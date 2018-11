Stiri pe aceeasi tema

- Biblioteca Județeana „A.D. Xenopol” din Arad a gazduit o lansare de carte, in cadrul proiectului „Comunicare și Cultura in Societatea Mileniului III”, finanțat prin Centrul Municipal de Cultura Arad prin Asociația pentru Cultura, Educație și Tineret „Vasile Goldiș”, in parteneriat cu Universitatea de…

- Vineri, de la ora 15, in Sala “Astra” a Bibliotecii Județene Arad, il vor comemora pe marele poet invitații conf. univ. dr. Ioan David, prof. univ. dr. Lizica Mihuț, poetul Vasile Dan, istoricul Dan Demșea și prof. Ovidiu Cornea. Actorul Dan Antoci va recita “Scrisoarea a II-a” de Mihai Eminescu. Totodata…

- Biblioteca Județeana „Alexandru și Aristia Aman” organizeaza, in Salonul Expozițional, in intervalul 8 – 31 octombrie 2018, expoziția cu titlul „Consemnari despre Marea Unire in carți, documente și publicații din exilul romanesc”. Expoziția este alcatuita din carți, documente și publicații ...

- Biblioteca Județeana „Alexandru și Aristia Aman” organizeaza, in Salonul Expozițional, in intervalul 8-31 octombrie 2018, expoziția cu titlul „Memorabilul an 1918 in Colecții Speciale”. Expoziția are rolul de a pune in lumina importanța evenimentelor desfașurate in preajma anului 1918 și ...

- Sala „Astra” a Bibliotecii Județene „Alexandru D. Xenopol” Arad va gazdui joi, 27 septembrie 2018, de la ora 19.00, lansarea volumului „Mihai Botez – Istoria judoului aradean”, avandu-i ca autori pe Ștefan Mureșan și Patricia Panțar. Alaturi de autori vor fi prezenți in calitate de invitați Sorin Haiduc,…

- In data de 21 septembrie, la ora 17.00, va avea loc la Biblioteca Județeana ,,A.D. Xenopol" Arad, strada Gheorghe Popa de Teiuș nr. 2-4, lansarea carții de debut a autorului Cristian Mladin, intitulata ,,Umbre in lumina". Invitații speciali ai evenimentului sunt scriitorii Lucia Bibarț, Vladimir Belity,…

- Biblioteca Județena „Alexandru D. Xenopol” Arad organizeaza o intalnire cu scriitorul Cosmin Leucuța, al carui ultim roman, intitulat „Hoodoo”, a aparut in martie 2018 la editura Polirom. Evenimentul va avea loc in Sala „Astra” a Bibliotecii Județene, sambata, 8 septembrie, de la ora 12.00. Autorul…

- Biblioteca Județeana „Alexandru și Aristia Aman” a deschis, ieri, expoziția de carte cu titlul „Bacovia – 137 de ani de la naștere”. Nascut in 4 septembrie 1881 – dupa calendarul vechi, iulian – in familia soților Dimitrie și Zoițea, cu ...