- Un militar a murit, vineri, la Alba Iulia, in timpul pregatirilor pentru parada de 1 Decembrie.Un militar si-a pierdut viata, vineri, in gara din Alba Iulia, dupa ce s-a electrocutat in timpul descarcarii unor vehicule militare pentru parada din 1 Decembrie, potrivit unor surse judiciare,…

- Sambata si-a dat ultima suflare spre disperarea familiei, scrie click.ro. Conform raportului medico-legal, tanara a murit in urma unui atac de cord provocat de injectia cu silicon industrial in muschii fesieri. Citeste si SOCANT! O tanara de 16 ani a ramas invalida si a pierdut o sarcina dupa…

- Elvetianul Patrick Baumann, in varsta de 51 de ani, secretar general al Federatiei Internationale de Baschet (FIBA) si membru important al Comitetului International Olimpic (CIO), a murit, in urma unei crize cardiace, in timpul Jocurilor Olimpice de Tineret (JOT) 2018 de la Buenos Aires, anunta AFP.…

- Cel putin sapte persoane au murit si alte doua sunt considerate disparute in urma unei furtuni puternice produse in Muntii Himalaya, in Nepal, au anuntat sambata autoritatile locale, mentionand ca este cel mai grav incident de acest fel petrecut in ultimii doi ani, relateaza BBC.

- Hidratarea excesiva a provocat moartea a doua tinere la festivalul de muzica electronica Tomorrowland, desfașurat in Belgia. Caz dramatic la festivalul de muzica electronica Tomorrowland , care s-a desfașurat in luna iulie in localitatea belgiana Boom. Doua tinere au incetat din viața dupa ce au ingerat…

- Un pod din orasul Calcutta din India reparat in doar trei zile s-a prabusit. Cinci oameni au murit dupa ce constructia a cedat din senin. Fortele de ordine cred ca sub daramaturi s-ar afla inca cel putin 15 persoane.

- O femeie in varsta de 50 de ani, din Buzau, a murit, marți, dupa ce s-a prabușit aproximativ 100 de metri intr-o prapastie, in timp ce se afla in pelerinaj și urca spre manastirea Cetațuia din județul Argeș. Reprezentanții ISU Argeș au declarat, corespondentului MEDIAFAX, au fost solicitați sa intervina…

- Anca Florea (36 de ani) este profesoara care si-a pierdut viata sambata, in timp ce se afla pe un traseu periculos si nemarcat din Muntii Bucegi. Tanara facea escalada alaturi de mama ei in zona Coltii Morarului, iar in urcare s-a dezechilibrat si a cazut 30 de metri in prapastie.