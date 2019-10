O cercetare din SUA arata ca fumatorii de tigari electronice au leziuni la plamani ca si cum ar fi fost expusi unor gaze toxice

Stiri pe aceeasi tema

- Biopsiile plamanilor a 17 persoane afectate de boli pulmonare asociate utilizarii tigarilor electronice in Statele Unite, dintre care doua decedate, au dezvaluit leziuni similare cu cele provocate de expunerea la gaze toxice, conform unui studiu medical publicat miercuri, citat de AFP, citata de Agerpres.…

- Autoritatile americane au restituit miercuri Egiptului un sarcofag achizitionat de Muzeul Metropolitan de Arta din New York (Met) in 2017, dar care s-a dovedit ca fusese furat in 2011, anul revoltei populare impotriva presedintelui Hosni Moubarak, informeaza AFP, citat de agerpres.ro.

- Autoritatile din Statele Unite le-au acordat, joi, vize de calatorie presedintelui Iranului, Hassan Rouhani, si ministrului iranian de Externe, Mohammed Javad Zarif, pentru a se putea deplasa la reuniunea Adunarii Generale ONU, in New York, relateaza agentia Reuters si cotidianul Le Figaro, potrivit…

- ''Vapingul este periculos, punct'', a declarat Cuomo. ''Ii face pe tineri sa devina dependenti de nicotina de la o varsta frageda'', a spus el. Guvernatorul a criticat aromele populare, precum cea de guma de mestecat sau de vata de zahar. ''Acestea sunt in mod evident orientate catre…

- Doua grupuri de procurori generali din mai multe state americane au anuntat investigatii separate impotriva marilor companii din domeniul tehnologiei, cum ar fi Google Alphabet si Facebook, din cauza influentei lor din ce in ce mai crescuta pe piata, potrivit Reuters. Prima investigatie,…

- O a treia persoana a murit în Statele Unite dupa ce a dezvoltat o boala respiratorie grava din cauza țigarilor electronice, au raportat vineri autoritațile sanitare din statul american Indiana, potrivit AFP.Sute de utilizatori ai acestor dispozitive, în special consumatori ai rezervelor…

- Google, parte a grupului Alphabet, si divizia sa YouTube vor plati o penalizare de 170 de milioane de dolari pentru a inchide o investigatie legata de incalcarea legii federale referitoare la colectarea de informatii personale de la copii, a anuntat miercuri Comisia Federala pentru Comert (FTC) din…

- Televiziunea de stat iraniana a informat ca Gardienii Revolutiei au capturat un petrolier strain cu 12 persoane la bord, acuzat de contrabanda cu petrol. Conform presei iraniene, petrolierul transporta ilegal petrolul de la traficantii iranieni catre clienti straini si a fost interceptat la…