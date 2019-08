Stiri pe aceeasi tema

- Volumul total al transferurilor bancare de mijloace banești din strainatate în favoarea persoanelor fizice din Republica Moldova a constituit 313,47 milioane de dolari SUA, în trimestrul doi al acestui an, în scadere cu 8,5 la suta fața de perioada similara a anului trecut, arata…

- Volumul total al transferurilor bancare de mijloace banești din strainatate in favoarea persoanelor fizice din Republica Moldova a constituit 313,47 milioane dolari SUA, in al doilea trimestru din acest an.

- Banca Nationala a Romaniei a publicat datele privind structura in profil teritorial a creditelor si depozitelor pentru luna iunie 2019. Volumul creditelor restante ale persoanelor fizice si firmelor din Romania este de 7,4 miliarde de lei, cu 11% mai...

- Pierderile s-au produs in pofida faptului ca veniturile companiei lui Elon Musk au crescut in primul semestru la 10,891 miliarde dolari, cu 47% peste cele din perioada ianuarie-iunie 2018.Insa veniturile din trimestrul al doilea, de 6,349 miliarde dolari, au fost sub cele asteptate de piata,…

- Piata romaneasca de fuziuni si achizitii a avut o crestere semnificativa in al doilea trimestru al anului, comparativ cu primele trei luni, dar si fata de perioada similara din 2018, iar, potrivit estimarilor Deloitte, valoarea totala a acesteia, inclusiv tranzactiile care nu au avut o valoare comunicata,…

- Samsung se așteapta la o scadere a profitului operațional din cel de-al doilea trimestru pe fondul incertitudinii pieței smartphone la nivel global și al pieței chip-urilor, precum și al tensiunilor generate de razboiul comercial dintre SUA și China. Gigantul sud-coreean in domeniul electronicelor…

- Partidul Republican din SUA si presedintele Donald Trump au primit donatii in valoare de 105 milioane de dolari in trimestrul al doilea din acest an; din acest total, 54 de milioane au fost directionate catre campania pentru realegerea la Casa Alba, transmite Reuters. Conform anuntului facut marti de…

- În ultimii ani, un grup mic de persoane dinauntrul și din afara Parlamentului a depus eforturi insistente și a reușit, în parte, sa genereze o grava confuzie în ce privește rolul și funcțiile banciii centrale. În contextul favorabil al modificarilor legislative la nivel european…