Stiri pe aceeasi tema

- Colegiul Național de Informatica „Spiru Haret" Suceava va fi joi, 22 noiembrie 2018, gazda Cercului Profesorilor de Istorie, intalnire la care sunt așteptati toți profesorii de istorie de la colegiile sucevene. Potrivit prof. Tatiana Matei, activitatea include: diseminarea proiectului ...

- Implinirea a 140 de ani de la revenirea Dobrogei la statul roman a fost sarbatorita la Constanța prin zeci de evenimente culturale și culinare. Ziua Dobrogei, sarbatorita in fiecare an pe 14 noiembrie a fost legiferata, in urma cu patru ani, de Parlamentul Romaniei.

- In cadrul acestei acțiuni vor fi distribuite 2.500 de volume de carte tehnica pentru a incuraja tinerii sa se orienteze spre studii in domeniile ingineriei. O mare parte dintre carți au și fost distribuite directorilor de licee prezenți la aniversarea UPT, restul urmand sa fie trimise liceelor…

- O carte de Ruxandra Cesereanu, Simona Rednic, Nora Cucu, Corin Braga, Nicolae Rednic si Mihai Cucu, al carei personaj principal este Grecia, ani diferiti si locuri diferite, un mozaic cuceritor care indeamna la calatorie sau macar visare.

- Transportul a cuprins 500 de carti in limba romana, in special carti pentru copii, fiind insotit chiar de directorul general al Bibliotecii „V.A. Urechia”, prof.dr Ilie Zanfir. Acesta a primit de la biblioteca basarabeana o diploma de multumire.

- Patru mari capitole: despre revolutie in general, despre revolutia romana in mod special, despre literatura revolutiei. Volumul nu analizeaza toate romanele despre Revolutia Romana din Decembrie 1989, ci numai 19 titluri si 16 autori.

- "Cel putin o treime dintre cei pe care-i cunoastem sunt introvertiti. Sunt cei care prefera sa asculte in loc sa vorbeasca, sa citeasca in loc sa mearga la petreceri; care sunt inovatori si creativi, dar carora le displace sa iasa in...

- Un nou album despre Bucurestii disparuti in vremea comunismului. Autorul nu e un fotograf profesionist, ci un fost profesor de istorie care a vrut sa pastreze marturii despre orasul care se distrugea.