Stiri pe aceeasi tema

- Femeia in varsta de 55 de ani disparuta de la domiciliul sau din Poienarii Burchii a fost gasita decedata pe un islaz din comuna. Cadavrul femeii a fost transportat la Serviciul de Medicina Legala pentru efectuarea necropsiei. In cauza, se efectueaza cercetari, fiind deschis un dosar…

- O patrula de jandarmi din cadrul Grupei de Supraveghere și Intervenție Chișineu-Criș, aflandu-se in misiune de patrulare in aceasta dimineata, a observat o fetița imbracata sumar pe strada Garii din oras. In urma verificarilor, jandarmii au constatat ca minora, nascuta in 24.04.2002 in Timișoara, a…

- Profesorul japonez Ei-ichi Negishi, laureat al premiului Nobel pentru chimie in 2010, dat disparut luni, a fost descoperit ratacind intr-o stare confuza la aproximativ 350 de kilometri de locuinta sa din statul american Indiana, iar sotia acestuia a fost gasita moarta, potrivit people.com.

- Regele Mihai a fost și va ramane un etalon in istoria romanilor. Pe langa faptele bune pe care le-a facut, de-a lungul vieții, ultimul monarh al Romaniei era și o persoana foarte credincioasa.

- Cameron Diaz, una dintre cele mai apreciate vedete de la Hollywood, s-a retras din actorie. Vedeta cunoscuta, mai ales, pentru rolurile din ,,The Holiday”, ,,What to Expect When You’re Expecting” sau ,,The Counselor“, vrea sa se concentreze pe viața de familie.

- Oana Turcu avea o relație aparte cu Israela, care ii solicita, constant, trucuri de frumusețe. Vedeta nu crede ca prietena ei s-a sinucis. „Vorbeam o data la doua saptamani. Imi cerea tot felul de trucuri de frumusețe. Acest lucru inseamna ca iși dorea sa traiasca, iși dorea sa fie tanara.…

- O descoperire cumplita iese la iveala in dosarul unei crime petrecute in urma cu zece ani a socat autoritatile și opinia publica. O indragita vedeta de televiziune a fost gasita fara suflare, pe marginea drumului, insa ororile nu s-au oprit aici.

- Minora de 14 ani din Timișoara disparuta de acasa a fost gasita la iubitul ei de 25 de ani. Parinții au dat-o disparuta dupa ce copila a plecat la vecini și nu s-a mai intors acasa. Familia tinerei de 14 ani a cerut ajutor pe Facebook dupa ce fata a disparut de acasa. Minora le-a spus ca pleaca panp…

- O femeie a fost gasita moarta in casa, cu capul zdrobit, in comuna Cotnari. Din primele informatii, ar fi vorba despre fosta ziarista Alina Cozma. Politia nu confirma faptul ca ar fi vorba despre o crima si sugereaza ca rana de la cap ar fi fost provocata de un obiect care a lovit-o, dar nu precizeaza…

- Presa romaneasca este zguduita de o veste foarte trista. O femeie a fost gasita moarta in casa, cu capul zdrobit, in comuna Cotnari, județul Iași. Din primele informatii, se pare ca ar fi vorba despre fosta ziarista Alina Cozma. Știre in curs de actualizare. The post Doliu in presa din Romania! A fost…

- O femeie a fost gasita moarta in casa, cu capul zdrobit, in comuna Cotnari din Iasi si, din primele informatii, ar fi vorba despre fosta ziarista Alina Cozma. Politia nu confirma faptul ca ar fi...

- O romanca in varsta de doar 30 de ani a fost gasita moarta in autocarul cu care a calatorit pana la Padova, in Italia, unde mergea sa lucreze ca ingrijitoare. Andreea Irina Mailat, originara din Hunedoara, avea trei copii și a fost gasita fara suflare dupa ce autocarul a ajuns la destinație, in localitatea…

- O femeie in varsta de doar 30 de ani a fost descoperita moarta, chiar in autocarul cu care plecase din Romania la munca in Italia. Descoperirea socanta a fost facuta in provincia Padova și, din pacate, me...

- Minora de 13 ani, din Baia de Arieș, disparuta de la domiciliu, a fost gasita vineri, pe raza orașului Abrud. Starea ei este buna. Polițiștii fac verificari pentru a stabili daca a fost sau nu victima vreunei infracțiuni, informeaza IPJ Alba. Reamintim ca la data de 2 martie a.c., polițiștii Inspectoratului…

- O tanara de 18 ani din tara noastra a fost gasita moarta, dupa ce a cazut de la etajul 6 al blocului in care locuia din Bucuresti, scrie libertatea.ro. Iubitul acesteia, este din Pitești, si a fost audiat. Acesta face parte din cadrul militar.

- Tanara de 18 ani, gasita moarta in Capitala dupa ce a cazut de la etajul 6. Iubitul acesteia, care face parte din cadrul militar, a fost audiat. Acesta este angajat in cadrul Ministerului Apararii Nationale și este din Pitești. Fata din Republica Moldova a fost gasita zacand fara suflare in spatele…

- O femeie de 62 de ani din Bujor, raionul Hancesti, a fost gasita moarta in casa, cu salteaua si lenjeria de pat arsa. Potrivit unui comunicat de presa al Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta, primele investigatii arata ca arderea s-a produs in urma incalcarii regulilor de exploatare a sobei…

- O femeie de 62 de ani din localitatea Bujor, raionul Hâncești, a fost gasita moarta în casa, cu salteaua și lenjeria de pat arsa. Potrivit unui comunicat de presa al Inspectoratul General pentru Situații de Urgența, primele investigații arata ca arderea s-a produs…

- Olivia Faulkner, o tânara în vârsta de 19 ani, a fost gasita moarta în apartamentul ei din Londra. În câteva luni urma sa faca parte din distributia piesei Pippin.

- CUTREMURATOR. O adolescenta a fost gasita moarta, cu „castile telefonului topite in urechi”. Telefonul se afla conectat la priza O tanara de 17 ani a fost electrocutata in timp ce se juca cu telefonul aflat a fost electrocutata in timp ce se juca cu telefonul aflat la incarcat. Tanara a fost gasita…

- Luiza Pinheiro, o tanara de 17 ani din Brazilia, a fost electrocutata in timp ce se juca cu telefonul aflat la incarcat. Tanara a fost gasita moarta, cu caștile telefonului topite in urechi, scrie digi24.ro.

- Tanara gasita moarta este actrita, cantareata si modelul Anastasia Cecati, care a aparut si in serialul „Las Fierbinti" de la Pro TV. Dansa a fost ucisa de sot la doar trei saptamani dupa ce devenise mamica. Ulterior, barbatul s-a aruncat de la etajul sapte al unui bloc din Chisinau.

- Adolescenta din Sacele, data disparuta, in urma cu cateva zile, a fost gasita duminica, in București și predata polițiștilor. Anunțul a fost facut de familia tinerei. „Denisa a fost gasita, așteptam sa ajunga acasica langa noi, mulțumim din suflet domnului care a gasit-o și a predat-o Poliției București,…

- O batrana in varsta de 78 de ani a fost gasita fara suflare duminica, 18 februarie, in locuinta sa din catunul Culcus, zona comunei Marca. Ingrijorat de faptul ca nu o mai vazuse pe femeie de mai mult timp, un vecin a sunat la numarul unic de urgenta. La fata locului a intervenit un echipaj SMURD de…

- Anchetatorii au noi detalii in cazul cadavrului descoperit, miercuri, 14 februarie 2018, in raul Mureș, pe raza localitații Cisteiu de Mureș. Trupul ii aparține Danielei Mogoș, o femeie de 56 de ani, din Luduș, județul Mureș, care a fost data disparuta de la domiciliu inca din data de 5 ianuarie 2018.…

- Cadavrul unei femei in varsta de 52 de ani, disparuta de acasa acum cinci zile, a fost gasit sambata seara intr-o rapa de la marginea paraului Calnau, in apropierea localitatii buzoiene Coconari. "Cativa localnici au fost cei care au zarit cadavrul femeii si au anuntat politia. Anchetatorii au stabilit…

- Femeia data disparuta in urma cu cateva zile a fost gasita decedata pe marginea unei ape din localitatea Coconari, comuna Posta Calnau. Cațiva localnicii au zarit cadavrul și au sunat de urgenta la 112. Autoritatile face cercetari pentru a stabili imprejurarile in care femeia a ajuns in acel loc și…

- Moarte invaluita in mister la Poșta Calnau. Trupul unei femei disparute de acasa acum cinci zile a fost gasit zacand fara suflare pe marginea raului Canau, in apropierea localitații Coconari. Criminaliștii incearca sa stabileasca modul in care a ajuns femeia in apa. Cațiva localnici au fost cei care…

- In cea mai recenta postare pe Instagram, Nicole Kidman a impartașit cu fanii o fotografie cu Sebastian Stan. Celebra actrița vorbește in cuvinte frumoase despre experiența pe care a avut-o cu actorul de origine romana in timpul filmarilor la producția “The Destroyer”. Aceasta declara ca o sa ii fie…

- Un medic din Galati s-a sinucis intr-un hotel din Constanta. Femeia disparuse de acasa de trei zile, iar prietenii daduse alerta pe Facebook si au cautat-o disperati. Din primele informații, femeia avea varsta de 50 de ani si s-a sinucis luand pastile, scrie rtv.net.

- Politistii din Constanta au fost solicitati sa intervina la hotelul Ibis din municipiu, pentru o persoana care zacea fara suflare intr-o camera, potrivit Replicaonline.ro. Din pacate, nu s-a mai putut face nimic, fiind constatat decesul. Este vorba despre o femeie in varsta de 50 de ani. La fata locului…

- Tragedie intr-un hotel din Constanta, acolo un medic a fost gasita fara suflare. Femeia, doctorita in Galati, a fost gasita fara viata intr-un hotel, marti seara, imprejurarea aratand ca aceasta si-a pus capat zilelor. Doctorita avea langa ea o sticla cu un lichid de culoare roz.

- Femeia gasita decedata ieri seara la Hotelul Ibis din Constanta este un cunoscut medic de familie din Galati. Aceasta fusese data disparuta de prieteni cu o zi inainte pe Facebook. "Prietena mea Iofcea Cristina este disparuta din data de 29.01.2018 ....va rog frumos daca cineva are informatii despre…

- O femeie in varsta de 68 de ani a fost gasita decedata in apartamentul sau din municipiul Adjud, dupa ce pompierii au fost solicitați sa intervina pentru deblocarea ușii. In urma apelului 112, spre locul indicat s-a deplasat modulul SMURD, din cadrul Stației de Pompieri Adjud. Intervenția a avut…

- O femeie de 85 ani din localitatea Matei, judetul Bistrita Nasaud, a fost gasita fara suflare miercuri dimineata, de preotul din localitate, cazuta intr un sant, in zapada, potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta, scrie Digi 24.Femeia a fost dusa de sateni intr o casa, iar in sprijin au…

- Celebra actrița a murit la 105 ani, in interiorul reședinței sale din Woodland Hills, luni. Connie Sawyer s-a putut lauda cu una dintre cele mai longevive cariere de la Hollywood, in portofoliul sau aparand zeci de roluri memorabile și producții cinematografice de succes. Connie a jucat alaturi de Frank…

- Temperaturile scazute din aceasta iarna au facut prima victima. O femeie in varsta de 57 de ani din raionul Falesti a murit de hipotermie, in aceasta dimineata. Victima a fost gasita chiar de catre sotul ei sub gardul unui vecin.

- In Piata Hala Centrala a fost gasita in aceasta dimineata o persoana in varsta de circa 50- 55 ani, decedata. Personalul medical din cadrul S.A.J. a confirmat decesul. Se fac verificari pentru stabilirea identitatii si cauzele decesului. Vom reveni cu informatii.

- Data dispatura de 5 luni de zile, Yasemin-Diana Susamis-Barcanescu a fost gasita in sfarsit de politisti! Fata a fugit de la bunica in grija careia se afla si orice incercare de a lua legatura cu ea s-au dovedit zadarnice.

- Yasemin, tanara disparuta din Pitesti in luna iulie a anului trecut, a fost gasita. Fata nu mai raspundea la telefon, nici pe conturile de pe socializare. Saptamana trecuta, tanara a implinit 18 ani, iar la cateva zile autoritatile au descoperit unde era.

- La data de 10 ianuarie a.c., polițiștii din cadrul Secției nr. 4 Poliție Rurala Dragomirești au fost sesizați despre decesul Post-ul DAMBOVIȚA: O femeie a fost gasita moarta, dupa repetate batai ale fiului apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Daniel Tecu, președintele FADERE – Federația Asociațiilor de Romani din Europa, a facut anunțul pe o rețea de socializare.„Din pacate, primele zile ale acestui an, ne aduc o mare durere. Grațiela Marilena Radu a decedat aseara (n.r. sambata) in jurul orei 21.00, in urma unui infarct.Grațiela…

- Partidul Mișcarea Populara e in doliu! Partidul lui Traian Basescu a pierdut-o pe Grațiela Marilena Radu, președinte al organizației Aragon-Zaragoza a PMP. Aceasta a murit in urma unui infarct. Daniel Tecu, președintele FADERE – Federația Asociațiilor de Romani din Europa, a facut anunțul…

- Tanara de 22 de ani a fost gasita moarta intr un parc din Londra. Politistii suspecteaza ca Iuliana, care lucra ca barmanita, ar fi fost injunghiata chiar de Craciun, scrie Romania TV.Prietenii au vazut o ultima oara la petrecerea din ajunul Craciunului. Dupa trei zile in care nu a mai dat niciun semn,…

- Chiar daca situația ei politica nu e chiar roz, mulți cerandu-i demisia, Angela Merkel și-a facut timp pentru a merge intr-o vacanța la schi, alaturi de soțul ei, Joachim Sauer. Cei doi au ales drept destinație de vacanța celebra stațiune montana din Elveția, St. Moritz, preferata și vizitata de toate…