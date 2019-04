Stiri pe aceeasi tema

- Cand te loveste sageata lui Cupidon, nici varsta nu mai conteaza. Saveta Bogdan iubeste din nou la 73 de ani. Interpreta de muzica populara a vorbit la Antena Stars despre barbatul misterios care o asteapta cu buchetul de trandafiri in toiul noptii.

- Cosmina Pasarin este una dintre cele mai ravnite prezențe feminine din showbizz-ul autohton, insa cu toate acestea frumoasa bruneta este singura și nu a mai reușit sa lege o relație de peste doi ani . Cosmina Pasarin, in varsta de 37 de ani, nu numai ca nu se grabește sa ajunga la altar, dar nici nu-și…

- Daca spui Ironic, cu siguranța primul lucru pe care mintea ta îl face este sa fredoneze versurile cântate de Alanis Morissette. Celebra artista a facut de curând, un anunț la care puțina lume se mai aștepta!

- Artista Alanis Morissette, in varsta de 44 de ani, a anunțat ca este insarcinata cu cel de-al treilea copil. Ea a facut anunțul printr-o fotografie postata pe Instagram. Cantareața a postat o fotografie in care iși arata burta de gravida, cel mai probabil in 4-5 luni de sarcina. Celebra artista și soțul…

- Nicoleta Voicu a facut marturisiri despre drama din viața sa. Artista a fost abandonata la naștere și a fost infiata la varsta de un an și opt luni. Cantareața de muzica populara Nicoleta Voicu, in varsta de 48 de ani, a oferit amanunte despre cum a fost infiata și prin ce traume a trecut la emisiunea…

- Fosta iubita a interpretului de muzica populara Gheorghe Turda a facut dezvaluiri la TV. Nicoleta Voicu a marturisit ca a fost infiata. Cantareața de muzica populara Nicoleta Voicu a facut public un amanunt neștiutr din viața sa personala. La o emisiune de televiziune, fosta iubita a lui Gheorghe Turda…

- Deși ai putea crede ca Andra e iubita de toata lumea, iata ca lucrurile nu stau chiar așa. Artista a fost atacata chiar de o colega de breasla, care s-a suparat pentru ca Andra ar fi preluat o piesa, fara a știi cine ii este autorul.