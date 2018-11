Stiri pe aceeasi tema

- „Sunt dintre cei care cred ca nu poți rade de oricine și din orice: nu razi de un copil care trage sa moara, nu razi de un batran care a uitat sa treaca strada ori nu mai poate sta in picioare, nu razi de sarmanul care iți cere un ajutor... Nici in gluma nu ar trebui sa vorbim despre ROEXIT! Și nu „rigorile“…

- Președintele Comisiei Europene Jean-Claude Juncker a declarat vineri ca Blocul Comunitar dorește sa puna capat practicii de a schimba ora de vara cu cea de iarna in urma unui sondaj realizat printre europeni care a aratat ca majoritatea se opun acestei practici, relateaza Reuters, potrivit Mediafax.…

- Dumitru Dragomir (72 de ani) alege sa sara in apararea lui Andrei Vlad (19 ani), portar despre care spune ca se va transforma, in viitor, in unul dintre cei mai buni goalkeeperi ai Europei. Iar "Corleone" le recomanda si conducatorilor FCSB sa-l menajeze pe gafeurul din meciul cu Rapid...

- In sedinta Comitetului de Urgenta al Federatiei Romane de Fotbal (FRF), care a avut loc vineri la Bucuresti, s-au decis, cu unanimitate de voturi, sa se ia act de cererea de retragere a echipei ACS Gauss Bacau din campionatul Ligii 3.

- Dupa primele zile de competitie in "Ultimul Trib", emisiune ce va fi difuzata in curand la Antena 1, concurentii si-au reconfirmat, in caz ca mai era nevoie, ca parcursul lor in Madagascar nu va fi unul usor. Viata in Madagascar si competitia dura pe care o duc zi de zi au depasit orice imagine pe care…

- Tehnicianul Edi Iordanescu nu uita si nu iarta. Gustul amar lasat de experienta de pe banca tehnica a Campioanei Romaniei, CFR Cluj, l-a determinat sa le dea un "sfat" celor de la Real Madrid.

- Pe jumatate de ecran, imaginea masinilor arborand steagul Romaniei pe strazile Europei. Pe cealalta, un sef de partid obosit, cu cearcane, incovoiat de resentiment, marind imaginar pensii, pentru ca el si ai lui sa scape de justitie, chiar daca vor fi dovediti vinovati. Cine e acasa si cine e strainul…

- Potrivit sondajului YouGov, comandat de grupul de campanie pro-referendum "People's Vote", de doua ori mai multi respondenti au sustinut ca populatia, mai degraba decat parlamentul, ar trebui sa ia o decizie in legatura cu ramanerea sau nu a tarii in Uniunea Europeana in lipsa unui acord.Cu…