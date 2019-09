Stiri pe aceeasi tema

- Un cuplu din Austria care a comandat doua rochii online a primit in schimb 24.800 de pastile de ecstasy, a anuntat luni politia din orasul Linz, scrie Agerpress. Politia a estimat ca valoarea drogurilor se ridica la 500.000 de euro. Cuplul din orasul Linz a primit doua pachete. In timp ce intr-o cutie…

- Regulamentul WTA prevede ca jucatoarele din top 10 care participa la toate cele patru turnee Premier Mandatory si cele cinci intreceri Premier 5, de-a lungul unui an, sa primesca un bonus financiar, in functie de pozitia ocupata in clasament. Astfel, in cazul in care Halep va incheia anul 2019 din nou…

- Managerul Spitalului de Psihiatrie Brasov, Nicușor Bigiu, a explicat pentru Libertatea, ca in aceeași secție unde pacienții fara discernamant deveau cobai pentru medici, exista și alte probleme pentru care DIICOT a intrat pe fir. Asistentul șef de pe secție le fura bolnavilor pensiile. „Prima problema…

- Un fost angajat al unei companiei de asigurari din Republica Moldova, dar si administratorii unor agenti economici sunt cercetati penal de CNA si procurorii anticoruptie pentru abuz in serviciu. Acestia sunt banuiti ca ar fi organizat o schema frauduloasa prin care au cauzat daune considerabile companiei…

- Un Rolls-Royce verde detinut de actrita Elizabeth Taylor (1932-2011) a fost vandut miercuri, in cadrul unei licitatii organizate la New York, cu suma de 520.000 de dolari, informeaza DPA. "Zeita verde" ("Green Goddess"), asa cum era cunoscuta limuzina, a fost vanduta unui ofertant anonim, a indicat…

- Ambasada SUA este incantata sa anunte ca ambasadorul Hans Klemm doneaza 500.000 de dolari fundatiei Mihai Eminescu Trust ca parte a programului special al Departamentului de Stat “Fondul Ambasadorial pentru Conservarea Patrimoniului Cultural”. Read More...

- Proiectul de restaurare a bisericii fortificate din Alma Vii, judetul Sibiu, a primit o finantare de 500.000 de dolari din partea SUA, la ceremonia de acordare a donatiei fiind prezent, joi, ambasadorul SUA in Romania, Hans Klemm.

- Compania a anuntat ca propriile investigatii au descoperit ca in anumite cazuri rare galeria de admisie din plastic a motorului diesel se poate topi si deforma. Masinile rechemate au fost produse intre 2014 si 2019 si au un motor diesel de 2 litri, in patru cilindri. Modelele afectate…