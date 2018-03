Stiri pe aceeasi tema

- Mai multe terenuri agricole si gospodarii din zona Baraoltului si Intorsurii Buzaului au fost inundate marti, in urma revarsarii apelor, pe fondul precipitatiilor abundente si topirii zapezilor. Purtatorul de cuvant al Inspectoratului Judetean pentru Situatii de Urgenta (ISU) Covasna, Marius Tolvaj,…

- Dupa o zi in care a plouat continuu, marți seara au inceput sa apara problemele in județ. In Vama Buzaului, satul Acriș, s-a declarat stare de mobilizare generala, lumea, in frunte cu primarul și viceprimarul ieșind sa faca stavilare in fața apei, dupa ce șapte gradini au fost inundate.…

- Circa 60 de gospodarii din localitatea brasoveana Acris au fost inundate, marti seara, dupa ce debitul paraului din localitate a crescut si a iesit din matca, in urma precipitatilor abundente din ultimele ore, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Un numar de 60 de gospodarii din satul Acris, comuna Vama Buzaului, au fost inundate marti seara, informeaza purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Brasov, Ciprian Sfreja. ''Se pare ca apa a patruns si in alte 10 subsoluri. Pentru evacuarea apei din subsoluri intervin…

- Mai multe gospodarii au fost afectate de apa acumulata de pe versanti intr-o localitate din Olt. Pompierii au evacuat, timp de cateva ore, apa din curti. Mai multe gospodarii au fost inundate, iar intr-una dintre aceste apa a intrat și in casa. Voluntarii serviciului local de urgența, impreuna cu pompierii…

- Un numar de 60 de gospodarii din satul Acris, comuna Vama Buzaului, au fost inundate marti seara, informeaza purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Brasov, Ciprian Sfreja. ''Se pare ca apa a patruns si in alte 10 subsoluri. Pentru evacuarea apei…

- Trei gospodarii au fost inundate marti in comuna Barasti, unde pompierii au intervenit cu motopompe pentru evacuarea apei, potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Olt, Alin Basasteanu. El a precizat ca marti seara, timp de trei ore, pompieri de la statia…

- Mai multe terenuri agricole si gospodarii din zona Baraoltului si Intorsurii Buzaului au fost inundate marti, in urma revarsarii apelor, pe fondul precipitatiilor abundente si topirii zapezilor. Purtatorul de cuvant al Inspectoratului Judetean pentru Situatii de Urgenta (ISU) Covasna, Marius Tolvaj,…

- O casa si mai multe anexe gospodaresti au fost afectate de apa acumulata de pe versanti intr-o localitate din Olt. Pompierii au evacuat, timp de cateva ore, apa din curti, intreventia fiind incheiata marti-seara, 13 martie 2018.

- Doua gospodarii si o benzinarie au fost inundate, marti dupa-amiaza, in comuna prahoveana Barcanesti, pompierii actionand la fata locului pentru evacuarea apei. Potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Prahova, Raluca Vasiloae, in aceeasi zona carosabilul…

- Peste 200 de gospodarii sunt inundate in localitatea teleormaneana Orbeasca, iar pe DJ 504 si alte drumuri comunale se circula greu din cauza apei de pe carosabil, se arata intr-o informare, remisa marti dupa-amiaza, de ISU Teleorman. ''Situatia actualizata si raportata de CLSU (Comitetul local…

- Peste 200 de gospodarii sunt inundate in localitatea teleormaneana Orbeasca, iar pe DJ 504 si alte drumuri comunale se circula greu din cauza apei de pe carosabil, se arata intr-o informare, remisa marti dupa-amiaza, de ISU Teleorman. ''Situatia actualizata si raportata de CLSU (Comitetul local pentru…

- Pompierii teleormaneni intervin marti, 13 martie, in satele Laceni si Orbeasca de Sus, din comuna Orbeasca, afectate de inundatii. Pe DJ 504 se circula cu dificultate. 16 locuinte si 203 de gospodarii au fost afectate.

- Mai multe gospodarii din trei localitati argesene au fost inundate, marti, in urma precipitatiilor abundente, pompierii intervenind pentru evacuarea apei. Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Arges, interventiile au loc in comunele Bradu, Calinesti si Stalpeni.…

- Odata cu sosirea primaverii incepe si sezonul incendiilor de vegetatie uscata, cauzate de neglijenta oamenilor. Pompierii damboviteni atrage atentia oamenilor ca arderea resturilor vegetale se poate face numai in locuri special amenajate, in conditii si la distante care sa nu permita propagarea focului…

- In contextul incalzirii vremii, fenomen care a condus la topirea brusca a stratului de zapada si la cresterea nivelului panzei freatice, in ultimele 24 de ore s-au inregistrat efecte in 33 localitati din 10 judete (Giurgiu, Gorj, Teleorman, Dolj, Harghita, Calarasi, Dambovita, Olt, Arad, si Valcea),…

- Situatia de urgenta in judetul Teleorman continua, zeci de echipe de interventie fiind in teren, joi seara, pentru indepartarea efectelor inundatiilor si pentru monitorizarea situatiei. Patru rauri au depasit cota de atentie, iar rauri din mai multe bazine hidrografice din judetsunt sub cod galben…

- Mai multe localitați din Telorman sunt afectate de inundatii; cea mai grava situatie ramane in zona Draganesti Vlasca in Eveniment / Conform datelor raportate de autoritațile locale (Comitetele Locale pentru Situații de Urgența), pana joi, 8 martie, ora 16.00, la nivelul județului erau afectate…

- 13 judete din vestul si nord-vestul Romaniei se afla sub Cod Galben de inundatii provocate de topirea rapida a zapezii si de ploile abundente.Cea mai grava situatie s-a inregistrat in Teleorman. Acolo, pompierii au intervenit cu motopompe pentru a scoate apa din gospodarii.

- Au intervenit in ajutorul oamenilor si in perioara in care a nins si a fost viscol, fac acelasi lucru si acum ca incalzirea vremii a dus la topirea zapezii depuse in ultimele zile. Pompierii au iesit pe teren, in ajutorul locuitorilor din zonele afectate de apa ajunsa in curti si subsoluri. Statistica…

- In ultimele 24 de ore, peste 120 de pompieri cu 40 mijloace tehnice au intervenit pentru limitarea și inlaturarea efectelor generate de topirii stratului de zapada și creșterii nivelului panzei freatice din anumite zone. In cursul zilei de ieri și in timpul nopții, pompierii militari au acționat pentru…

- Pompierii militari au actionat miercuri si in cursul noptii de miercuri spre joi pentru evacuarea apei din cinci locuinte, 21 anexe gospodaresti, 104 curti si subsoluri inundate, precum si pentru decolmatarea podetelor blocate de aluviuni, in urma topirii zapezii si cresterii nivelului panzei freatice…

- Zeci de pompieri au intervenit, in ultimele ore, in mai multe zone din jduetul Teleorman pentru evacuarea apei acululate in curti, case si pe drumuri in urma ploilor si a topirii zapezii. Astfel, conform datelor furnizate de ISU Teleorman, una dintre localitatile afectate este Draganesti Vlasca,…

- Detasamentul Pompieri Calafat a intervenit, ieri, cu o autospeciala de lucru cu apa si spuma, pentru stingerea unui incendiu izbucnit la gospodaria unei persoane din comuna Maglavit, sat Hunia. In urma incendiului a ars aproximativ 1 ml grinda din lemn ...

- Darius Valcov și-a pierdut din avere in ultimii ani. Cel puțin asta arata cea mai recenta declarație de avere depusa de consilierul premierului Viorica Dancila. Fostul ministru PSD a scris, in declarația de avere, ca unica lui sursa de venit a fost, in 2016, salariul primit de la grupul PSD din Camera…

- Pompierii Detasamentului Urziceni au intervenit joi pentru scoaterea apei din curtile a cinci gospodarii din comuna Barbulesti. Caderile semnificative de precipitatii din ultimele zile au condus la acumularea unor cantitati insemnate de apa in gospodarii, in unele cazuri ajungand sa se infiltreze in…

- Peste 30 curti si anexe gospodaresti, 400 de metri de strazi comunale, baza sportiva a unei scoli si sase hectare de teren arabil au fost inundate intr-o localitate din judetul Teleorman deoarece din cauza precipitatiilor din ultima perioada un rau s-a revarsat. In zona au actionat aproape 40 de…

- Mai multe gospodarii și o baza sportiva au fost inundate dupa creșterea debitului raului Calniștea, in județul Teleorman. Pompierii au intervenit cu motopompe pentru a scoate apa din gospodariile oamenilor. Mai multe gospodarii, curți, anexe și baza sportiva a școlii Draganești Vlașca au fost inundate…

- Pompierii militari din cadrul ISU Calarasi, Garda de interventie Budesti, au intervenit de mai bine de sase ore pentru evacuarea apei din locuinte si gospodarii, afectate de precipitatiile abundente cazute in ultimele zile.

- Oamenii din comuna Bucov sunt disperati, mai ales ca nu este prima data cand se confrunta cu aceste probleme. Ploile abundente le-au dat batai de cap si anul trecut, iar acum gospodariile le-au fost din nou inundate. In unele case, apa a ajuns si la 30 de centimetri. Oamenii acuza autoritatile…

- Incendiul a pornit marti-dimineata, 13 februarie 2018, in jurul orei 4,30, cel mai probabil in urma unui scurtcircuit electric. Din fericire familia s-a salvat, insa agoniseala de pana acum s-a facut scrum. Citeste mai mult: adev.ro/p431md

- La Tribunalul Bucuresti este programat, luni, termen in procesul Colectiv, dupa ce pe 15 ianuarie a.c. a fost admis ca dosarul in care sunt judecati pompierii Antonina Radu si George Petrica Matei sa fie reunit cu dosarul Colectiv in care sunt inculpati patronii clubului si fostul primar Cristian…

- Inundatii in Maramures, provocate de ploile abundente din ultimele ore! Sapte gospodarii din localitatea Berbesti au fost inundate. Raul Firiza, din zona, a depasit cu mult cota de aparare iar puhoaiele au ajuns in curtile si chiar in casele oamenilor.

- Sapte gospodarii din localitatea Berbesti au fost inundate, informeaza Romania TV. Raul Firiza, din zona, a depasit cu mult cota de aparare iar puhoaiele au ajuns in curtile si chiar in casele oamenilor. Citeste si Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta ia masuri speciale dupa codul galben…

- Pompierii sigheteni intervin in localitatea Berbești pentru inlaturarea efectelor produse de ploile cazute in ultimele ore. Militarii acționeaza cu 3 motopompe și o autospeciala pentru evacuarea apei din 7 gospodarii. In acest moment, județul Maramureș se afla sub incidența codului portocaliu de vant…

- Activitatea desfasurata de ISU Olt a fost calificata drept performanta de superiorii veniti in control. Pompierii au intervenit exemplar, insa numarul evenimentelor a crescut in 2017 cu peste 8% fata de anul precedent.

- Pompierii au salvat 81 de persoane, cateva sute de animale si peste 33 de milioane lei, in timpul interventiilor de stingere a incendiilor produse in anul 2017, in judetul Olt, potrivit raportului de bilant al activitatii Inspectoratului pentru situatii de Urgenta (ISU) Olt. Potrivit aceluiasi…

- Autocamionul in care se aflau cei doi barbati a derapat si a ajuns pe camp, unde a lovit un copac. Dupa accident, pasagerul a ramas incarcerat si pentru a fi scos a fost necesara interventia unor echipaje ISU cu autospeciala de descarcerari grele. "Pompierii de la descarcerare au indepartat…

- Un cetatean sarb de 47 de ani a fost ranit si transportat la spital dupa ce autocamionul in care se afla, condus de un conational al sau, a fost implicat miercuri intr-un accident rutier pe DN65, la Optasi, a anuntat purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Olt, Alin…

- O persoana a murit si patru au fost ranite in urma unui accident rutier produs miercuri pe DN54, in sudul judetului Olt, intre localitatile Corabia si Orlea, potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Olt.

- Tribunalul Bucuresti a admis luni ca dosarul in care sunt judecati pompierii Antonina Radu si George Petrica Matei sa fie reunit cu dosarul Colectiv in care sunt inculpati patronii clubului si fostul primar Cristian Popescu-Piedone. Initial, procurorii de la DNA si Parchetul General au trimis in…

- Pompierii SMURD Slatina au intervenit la un accident rutier, pe DJ 546 A, in localitatea Șerbanești. In accident a fost implicat un singur autoturism, in care se aflau doi tineri. Paramedicii au acordat ingrijiri medicale ambelor victime, șoferul autoturismului, in ...

- Pompierii SMURD Osica au intervenit in noaptea de Revelion la doua cazuri de persoane ranite in urma folosirii materialelor pirotehnice. In jurul orei 00.05, echipajul SMURD Osica a intervenit in comuna Osica de Jos, de unde a preluat o adolescenta, ...

- Intervin in orice conditii si ori de cate ori este nevoie. Trec prin apa si foc la propriu si au mers ani la randul la interventii cu autospeciale in prag de pensionare. Iata insa ca sfarsitul anului 2017 le-a adus pompierilor constanteni mai multe motive de bucurie. Salvatorii ISU au primit autospeciale…

- Pompierii din cadrul Garzii Vișina, Detașamentului Caracal și Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgența Corabia au intervenit aseara, in orașul Corabia, pentru stingerea unui incendiu izbucnit la un depozit de mobila. Peste douazeci de pompieri, cu trei autospeciale de stingere ...

- Un tanar de 30 de ani a fost scos din raul Olt mort, fiind gasit de scafandri si pompieri, dupa aproape doua zile de cautari, potrivit ISU. Barbatul este din localitatea Oncesti, judetul Bacau. Pompierii au reusit sa scoata din raul Olt, marti, un autoturism marca Audi A 4. In interiorul acestuia…

- Pompierii sibieni au intervenit pentru cautarea unui autoturism posibil cazut in raul Olt, zona localitații Boița. Marti, in jurul orei 13.00, echipajul de scafandri a confirmat existența unui autovehicul in apa. La scurt timp, masina, inmatriculata in Bacau, a fost scoasa, iar in interiorul…

- Codurile de avertizare transmise de catre Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor (INHGA) au intrat in vigoare deja. In Maramureș, raul Mara s-a revarsat, noua gospodarii fiind inundate.

- Pompierii sigheteni, impreuna cu pompierii voluntari din cadrul S.V.S.U. Giulesti, actioneza in acest moment in localitatea Berbesti, unde 9 gospodarii sunt afectate de revarsarea raului Mara, in urma precipitatiilor abundente din ultimele 24 de ore, anunta ISU Maramures. De asemenea, militarii din…