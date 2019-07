Franta cere sa aiba fara intarziere acces consular la aceasta antropoloaga despre care nu are in prezent informatii.



Pe site-ul oficial al guvernului iranian, un purtator de cuvant, Ali Rabii, a replicat: "Nu am nicio informatie despre acest subiect. Am auzit aceasta informatie dar nu stiu cine a arestat-o si nici din ce motiv".



Mai multe media in limba persana, cu sediul in strainatate, au relatat despre aceasta arestare, afirmand ca ea avut loc in urma cu "trei saptamani". Revista franceza Le Point scrie ca Fariba Adelkhah a fost arestata "pe 7 iunie".



Autoritatile…