Stiri pe aceeasi tema

- La 25 de ani dupa ce Elizabeth Hurley a purtat emblematica rochie marca Versace la premiera filmului Four Weddings and a Funeral , fiul acesteia, Demian Hurley și-a facut apariția la un eveniment din Londra intr-un sacou reinterpretat.

- Agenti din cadrul serviciilor americane in domeniul imigratiei urmeaza sa inceapa duminica sa aresteze si sa adune familii de imigranti clandestini, in zece orase americane, cu scopul de a-i expulza, in cadrul politicii radicale a lui Donald Trump in acest dosar, scrie in editia de joi The New York…

- Toata lumea a fost socata de gestul mamei din Cluj care a recunoscut ca si-a batut copilul de 9 ani pana l-a omorat. Luca locuia alaturi de care care i-a dat viata si, totodata, cea care i-a luat-o, impreuna cu fratiorii lui, geamanul David si un fratior mai mare cu doi ani.

- Presedintele mexican Andres Manuel Lopez Obrador a declarat, marti, ca Garda Nationala are dreptul legal de a retine migranti la granita cu SUA insa nu a primit ordine in acest sens, relateaza Reuters potrivit news.ro.Raspunzand la o intrebare cu privire la fotografii in care ofiteri ai Garzii…

- Imagini surprinzatoare au fost inregistrate, ieri, pe Marea Neagra, insa nu au fost motive reale de panica. Si-a facut aparitia fenomen meteorologic mai rar intalnit in apel noastre, o formatiune care semana cu o "tornada", dar care defapt este mai putin periculoasa decat aceasta.

- Cardi B a fost sfatuita de catre medicul sau sa-si anuleze doua concerte, din cauza unor "complicatii" aparute in urma unor operatii de marire a sanilor si de liposuctie. Cantareața, in varsta de 26 de ani, are nevoie de o pauza, pentru restul lunii mai, pentru a se recupera, informeaza Daily Mail.…

- O galerie de arta din orasul german Dusseldorf expune, incepand de sambata, o serie de lucrari de arta ale celebrului artist si militant pentru drepturile omului chinez Ai Weiwei, relateaza dpa. Expozitia, denumita simplu "Ai Weiwei", este considerata cea mai mare expozitie a sa de pana acum din Europa.…

- Un apropiat al familiei regale britanice a dezvaluit care a fost sursa de inspiratie pentru printul Harry si ducesa Meghan in alegerea numelui fiului lor, nascut luni. Acesta a afirmat ca numele „Archie” a fost ales dupa cel al unei „pisici dolofane” pe care ducesa de Sussex a foarte mult, scrie Daily…