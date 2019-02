Stiri pe aceeasi tema

- Probleme mari pentru o vedeta PRO TV, dupa ce a ajuns la audieri la DIICOT dupa ce a fost oprit in trafic de polițiști acum cateva luni și s-a ales cu dosar penal. Problemele sunt serioase și actorul risca chiar inchisoarea.

- Calin Popescu Tariceanu ar vrea ca Ordonanta sa fie modificata, astfel incat sa nu impovareze companiile energetice, iar de cealalta parte, social-democratii sustin ca eventuale schimbari trebuie bine gandite, si discutate in coalitie. ALDE a inceput sa faca deja presiuni asupra social democratilor.…

- Șeful PSD i-a anunțat pe jurnaliști ca este nemulțumit de proiectul de buget pe 2019, mai exact din cauza sumelor care au fost alocate serviciilor de informații. Astfel, Dragnea a declarat ca a cerut realocarea acestor sume catre sanatate, insa s-a aratat foarte iritat cand un jurnalist l-a intrebat…

- Cantareața Celine Dion este mai fericita ca niciodata in compania partenerului ei, care este cu 16 ani mai tanar ca ea. Celebra cantareața Celine Dion, in varsta de 50 de ani, a fost prezenta la Saptamana Modei de la Paris. Vedeta n-a fost singura, ci insoțita de dansatorul spaniol Pepe Munoz, in varsta…

- Celebra cantareața de muzica country Shania Twain a marturisit ca inca se simte intimidata in compania altor celebritați. Vedeta in varsta de 53 de ani, ale carei albume se numara printre cele mai vandute din toate timpurile, a spus intr-un interviu recent, potrivit contactmusic.com: „Nu prea ma descurc…

- Actrița americana Michelle Pfeiffer și-a facut debutul pe Instagram. Prima postare a vedetei a fost o scena in care interpreta rolul Catwoman. Celebra actrița americana Michelle Pfeiffer, in varsta de 60 de ani, a intrat și ea in lumea Instagram. Vedeta a facut prima sa postare. Este vorba despre…

- Dupa ce fanii au inceput sa o critice ca iși photoshopeaza pozele și ca este grasa, Bebe Rexha le-a mai dat acestora un motiv de barfa! Celebra artista și-a tuns parul scurt și a adoptat o coafura care nu prea o avantajeaza.