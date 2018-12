O carte pe zi: "Povestea ceaiului", de Wang Xufeng, una dintre cele mai iubite scriitoare din China

Stiri pe aceeasi tema

- China a reusit in ultimele decenii, pe fondul scepticismului Occidentului, sa schimbe modelul economic si sa devina o putere de rang mondial, comenteaza cotidianul The New York Times, citat de Mediafax, subliniind ca, acum, Beijingul incearca sa ajunga pe primul loc in pofida ostilitatii Washingtonului.

- Un eveniment cu tradiție pentru Casa Romano-Chineza Filiala Arad, un eveniment care aduna la aceeași masa profesori, medici, scriitori și iubitori de arta. Simpozionul internațional „Cultura și civilizație chineza. Dialoguri romano-chineze” s-a desfașurat miercuri și joi, 14 și 15 noiembrie, la Arad.…

- Razboiul comercial dintre Statele Unite si China a dus la scaderea exporturilor de carne de porc spre China si Mexic, astfel incat americanii au renuntat la pui si mananca mai multa de carne de vita si de porc.Anuntul a fost facut de catre agentia de presa Reuters.

- Chinezii au dezvaluit intregii lumi cel mai nou avion de lupta capabil sa incline balanța in defavoarea americanilor in Asia și Pacific. Chinezii nu vor sa fie lideri doar in economie și politica. Ei incearca sa se impuna și pe plan militar, așa ca depun eforturi susținute pentru a fabrica noi arme…

- Seria de carte politista „Agatha Christie” va fi distribuita pe parcursul lunii octombrie in reteaua de presa impreuna cu ziarul Adevarul, incepand de miercuri, 10 octombrie. Pachetele ziar si carte vor costa 16,99 lei si fiecare dintre acestea se vor putea gasi la chioscuri timp de cate doua saptamani,…