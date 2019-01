Stiri pe aceeasi tema

- Dupa Craciun, Nicole Cherry a intrat la dieta, ea dorind sa scape rapid de kilogramele in plus. Cantareața face sala concomitent cu dieta pe care o ține pentru ca rezultatele sa fie vizibile cat mai curand. Pe de alta parte, Nicole a afirmat ca nu a renunțat la placerile sale și ca mananca echilibrat.…

- Familia lui Emilie De Ravin si Eric Bilitch s-a marit duminica! Vedeta serialului "Once Upon a Time" a facut marele anunt pe contul personal de Instagram. Ea a dat nastere unui baietel sanatos, in propria locuinta.

- Andreea Raicu a vorbit de multe ori despre problemele pe care le-a intampinat in trecut. Totuși, se pare ca acum, viața ei este exact așa cum și-a dorit. Vedeta se ghideaza in viața dupa propriile reguli. Ea a declarat ce obicei are la sfarșit de an, dar și despre cum petrecea Craciunul in familie,…

- Alina Eremia este adepta unui stil de viața sanatos și asta dupa ce s-a chinuit o vreme sa țina diverse diete pentru a scadea in greutate. Indragita artista a descoperit care este cea mai buna rețeta pentru a-și menține silueta dorita. Alina Eremia s-a lasat inspirata de venirea toamnei și ne-a dezvaluit…

- Oana Zavoranu lovește din nou in mediul virtual. De data asta, vedeta a dat de pamant cu influencerele din showbiz, criticand dur acțiunile acestora. Vedeta a postat un mesaj pe contul de socializare, iar mulți dintre prietenii virtuali au susținut-o pe soția lui Alex Ashraf. „Adica ești INFLUENCERA…

- Familia Andreei Balan se inmulțește din luna martie, vedeta este insarcinata și cat se poate de fericita. Andreea a dezvaluit in cadrul unui interviu pentru revista “Unica” ca, la inceputul lunii martie, ea și George Burcea vor deveni parinți pentru a doua oara.