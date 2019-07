Stiri pe aceeasi tema

- Ziarul Unirea ”Am sunat la 112…, am cerut ajutor dar.. degeaba”. Cu gandul la tragedia Alexandrei, o albaiulianca retraiește clipele dramatice petrecute cu ani in urma ”Am sunat la 112…, am cerut ajutor dar.. degeaba”. Cu gandul la tragedia Alexandrei, o albaiulianca retraiește clipele dramatice petrecute…

- Ziarul Unirea FOTO| Accident pe autostrada A1, la ieșirea spre Valcea. Cinci persoane ranite dintre care patru copii Accident pe autostrada A1, la ieșirea spre Valcea. Cinci persoane ranite dintre care patru copii Cinci persoane, intre care patru copii, au fost ranite, joi seara, pe autostrada A1, la…

- Ziarul Unirea FOTO| Accident spectaculos pe DJ 107B, la Galtiu. O mașina a ieșit in decor și s-a rasturnat Accident spectaculos pe DJ 107B, la Galtiu. O mașina a ieșit in decor și s-a rasturnat. Detasamentul de Pompieri Alba Iulia a intervenit la un accident rutier soldat cu o masina rasturnata si o…

- Ziarul Unirea FOTO: Accident rutier mortal pe DN 7. Un motociclist a intrat pe contrasens in coliziune frontala cu un autotren Accident rutier mortal pe DN 7. Un motociclist a intrat pe contrasens in coliziune frontala cu un autotren Un accident teribil a avut loc sambata pe DN 7, la kilometrul 426+500…

- Ziarul Unirea REZULTATELE GUVERNARII: In primele 5 luni ale acestui an au disparut zeci de firme, cu 75% mai multe decat anul trecut REZULTATELE GUVERNARII: In primele 5 luni ale acestui an au disparut zeci de firme, cu 75% mai multe decat anul trecut. Nu mai puțin de 62.530 de firme și PFA-uri au fost…

- O familie obișnuita cu un copil platește impozite și taxe totale de aproximativ 3 milioane de lei in timpul vieții, arata intr-un material privind costul fiscal al familiilor firma de consultanța KPMG. Cea mai mare parte din aceasta suma o reprezinta taxele reținute din salariul brut, respectiv 2,5…

- Circa 240 de milioane de euro sunt alocate de Guvernul Romaniei, cu sprijinul Partidului Social Democrat, județului Alba, pentru investiții. O parte sunt finalizate, ... The post (P) Suma record, de 240 de milioane de euro, alocata de Guvern județului Alba pentru investiții appeared first on Ziarul…