Stiri pe aceeasi tema

- Actrita DuShon Monique Brown, cunoscuta pentru aparitii în serialele de televiziune &"Chicago Fire&" si &"Prison Break&", a murit, vineri, la vârsta de 49 de ani, la spital, a anuntat The Hollywood Reporter.

- Actrita DuShon Monique Brown a murit la varsta de 49 de ani. Era cunoscuta pentru aparitii in serialele de televiziune „Chicago Fire” si „Prison Break”. Aceasta era internata la spitalul St. James din Olympia Field, Illinois. DuShon, cunoscuta mai ales pentru interpretarea rolului…

- Actrita DuShon Monique Brown, cunoscuta pentru aparitii in serialele de televiziune „Chicago Fire” si „Prison Break”, a murit, vineri, la varsta de 49 de ani, la spitalul St. James din Olympia Field, Illinois, scrie The Hollywood Reporter.Citește și: Una dintre angajatele fictive din procesul…

- Actrita DuShon Monique Brown a murit la varsta de 49 de ani. Era cunoscuta pentru aparitii in serialele de televiziune „Chicago Fire” si „Prison Break”. Aceasta era internata la spitalul St. James din Olympia Field, Illinois, scrie The Hollywood Reporter. Actrița era originara din Chicago și detinea…

- „Anuntam cu tristete decesul indragitei actrite DuShon Monique Brown. SuShon, cunoscuta mai ales pentru interpretarea rolului Connie in serialul «Chicago Fire», a murit vineri dimineata, din cauze naturale", a transmis impresarul artistei, Robert Schroeder. „Suntem devastati de pierderea unui suflet…

- Una dintre firmele celebre din Romania a anunțat, pe pagina proprie, dispariția unuia dintre magnații Romaniei. Herbert Stein, fondatorul AutoItalia și considerat rivalul lui Ion Țiriac pe piața auto din Romania, a decedat.

- Stephen Hawking, unul din cei mai cunoscuti fizicieni si cosmologi contemporani, profesor la Universitatea Cambridge, a decedat la varsta de 76 de ani, a anuntat familia acestuia, relateaza presa internationala"Suntem profund intristati de decesul iubitului nostru tata", au transmis Lucy, Robert si…

- Fizicianul britanic, Stephen Hawking, a murit la varsta de 76 de ani. Acesta era cunoscut pentru lucrarea sa inovatoare cu gauri negre si relativitate si a fost autorul mai multor carti stiintifice populare, inclusiv o scurta istorie a timpului. Britanicul a spus despre el ca este ateu, declarand ca…

- Actorul rus Oleg Tabakov, cunoscut pentru rolurile sale din filme-cult ale epocii sovietice, a murit, luni, la varsta de 82 de ani, a anuntat Moscow Art Theatre, unde a fost director artistic, relateaza AFP.

- Accident grav pe DN 7 in acest weekend. Șoferul in varsta de 77 de ani, care a murit pe loc, nu s-ar fi asigurat la schimbarea directiei de mers. Accident groaznic la Crangurile. Un sofer de 77 de ani a murit pe loc. Un sofer in varsta de 77 de ani care nu s-ar fi asigurat la schimbarea directiei de…

- Ruthie Ann Miles a fost ranita in urma unui accident de masina. Vedeta implicata in accidentul auto este insarcinata. Din pacate, fata ei, in varsta de 4 ani, a murit in urma impactului, potrivit Reuters.

- Numarul oamenilor care au murit din cauza gripei a ajuns la 80, arata datele Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile din cadrul Institutului National de Sanatate Publica. Ultima persoana care a murit din cauza gripei avea conditii medicale preexistente si nu era vaccinata…

- Un incendiu puternic a izbucnit joi seara la o casa din Sarata-Monteoru, Buzau. O femeia in varsta de 40 de ani a murit, cuprinsa de flacari, iar mama ei, o femeie in varsta de 70 de ani, a fost intoxicata cu fum.

- Actrita indiana Sridevi Kapoor a murit la varsta de 54 de ani in urma unui stop cardiac, conform BBC. Actrita era considerata prima vedeta din industria de film indiana dominata de barbati.

- Emma Chambers, actrita celebra in Marea Britanie, a incetat din viata in cursul zilei de astazi. Emma Chambers a murit la varsta de 53 de ani. Emma Chambers a murit la varsta de 53 de ani, conform spuselor agentiei care se ocupa de imaginea sa. Potrivit acelorasi surse, Emma Chambers a murit din cauze…

- "In urma impactului cu solul barbatul a decedat. Barbatul in varsta de 41 de ani, cu domiciliul in Baia Mare, prezenta leziuni incompatibile cu viata" a precizat oficialul citat, adaugand ca este posibil ca victima sa fi suferit anumite afectiuni psihice. Directorul medical al Spitalului Judetean…

- Catherine Zeta-Jones a provocat controverse pe Instagram cu cea mai noua postare. Actrița in varsta de 48 de ani a vrut sa-i aduca un omagiu celebrului Sean Connery in varsta de 87 de ani, dar mesajul sau a fost ințeles total greșit. A distribuit o fotografie cu ea și cu co-starul sau, scriind: „Ma…

- Un medic chirurg in varsta de 37 de ani a murit dupa ce masina pe care o conducea s-a izbit de un stalp, in municipiul Sibiu. Accidentul s-a produs cel mai probabil din cauza vitezei neadaptate. Potrivit reprezentantilor IPJ Sibiu, masina condusa de barbatul in varsta de 37 de ani a lovit un stalp,…

- Un barbat a murit si alte doua persoane au fost ranite grav, joi, in urma impactului dintre doua masini, pe Drumul European 81, la iesirea din municipiul Satu Mare, transmite corespondentul MEDIAFAX. Potrivit ISU „Somes” Satu Mare, in urma impactului dintre doua masini pe E 81, la iesirea…

- Un barbat a murit brusc in timp ce se juca la pacanele. Medicii l-au resuscitat zeci de minute in sala de jocuri, dupa ce victima a intrat in stop cardio-respirator, potrivit SMURD Iasi. Un echipaj medical a fost solicitat sa intervina miercuri noaptea la o sala de jocuri unde un barbat…

- Un barbat in varsta de 44 de ani, din comuna Suraia, a murit aseara la Spitalul Județean de urgența, dupa ce a fost adus cu hipotermie severa (24 de grade) și stare comatoasa. Barbatul a fost internat de urgența la Terapie Intensiva, dar in jurul orei 19, din pacate, a decedat. Potrivit…

- Theilade avea 19 ani cand s-a alaturat echipei filmului regizat de Max Reinhardt si William Dieterle pentru Warner Bros. Ea a interpretat rolul Titania in secventa „Triumph of the Night". In timpul productiei Reinhardt a facut-o responsabila de coregrafia filmului. „Midsummer Night's Dream", adaptare…

- Printul Henrik, sotul reginei Margrethe a II-a a Danemarcei a decedat la vârsta de 83 de ani, a anuntat casa regala daneza. Printul suferea de o afectiune pulmonara, pentru care a fost tratat din ianuarie la Rigshospitalet (spitalul regatului) din Copenhaga, de unde…

- Actrița Paula Ionescu a murit la varsta de 73 de ani. Ea a fost una dintre cele mai indragite actrițe ale teatrului din Brașov. Paula Ionescu s-a nascut in 12 iulie 1945 si a murit duminica, 11 februarie 2018, la varsta de 73 de ani. Anuntul a fost facut de reprezentantii Teatrului „Sica…

- Cantaretul american Vic Damone, devenit celebru in perioada 1940 - 1950, a murit la varsta de 89 de ani, a anuntat luni familia sa, citata de Reuters. Vic Damone, cunoscut pentru piese precum "You're Breaking My Heart" (primul loc in topul american), "I Have But One Heart" si "You…

- O cosmeticiana in varsta de doar 42 de ani, mama unei tinere studente la Medicina si a unei fetite de sase ani, s-a stins din viata in bratele sotului ei, dupa ce a facut un infarct. Carmen Alina Borota, in varsta de 42 de ani, era cosmeticiana apreciata de toata lumea din municipiul Carei, judetul…

- Un roman in varsta de 38 de ani a murit dupa ce masina pe care o conducea a fost lovita de un copac care a fost doborat de vantul puterni din orasul maltez Mriehel, informeaza politia, conform The Malta Independent. Singurul pasager din masina, sotia sa, in varsta de 32 de ani, se afla la spital dupa…

- Un adolescent in varsta de 16 ani a murit, iar doi adulti au fost raniti, in noaptea de vineri spre sambata, dupa ce masina in care se aflau a iesit in afara partii carosabile si a lovit o teava de gaz, in Alba, peste 2.000 de persoane ramanand fara gaz, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Edi, un baietel in varsta de doar patru anisori, din municipiul Motru, a murit ieri, in urma unui stop cardio-respirator suferit chiar in Unitatea de Primiri Urgente a spitalului din localitate. Medicii au avut banuieli ca acesta suferea de meningita. Astazi, rezultatul analizelor de laborator a confirmat…

- Fondatorul celebrei companii Ikea, Ingvar Kamprad, a murit , sâmbata, la vârsta de 91 de ani, în casa sa din Smaland, a anuntat compania, citata de BBC.Compania a transmis ca Ingvar Kamprad "a murit pasnic la domiciliu, în data de 27 ianuarie", adaugând ca…

- Mihai Sora, unul dintre cei mai buni prieteni ai lui Neagu Djuvara, care a decedat joi, la varsta de 101 ani, a postat un mesaj emotionant. Filosof si el, si de aceeasi varsta cu Djuvara, Sora a scris pe Facebook, iar mesajul sau a fost apreciat de toti cei care l-au cunoscut pe cel trecut in nefiinta.A

- Celebrand munca femeilor in timpul celui de-al Doilea Razboi Mondial, afisul in culori vii arata o tanara femeie din profil in tinuta albastra de muncitoare, pe fundal galben, ridicandu-si maneca pentru a arata forta bratului si a spune "Putem sa o facem!". Afisul a fost expus pentru scurt timp in…

- Contactat telefonic de Reuters, fiul ei, Theo Downes-Le Guin, a spus ca nu cunoaste cu certitudine cauza mortii mamei sale, dar ca probabil aceasta a suferit un infarct, avand in vedere ca in lunile recente a avut probleme cu inima. Le Guin este cunoscuta, intre altele, pentru seria bestseller „Earthsea",…

- Vesti triste in lumea muzicii! Indragita artista, Lari White, a murit la varsta de 52 de ani. Cantareata fusese diagnosticata cu o forma rara si agresiva de cancer in luna septembrie a anului trecut.

- Celebra scriitoare americana Ursula K. Le Guin, ale carei carti s-au vandut in milioane de exemplare in intreaga lume, a murit la varsta de 88 de ani, a anuntat, marti, familia autoarei, scrie NEWS.RO, citand AFP.com.Citeste si: Ministrul Finantelor, LOVITURA pentru inspectorii ANAF: Amenzile…

- Connie Sawyer, cea mai in varsta actrita din lume inca in activitate, care a jucat in filme alaturi de actori celebri, de la Frank Sinatra la James Franco, a murit la 105 ani, in Los Angeles, informeaza hollywoodreporter.com.

- Cantaretul si trompetistul sud-african Hugh Masekela, o legenda a muzicii jazz, a murit, marti, la varsta de 78 de ani, dupa o lupta indelungata cu un cancer de prostata, a anuntat familia artistului, scrie NEWS.RO, citand AFP.com.Citeste si: Un fost ministru de Finante DA PESTE CAP toate…

- Celebra actrița a murit la 105 ani, in interiorul reședinței sale din Woodland Hills, luni. Connie Sawyer s-a putut lauda cu una dintre cele mai longevive cariere de la Hollywood, in portofoliul sau aparand zeci de roluri memorabile și producții cinematografice de succes. Connie a jucat alaturi de Frank…

- A murit cea mai in varsta actrița din Hollywood, Connie Sawyer, la varsta de 105 ani, scrie tvrain.ru, cu referire la The Hollywood Reporter. Sawyer a continuat sa lucreze pana la sfarșitul anului 2017 și a murit in casa sa din Los Angeles.

- Pictorul si sculptorul american Jack Whitten a murit la varsta de 78 de ani, a anuntat duminica Muzeul de Arta din Baltimore, care ii va dedica in curand o expozitie organizata in colaborare cu Muzeul Metropolitan din New York, noteaza AFP. Acest artist de culoare a evoluat continuu pe…

- Dorothy Malone, care a castigat un premiu Oscar pentru cea mai buna actrita intr-un rol secundar in filmul 'Written on the Wind' (1956), a murit la Dallas (SUA), la varsta de 92 de ani, relateaza sambata EFE. Burt Shapiro, impresarul actritei, a confirmat vineri decesul lui Dorothy…

- Jessica King din Bradford si-a presimtit moartea si i-a spus sotului sau ca simte ca acesta o sa o omoare. Jordan Thackray în vârsta de 28 de ani si-a strans iubita de gât chiar în casa lor din Halifax. O mamica în vârsta de 23 de ani a murit în…

- „Familia ei este devastata si solicita respectarea intimitatii in acest moment dificil", a adaugat agentul artistei. Trupa rock irlandeza Kodaline a publicat unul dintre primele mesaje de regret cu privire la aceasta veste pe retelele de socializare. „Suntem absolut socati sa aflam despre decesul lui…

- Constantin Olaru este cel mai varstnic locuitor al comunei Logresti, din judetul Gorj. Are 101 ani si este veteran de razboi. Constantin Olaru a luptat in cel de-Al Doilea Razboi Mondial. Batranul traieste singur intr-o casa veche, care sta sa cada peste el.

- In 2016, interpreta cunoscutei piese „Babacar" a fost internata timp de mai multe zile ca urmare a intolerantei la medicamente. Cu un an inainte, cantecele lui France Gall si Michel Berger, duet simbol al Frantei, au facut parte din comedia muzicala „Resiste", montata la Palais des Sports din Paris. …

- Romanciera Ronit Matalon, personalitate majora a literaturii israeliene contemporane, a murit joi la varsta de 58 de ani din cauza unui cancer, a anuntat cotidianul Haaretz, cu care scriitoarea a colaborat timp de mai multi ani, informeaza AFP. Presedintele israelian Reuven Rivlin a deplans intr-un…

- Celebra cantareața Rihanna este in doliu. Unul dintre verișorii artistei a murit. Anuntul trist a fost facut chiar de artista, pe conturile de socializare ale artistei. Ravon Kaiseen Alleyne, verisorul Rihannei in varsta de 21 de ani, a fost impuscat mortal in Barbados, iar la scurt timp celebra artista…

- Artistul Bob Givens, celebru pentru animatiile cu Bugs Bunny, un personaj simbol al francizei Looney Tunes, dar si pentru munca la personaje precum Daffy Duck, Tom si Jerry, Popeye si Alvin si veveritele, a murit la varsta de 99 de ani, potrivit BBC News.