, a lovit un stalp de electricitate, o țeava de gaz și a rupt gardul unei locuințe din comuna mureșeana Nadeș. Purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situații de Urgența…

- Un TIR incarcat cu ciocolata a ars in totalitate dupa ce, in noaptea de marti spre miercuri, s a rasturnat pe E60, in localitatea Nades, focul iscat extinzandu se la o casa din apropiere, iar circa 80 de consumatori au ramas fara alimentare cu energie electrica, potrivit Inspectoratului pentru Situatii…

- Un TIR incarcat cu ciocolata a ars in totalitate dupa ce, in noaptea de marti spre miercuri, s-a rasturnat pe E60, in localitatea Nades, focul iscat extinzandu-se la o casa din apropiere, iar circa 80 de consumatori au ramas fara alimentare cu energie electrica, potrivit Inspectoratului pentru Situatii…

- Numarul apelurilor de urgenta a crescut de 15 ori in ultimii 11 ani, ajungand de la aproape 64.000 in 2006, la aproape 987.000 anul trecut, potrivit raportului de bilant al Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta (IGSU). La nivel national au fost gestionate 421.015 situatii de urgenta,…

- Trei barbati au murit, iar altul este grav ranit, fiind transportat la spital, sambata dimineata, dupa ce soferul unui autoturism a intrat pe contrasens si s-a ciocnit de un TIR, in judetul Mures, la iesire din Sighisoara catre Brasov, transmite corespondentul MEDIAFAX. Purtatorul de cuvant…

- Scene greu de descris în cuvinte au fost vazute, în aceasta dupa amiaza, în centrul Capitalei. O mașina scapata de sub control a facut zob alte trei autoturisme. În loc sa fie atent la volan, șoferul își batea iubita și a intrat în plin în mașinile oprite…

- Inspectoratul pentru Situații de Urgența „Unirea” al județului Alba a emis vineri o serie de informari meteo. Astfel, in intervalul 2 februarie, ora 22.00 – 3 februarie, ora 20.00, vor fi intensificari ale vantului, precipitații moderate, predominant sub forma de ploaie. In intervalul 3 februarie, ora…

- Politistii din Mures au descoperit, in noaptea de miercuri spre joi, 3.000 de litri de bauturi alcoolice, sticlele fiind transportate fara acte cu un microbuz care a fost oprit la un control in trafic. Sticlele erau ascunse in saci de rafie, acoperiti cu paturi. Soferul este cercetat penal, scrie…

- Traficul feroviar in zona Balota din judetul Mehedinti este oprit Traficul feroviar în zona Balota din judetul Mehedinti este în continuare oprit, dupa ce un tren încarcat cu motorina a deraiat în aceasta dimineata. Din cele 20 de vagoane, unul este rasturnat…

- Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta (IGSU) va derula un proiect in valoare de 40 de milioane de euro, dedicat atat acumularii de competente pentru personalul operativ, dar si infiintarii unei retele de centre regionale de pregatire specializata, in Iasi, Suceava, Timis, Hunedoara, Dolj,…

- Un barbat in varsta de 84 de ani a decedat, marti, intr-un incendiu izbucnit in gospodaria sa din satul Negostina, comuna Balcauti, a informat purtatorul de cuvant al ISU Suceava, Alin Galeata, potrivit AGERPRES. Citeste si: DOCUMENT – Comisia de ancheta a prezentat CONCLUZIILE:Rezultatul…

- Coordonatorul Departamentului pentru Situatii de Urgenta, dr. Raed Arafat, a anuntat marti, in cadrul sedintei de evaluare a activitatii pe 2017 a Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta 'Horea' al judetului Mures ca scaderea numarului interventiilor SMURD la nivel national este cauzata,…

- Potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Brasov, Ciprian Sfreja, incidentul a avut loc pe starda Mare din localitatea Zarnesti, unde soferul unei cisterne incarcate cu benzina si motorina ar fi pierdut controlul volanului si a intrat in gardul unei case. Autospeciala…

- Potrivit Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta, plutonierul major Ilarion Nicusor Arjocu din cadrul ISU Gorj, disparut in cursul zilei de duminica, a fost identificat, luni, pe raza localitatii Pades, zona Muntelui Godeanu, din judetul Gorj. Arjocu este angajatul ISU Gorj din…

- Refuzul medicului de garda de la Spitalul din Baicoi de a interna o femeie de 87 de ani si comportamentul acestuia trebuie sanctionate, spune secretarul de stat in MAI Raed Arafat, seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta. "Refuzul de internare a pacientei de catre medicul de garda…

- Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta 'Horea' al judetului Mures a anuntat, luni, ca Punctul Mobil de Comanda, intrat in dotarea institutiei din anul 2009, a asigurat suportul tehnic al comunicatiilor in numeroase misiuni dificile din tara, inclusiv la incendiul de la sonda din Moftinu…

- Un accident rutier, soldat cu ranirea a cinci persoane, dintre care doi minori, s-a petrecut vineri, pe DN 11, Brasov-Bacau, in apropriere de Santionlunca. Purtatorul de cuvant al Inspectoratului Judetean pentru Situatii de Urgenta (ISU) Covasna, Marius Tolvaj, a declarat pentru AGERPRES, ca in accident…

- Trei autospeciale si un container de suport logistic in valoare totala de peste 1,5 milioane de euro au intrat in dotarea Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) "Horea" al judetului Mures, in cadrul Proiectului MULTIRISC - Modul I. Seful ISU Mures, lt. col Calin Handrea, a declarat…

- Pe final de an, polițiștii prahoveni și echipajele Inspectoratului Județean pentru Situații de Urgența au primit daruri consistente. Este vorba despre autospeciale noi, intrate in dotarea IJP și ISU Prahova.