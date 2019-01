Stiri pe aceeasi tema

- Cantareata pop Britney Spears a decis sa isi anuleze rezidenta de la Las Vegas pentru a se ocupa de tatal ei bolnav, a anuntat ea vineri, citata de AFP, News.ro.Starul pop al anilor 1990 si 2000, care a marcat adolescenta unei generatii, ar fi trebuit sa inceapa in februarie o serie de concerte…

