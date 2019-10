Sambata, 26 octombrie, o casa din localitatea Danesti a fost cuprinsa de flacari. La fata locului a intervenit Detasamentul Baia Mare cu doua echipaje de stingere, un echipaj de prim ajutor si pompierii voluntari. In momentul sosirii pompierilor la interventie, casa ardea generalizat. Au ars aproximativ 80 metri patrati din locuinta. In urma incendiului nu au rezultat victime. Informatii furnizate de Oana Gonczi, purtatorul de cuvant al ISU Maramures. Vlad HERMAN The post O casa din Danesti a fost cuprinsa de flacari appeared first on ZiarMM .